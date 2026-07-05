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        T.C.TURGUTLU 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 23:50

        Örnek No:55*

        T.C.
        TURGUTLU
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/39 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Ortaklığın giderilmesine karar verilmesi üzerine, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        TAŞINMAZIN
        Özellikleri ve Adresi : Dalbahçe Mahallesi, Çamlıdere Mevkii, 113 Ada, 9 Parsel Sayılı,Turgutlu/MANİSA
        Yüzölçümü : 11.625,38 m2
        İmar Durumu :21/05/2026 tarihli cevabi yazı ile "...1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan sınırları ile köy yerleşik ve gelişme alan sınırları dışarısında olduğu görülmektedir. ...yapı ruhsat belgesi bulunmadığı ... " şeklinde bildirilmiştir.
        Kıymeti : 5.812.690,00 TL.; KDV Oranı : %10; Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2026 - 10:12
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2026 - 10:12
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:12
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        Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:12

        02/07/2026

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02503858