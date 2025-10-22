T.C. TOKAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/706 E. Dosyasında dava konusunun Tokat İli, Merkez İlçesi, Yağmurlu Köyü 154 ada 49 parsel sayılı taşınmaz olduğu, Malikinin Ali Çakmak- Ali Korkmaz- Cemal Çakmak- Dursuniye Toygun- Güllü Korkmaz- Gülten Hasköylü- Sezai Çakmak- Sezgin Çakmak- Yeter Polat olduğu,

-Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik İletim A.Ş.olduğu,

-Maliklerinin tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. yöneltilmesi geretiğini,

-30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin,

-Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahibi adına Tokat Vakıflar Bankasına yatırılacağı,

-Ön inceleme duruşmasının;

2025/706 Esas sayılı dosyalarda 11/12/2025 günü saat 09:55'de yapılacağı,

- Davalılara tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile Değişik Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31. Maddeleri uyarınca ilan olunur. 08.10.2025