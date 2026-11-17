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T.C.

TİRE

SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/689 Esas

DAVALI : ALİ SİLAHÇI - TC: 39466639646

Davacı Hatice Koyğun tarafından, tarafınıza açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 05/02/2027 GÜNÜ SAAT: 09:05'TİR.

1-Mahkemeye ilişkin varsa cevaplarınızın işbu evrakın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız, sunmadığınız takdirde dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağınız,

2-Belirlenen gün ve saatte duruşmaya kadar karşı tarafla sulh için gerekli hazırlığınızı yapmanız, sulh için gerekli hazırlıklar yapılmadığı ve duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.