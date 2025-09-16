T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/481 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesine göre Kamulaştırma Bedeli Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davalarda husumetin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilmesi,30 gün içerisinde İdari yargıda iptal davası açtığınızı veya yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde Kamulaştırma kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilcektir.

Mahkememizce tespit edilecek Kamulaştırma bedeli adınıza T.Vakıflar Bankası T.A.O. Tekirdağ Adliyesi Bağlı Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililere 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 12/09/2025



İLİ : TEKİRDAĞ İLÇESİ: SÜLEYMANPAŞA DURUŞMA TARİHİ : 27.11.2025SAAT: 09:30

Dosya Esas No Mahalle Ada/Parsel Malik Kamulaştırılacak alan m2 2025/481 Eskicami 1619/54 Şükran Ülker

Dursun Yılmaz 225,00m2 2025/482 Eskicami 1619/51 Sıracettin Altun

Şerafettin Altun 206,00m2 2025/483 Eskicami 1619/53 Sezgin Çetinkaya 232,00 m2