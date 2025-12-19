TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/498 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Hıdır Arslan, Mahmut Pamukci, Sabri Pamukci adına mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; dava konusu İzmir ili, Torbalı ilçesi, Torbalı mahallesi, 3 ada 15 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,

c-)Bu tür davalarda husumetin İzmir Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği,

d-)Duruşmasının 12/05/2026 günü saat 10:20'dan itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,

e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına ZiraatBankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.