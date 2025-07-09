T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Zonguldak ili, Merkez İlçesi, Karapınar ve Saraycık Köyleri ile Kozlu İlçesi Ense Köyünde yer alan Merkez Ayvatlar Kök-Karapınar Kök ENH güzergahında kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun Kamu Yararı Kararına müteakip, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7'nci maddesi gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 23/09/2021 tarih 29-3477 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, aşağıda dökümü yapılan taşınmazlar hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla; taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, açılacak davanın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne yöneltileceği, tebliğ ve ilandan itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan ilgili idare adına tescil edileceğine karar verileceği,Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesine yatırılacağı, konuya ve kamulaştırılan taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği konusu, aşağıda numarası bildirilen Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 10/07/2025 günü saat:10.00'dan itibaren yapılacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ZONGULDAK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KARAPINAR VE SARAYCIK KÖYLERİ İLE KOZLU İLÇESİ ENSE KÖYÜ
|DOSYA NO
|ADA
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH/KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN M2
|1
|2025/142
|137
|12
|HAYRİ AÇIKGÖZ
|KARAPINAR
|53,6 m²irtifak
|2
|2025/143
|133
|71
|ERSAN AYDIN
|KARAPINAR
|892,98 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
|3
|2025/144
|137
|9
|HAKİBAR KARA ve ark.
|KARAPINAR
|842,94 m²irtifak
21,53 m² direk yeri
k
|4
|2025/145
|105
|18
|NAZIM ALTUN ve ark.
|ENSE
|200,51 m²irtifak
28,09 m² direk yeri
|5
|2025/146
|137
|10
|YILMAZ ALTUNAY
|KARAPINAR
|376,54 m² irtifak
|6
|2025/147
|137
|3
|ARİF AYYILDIZ ve ark.
|KARAPINAR
|253,84 m² irtifak
|7
|2025/148
|106
|9
|HASAN AÇIKGÖZ
|ENSE
|267,65 m² irtifak
|8
|2025/149
|106
|10
|CEMİL ARSLAN
|ENSE
|365,93 m² irtifak
|9
|2025/150
|137
|1
|HİLMİYE ALTUN
İSMAİL ALTUN
|KARAPINAR
|75,69 m²irtifak
|10
|2025/151
|134
|3
|NİHAT AÇIKGÖZ
|KARAPINAR
|56,44 m² irtifak
|11
|2025/152
|133
|75
|EMİNE KAYA ve ark.
|KARAPINAR
|360,52 m²irtifak
21,9 m² direk yeri
|12
|2025/153
|104
|44
|SATI ALTAY ve ark.
|ENSE
|675,47 m² irtifak
|13
|2025/154
|133
|18
|AYSEL ALTUNKAYA ve ark.
|KARAPINAR
|433,37 m² irtifak
|14
|2025/155
|133
|19
|BAYRAM AKGÜL
|KARAPINAR
|503,91m² irtifak
|15
|2025/156
|133
|74
|GÜLZAR GÜNAYDIN ve ark.
|KARAPINAR
|43,63 m² irtifak
|16
|2025/157
|133
|21
|GÜLZAR GÜNAYDIN ve ark
|KARAPINAR
|69,81 m² irtifak
|17
|2025/158
|135
|7
|ORHAN AYYILDIZ
|KARAPINAR
|313,21 m² irtifak
28 m² direk yeri
|18
|2025/159
|133
|22
|NAZMİ AKGÜL ve ark.
|KARAPINAR
|10,95 m² irtifak
|19
|2025/160
|133
|2
|FATMA KİRAZCI ve ark.
|KARAPINAR
|450,89 m² irtifak
|20
|2025/161
|108
|5
|AHMET GÜMÜŞTAŞ ve ark.
|SARAYCIK
|712,47 m² irtifak
|21
|2025/162
|133
|4
|BAYRAM AKGÜL
|KARAPINAR
|277,72m² irtifak
|22
|2025/163
|133
|28
|MÜZEYYEN AYDIN
|KARAPINAR
|536,37 m² irtifak
|23
|2025/164
|133
|29
|İDRİS AYDIN
|KARAPINAR
|674,99 m² irtifak
|24
|2025/165
|108
|4
|KEZBAN ALTAY ve ark.
|SARAYCIK
|960,96 m² irtifak
|25
|2025/166
|133
|60
|MÜZEYYEN AYDIN
|KARAPINAR
|6,4m² irtifak
|26
|2025/167
|106
|16
|MUHAMMET AYDEMİR
|ENSE
|897,19 m² irtifak
|27
|2025/168
|106
|37
|NAZIM ALTUN ve ark.
|ENSE
|681,14 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
|28
|2025/169
|111
|14
|DURMUŞ ALTUNKAYA ve ark.
|ENSE
|669,89 m² irtifak
9,52 m² direk yeri
|29
|2025/170
|124
|1
|HALİL AYDIN
|KARAPINAR
|20,07 m² irtifak
|30
|2025/171
|127
|41
|MUSA YILDIRIM
|SARAYCIK
|44,55m² irtifak
|31
|2025/172
|127
|26
|DURDU AKDENİZ
|SARAYCIK
|43,1 m² irtifak
|32
|2025/173
|135
|6
|ALİ İHSAN HALİS
|SARAYCIK
|59,88m² irtifak
9,51 m² direk yeri
|33
|2025/174
|104
|38
|GÜNEŞ ALTUN
|ENSE
|9,56 m² irtifak
|34
|2025/175
|104
|42
|SABAHATTİN YILMAZ
|ENSE
|645,55 m² irtifak
|35
|2025/176
|106
|11
|FERAMUZ AÇIKGÖZ ve ark
|ENSE
|267,87 m² irtifak
|36
|2025/177
|108
|2
|RAMAZAN İMAMOĞLU ve ark.
|SARAYCIK
|403,68 m² irtifak
|37
|2025/178
|108
|1
|FATMA AYYILDIZ ve ark.
|SARAYCIK
|325,11 m² irtifak
|38
|2025/179
|104
|43
|HATİCE ALTAY ve ark.
|ENSE
|181,95 m² irtifak
|39
|2025/180
|108
|68
|ARİFE AÇIKGÖZ ve ark.
|SARAYCIK
|28,42 m² irtifak
|40
|2025/181
|106
|12
|AHMET GÜMÜŞTAŞ ve ark.
|ENSE
|57,25 m² irtifak
|41
|2025/182
|127
|48
|ALİ ÇETİN ve ark.
|SARAYCIK
|141,18 m² irtifak
|42
|2025/183
|108
|3
|ADEM ALTAY ve ark.
|SARAYCIK
|529,32 m² irtifak