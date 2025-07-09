T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ZONGULDAK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Karapınar ve Saraycık Köyleri ile Kozlu İlçesi Ense Köyünde yer alan Merkez Ayvatlar Kök-Karapınar Kök ENH güzergahında kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 23/09/2021 tarih 29-3477 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 10/07/2025 günü saat:10.00'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAPINAR VE SARAYCIK KÖYLERİ İLE KOZLU İLÇESİ ENSE KÖYÜ

DOSYA NO ADA PARSEL DAVALI/MALİK MAH/KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 1 2025/142 137 12 HAYRİ AÇIKGÖZ KARAPINAR 53,6 m²irtifak 2 2025/143 133 71 ERSAN AYDIN KARAPINAR 892,98 m² irtifak

9,52 m² direk yeri 3 2025/144 137 9 HAKİBAR KARA ve ark. KARAPINAR 842,94 m²irtifak

21,53 m² direk yeri

k 4 2025/145 105 18 NAZIM ALTUN ve ark. ENSE 200,51 m²irtifak

28,09 m² direk yeri 5 2025/146 137 10 YILMAZ ALTUNAY KARAPINAR 376,54 m² irtifak 6 2025/147 137 3 ARİF AYYILDIZ ve ark. KARAPINAR 253,84 m² irtifak 7 2025/148 106 9 HASAN AÇIKGÖZ ENSE 267,65 m² irtifak 8 2025/149 106 10 CEMİL ARSLAN ENSE 365,93 m² irtifak 9 2025/150 137 1 HİLMİYE ALTUN

İSMAİL ALTUN KARAPINAR 75,69 m²irtifak 10 2025/151 134 3 NİHAT AÇIKGÖZ KARAPINAR 56,44 m² irtifak 11 2025/152 133 75 EMİNE KAYA ve ark. KARAPINAR 360,52 m²irtifak

21,9 m² direk yeri 12 2025/153 104 44 SATI ALTAY ve ark. ENSE 675,47 m² irtifak 13 2025/154 133 18 AYSEL ALTUNKAYA ve ark. KARAPINAR 433,37 m² irtifak 14 2025/155 133 19 BAYRAM AKGÜL KARAPINAR 503,91m² irtifak 15 2025/156 133 74 GÜLZAR GÜNAYDIN ve ark. KARAPINAR 43,63 m² irtifak 16 2025/157 133 21 GÜLZAR GÜNAYDIN ve ark KARAPINAR 69,81 m² irtifak 17 2025/158 135 7 ORHAN AYYILDIZ KARAPINAR 313,21 m² irtifak

28 m² direk yeri 18 2025/159 133 22 NAZMİ AKGÜL ve ark. KARAPINAR 10,95 m² irtifak 19 2025/160 133 2 FATMA KİRAZCI ve ark. KARAPINAR 450,89 m² irtifak 20 2025/161 108 5 AHMET GÜMÜŞTAŞ ve ark. SARAYCIK 712,47 m² irtifak 21 2025/162 133 4 BAYRAM AKGÜL KARAPINAR 277,72m² irtifak 22 2025/163 133 28 MÜZEYYEN AYDIN KARAPINAR 536,37 m² irtifak 23 2025/164 133 29 İDRİS AYDIN KARAPINAR 674,99 m² irtifak 24 2025/165 108 4 KEZBAN ALTAY ve ark. SARAYCIK 960,96 m² irtifak 25 2025/166 133 60 MÜZEYYEN AYDIN KARAPINAR 6,4m² irtifak 26 2025/167 106 16 MUHAMMET AYDEMİR ENSE 897,19 m² irtifak 27 2025/168 106 37 NAZIM ALTUN ve ark. ENSE 681,14 m² irtifak

9,52 m² direk yeri 28 2025/169 111 14 DURMUŞ ALTUNKAYA ve ark. ENSE 669,89 m² irtifak

9,52 m² direk yeri 29 2025/170 124 1 HALİL AYDIN KARAPINAR 20,07 m² irtifak 30 2025/171 127 41 MUSA YILDIRIM SARAYCIK 44,55m² irtifak 31 2025/172 127 26 DURDU AKDENİZ SARAYCIK 43,1 m² irtifak 32 2025/173 135 6 ALİ İHSAN HALİS SARAYCIK 59,88m² irtifak

9,51 m² direk yeri 33 2025/174 104 38 GÜNEŞ ALTUN ENSE 9,56 m² irtifak 34 2025/175 104 42 SABAHATTİN YILMAZ ENSE 645,55 m² irtifak 35 2025/176 106 11 FERAMUZ AÇIKGÖZ ve ark ENSE 267,87 m² irtifak 36 2025/177 108 2 RAMAZAN İMAMOĞLU ve ark. SARAYCIK 403,68 m² irtifak 37 2025/178 108 1 FATMA AYYILDIZ ve ark. SARAYCIK 325,11 m² irtifak 38 2025/179 104 43 HATİCE ALTAY ve ark. ENSE 181,95 m² irtifak 39 2025/180 108 68 ARİFE AÇIKGÖZ ve ark. SARAYCIK 28,42 m² irtifak 40 2025/181 106 12 AHMET GÜMÜŞTAŞ ve ark. ENSE 57,25 m² irtifak 41 2025/182 127 48 ALİ ÇETİN ve ark. SARAYCIK 141,18 m² irtifak 42 2025/183 108 3 ADEM ALTAY ve ark. SARAYCIK 529,32 m² irtifak