T.C. VAN 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2023/892 Esas

KARAR NO: 2024/335



DAVACI : K.H.

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK SANIK : SHER MOHAMMAD UZBAK, Abdulmecit ve Şirin oğlu, 1989 AFGANİSTAN doğumlu,

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 06/11/2019

SUÇ YERİ : VAN/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 01/03/2024



Sanık SHER MOHAMMED UZBAK'ın üzerine atılı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği sabit olduğundan, 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurulduğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan 5271 sayılı CMK’nın 231/5-6. maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın 5271 sayılı CMK’nın 231/8 maddesi gereğince BEŞ YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, takdiren denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesine yer olmadığına,

Sanığın 5271 sayılı CMK’nın 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceğinin ve aynı kanunun 231/11 maddesine göre aynı süre içinde yeni bir suç işlediği takdirde hükmün açıklanacağının İHTARINA, (ihtarat yapılamadı, bu ihtarın kararın tebliği ile yapılmış sayılmasına), Dair, sanığın yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısı'nın huzurunda, hükmün hazır bulunan taraflara tefhiminden, yokluğunda karar verilen taraflara ise tebliğ tarihinden itibaren 7 güniçinde Van Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere, talebe uygun olarak ve kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 26/11/2024