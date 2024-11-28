Örnek No:55*

T.C.

TURGUTLU

İCRA DAİRESİ

2023/878 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/878 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, 5.MINTIKA Mahalle/Köy, İSMAİLCİK Mevkii, 744 Ada, 28 Parsel, ZEYTİNLİ TARLABİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE "Değer tespitine konu olan taşınmaz, Manisa ili Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka Mahallesi 744 ada 28 parsel tapuda Zeytinli Tarla niteliğinde kayıtlıdır. Parsel yüzölçüm alanı 10.182,00m2?dir. Kıymet takdirine konu Zeytinli Tarla vasıflı fiili kullanımı da boş arazi olan taşınmaz topoğrafik ve geometrik olarak tarım yapmaya uygundun değildir. Parsel içerisinde su kaynağı bulunmamaktadır. Eğimi bölge bölge % 20 - % 30 arasındadır. İçerisinde bazı orman ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz en yakın yerleşim yerine 0,1 km, Ankara Asfaltına 1,13 km, ilçe merkezine 2,89 km uzaklıktadır. Taşınmaz Ergenekon mahallesindeki yerleşim yerlerin dibindedir. İmara çok yakın bir bölgede olduğundan değeri yüksektir. Manisa ili Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka Mahallesi 744 ada 28 parsel 10.182,00 m2 olan taşınmazın konumu, yerleşim yerlerine olan mesafesi, elektrik ve su kaynağının olup olmaması, toprak yapısı, eğimi ve kadastral yola cephesi gibi unsurlar dikkate alınarak emsal piyasa rayiçleri göz önüne alındığında keşif tarihi (08.11.2023) itibariyle m2 değeri 6.450 TL olup;Taşınmazın Toplam Değeri = 10.182,00 m2 * 6.450 TL / m2 = 65.673.900,00 TL(Altmış Beş Milyon Altı Yüz Yetmiş Üç Bin Dokuz Yüz) Türk Lirası edeceği kanaatine varılmıştır. Taşınmazın 11/105 hissesi satışa konu olup Tevfik oğlu Mehmet ÖZTÜRK adına kayıtlıdır. Hissesinin değeri 6.880.122,85 TL dir."denilmiştir.

Adresi : Manisa İli Turgutlu İlçesi 5. Mıntıka Mahallesi 744 Ada 28 No.Lu Parsel Turgutlu ManisaTurgutlu / MANİSA

Yüzölçümü : 10.182 m2

İmar Durumu: Turgutlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07/08/2024 tarih ve 11244 sayılı cevabi yazısında " İlgi tarih ve sayılı yazınızda İlçemiz 5. Mıntıka Mahallesi 744 ada 28 parsel sayılı taşınmazın imar durum bilgisi talep edilmiştir. Taşınmazın büyük bir kısmı Turgutlu 1/1000 ölçekli Uygulama Revizyon İmar Planı onama sınırları dışında tarımsal alanda kalmaktadır. Yaklaşık olarak yüzde 5'lik kısmı ise 10 metrelik araç yolu ile içme suyu alanında kalmaktadır. Taşınmaza ait ruhsat bulunmamaktadır. "denilmiştir.

Kıymeti : 6.880.122,85 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 13:40

26/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.