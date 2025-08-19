TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATILACAKTIR.

Samsun ili Tekkeköy Belediyesi Başkanlığından;

Belediyemize ait aşağıda ihale tarihi, ihale saati, niteliği, mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmaz, Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 04.09.2025 Perşembe günü saat 14.00’de, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif açık artırma usulü ile satışları yapılacaktır.

Niteliği Mahallesi Ada

No Parsel

No Yüzölçümü

M2 Belediye

Hissesi Muhammen

Bedel TL Geçici Teminat

%3 TL İhale

Tarihi İhale

Saati Arsa Tekkeköy 1888 20 2.409,24 Tam 24.094.400,00 750.000,00 04.09.2025 14.00



İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler,

İstekli gerçek kişi ise;

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi İkametgâh Belgesi ( İlçe Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınacak.) İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsünün aslı (Noterden tanzim edilecektir.) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı (Noterde tanzim edilecektir.) Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında) İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) Adres Beyannamesi (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

B) İstekli tüzel kişi (şirket) ise;

Ticaret Odasın’nda veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter vekâletname ve imza sirkülerinin aslı Tebligat için adres gösterilmesi, telefon numarası bildirilmesi Geçici teminatını vermesi; (İhale bedelinin %’3’ü oranında) İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Belediyemizin Mali Hizmetler Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.) Yer Görme Belgesi ve Taahhütname (Belediyemizin Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

C) Ortak girişimci ise;

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi.(Noter Onaylı)

İhale şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi sonuçlandıracaktır.

Taşınmazlar KDV kapsamında değildir, İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi, resim, harç ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir. İhaleler bir numaralı taşınmazdan başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.

İstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 04.09.2025 Perşembe günü saat 13:30’a kadar imza karşılığı Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.



İLAN OLUNUR