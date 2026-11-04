T.C.

TOKAT

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/937 Esas 28.10.2026

Konu : basın ilan kurumu ilan



İ L AN



Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Dava konusu Tokat Merkez Sarıgüllük 214 Ada 4 Parsel Sayılı taşınmazdaki ortaklığın satışı suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırmalar neticesinde adresinin tespiti yapılamadığı, adına çıkarılan yurt dışı tebligatı da iade döndüğü anlaşıldığından davalı Ahmet Yaşar adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/12/2026 günü saat: 09:00'de Tokat 2.Sulh Hukuk Mahkemesindeki duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu ilan ile adı geçen Dahili Davalı 27109064290TC Kimlik nolu AHMET YAŞAR'a duruşma günü, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.