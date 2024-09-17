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        T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.09.2024 - 00:00
        T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/436

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmazlar DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmış olup,mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre KamulaştırmaBedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden taşınmazda irtifak hakkı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tescil edilcektir.
        Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
        İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/09/2024


        İLİ : TEKİRDAĞ

        İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA

        DURUŞMA TARİHİ : 22/10/2024

        SAAT: 09.30

        Dosya No Mahalle/Köy Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 si
        2024/436 Semetli 108/62 Semih Ayas 799,23 m2
        2024/437 Semetli 108/64 Semih Ayas
        Kezban Ayas
        Hatice Baykara
        Mehmet Ayas
        Yalçın Ayas        		 70,82 m2
        2024/438 Semetli 108/154 Mustafa Sevinç 419,33 m2
        2024/439 Semetli 117/9 Nigar Gülsün
        Esmeray Karabaş
        Ayfer Pehlivan
        Süleyman Gündoğdu
        Yılmaz Gündoğdu        		 1.757,10 m2
        2024/440 Semetli 117/38 Sabahattin Karaca 200,94 m2
        2024/441 Oruçbeyli 125/9 Kevser Sevil 846,77 m2
        2024/442 Oruçbeyli 129/14 Kevser Sevil 214,85 m2
        2024/443 İnecik 110/68 Refik Turgut 1.484,46 m2
        2024/444 İnecik 110/72 Naim Turgut
        Ahmet Turgut
        Rafet Turgut
        Mehmet Turgut
        Kamil Turgut        		 2.127,31 m2
        2024/445 İnecik 110/74 Ahmet Turgut 5.103,17 m2
        2024/446 İnecik 110/76 Naim Turgut
        Ahmet Turgut
        Rafet Turgut
        Mehmet Turgut        		 29.878,06 m2
        2024/447 Ferhadanlı 158/60 Hilmiye Turgut
        Refik Turgut        		 22.125,23 m2
        2024/448 Ferhadanlı 162/53 Gökmen Şanlı 1.225,88 m2
        2024/449 Ferhadanlı 162/57 Ahmet Orhan 5.199,85 m2
        2024/450 Ferhadanlı 162/59 Gökmen Şanlı 2.827,48 m2
        2024/451 Ferhadanlı 162/61 Gökmen Şanlı 14.790,93 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02090275