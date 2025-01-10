T.C.

TRABZON

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2024/213

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : BURAK AKTAŞ, Şener oğlu, 11/09/1988 doğumlu. Karşıyaka Mah. Sevda Sk. Vadi Evleri B Blok No:26B İç Kapı No:14Ortahisar/ Trabzon

SANIK : SHEREEN S.M. WESHAH, Samı ve Sabah kızı, 1981 Filistin doğumlu,Sarayatik Cami Sk No: 6/3 Ortahisar/Trabzon adresinde oturur.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 20/08/2023

DURUŞMA TARİHİ : 18.03.2025Yukarıda açık kimliği yazılı sanık Shereen S.M. Weshah'ın 15 gün içerisinde mahkememize gelmediği takdirde CMK'nın 248. maddesinde belirtildiği üzere Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına, amaçla orantılı olarak el konulabileceği gerektiğinde idaresi için kayyım ataması yapılmasına hükmedilebileceği, hakkında tutuklama kararı verilebileceği ve CMK'nın 247/2-b maddesi uyarınca on beş gün içerisinde mahkememize başvurmadığı takdirde kaçak sayılacağı ihtar olunur.08.01.2025