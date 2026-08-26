İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

20.08.2026

Sayı : 2026/260 Esas

Konu : Gaiplik

Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Tekirdağ Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi ZaferMahallesi 344 ada 58 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak görünen Şükrüye'ninile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 344 ada 58 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak görünen Şükrüye isimli şahısların Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 20.08.2026