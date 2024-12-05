Örnek No:55*

T.C.

YATAĞAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 VESAYET SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Yatağan Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/545 Esas sayılı dosyasından satışının açık arttırma yolu ile yapılmasına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: 1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Muğla İl, Yatağan İlçe, DOĞANKÖY Mahalle/Köy, Dikilitaş Mevkii, 119 Ada, 14 Parsel, sayılı taşınmaz

Adresi : Muğla İli Yatağan İlçesi Doğanköy Mah.Dikilitaş Mevkii Yatağan/Muğla

Yüzölçümü : 564,45 m2

İmar Durumu ::Yatağan Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/01/2023 tarihli imar durum belgesine göre 1/1000 ölçekli Yatağan Uygulama İmar Planına göre Ayrık nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 6.300.000,00 TL

KDV Oranı : %0Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2025 - 14:40

29/11/2024

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.