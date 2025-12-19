Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 20.12.2025 - 00:00
        İLAN

        TORBALI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        2025/498 Esas

        Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Hıdır Arslan, Mahmut Pamukci, Sabri Pamukci adına mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; dava konusu İzmir ili, Torbalı ilçesi, Torbalı mahallesi, 3 ada 15 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak kamu yararı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği, Karayolları Genel Müdürlüğü adına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılması talep edilmiş olup ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içinde; a-)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılabileceği,b-)Maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği,
        c-)Bu tür davalarda husumetin İzmir Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği,
        d-)Duruşmasının 12/05/2026 günü saat 10:20'dan itibaren Torbalı 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,
        e-)Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına ZiraatBankası Torbalı Şubesine yatırılacağı hususu İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02364560