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        T.C.TEKİRDAĞ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 23:45
        İ L A N
        T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        19.08.2026
        Sayı : 2026/255 Esas
        Konu : Gaiplik

        Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Tekirdağ Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

        Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 529 ada 189 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen İsmail kızı Fatma ve Mustafa kızı Zeliha ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

        Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi YavuzMahallesi529 ada 189 parsel sayılı taşınmazda malik olarak görünen İsmail kızı Fatma ve Mustafa kızı Zeliha isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 19.08.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02536324