TORBALI BELEDİYESİ
Giriş: 18.01.2025 - 00:00
|TORBALI BELEDİYESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
|
S. No
|
Tapu Mahallesi
|
Ada
|
Parsel
|
Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²)
|
Toplam Satış Yüzölçümü (m²)
|
İmar Durumu
|
Varsa Bağımsız Bölüm (BB.)
|
Tahmini Satış Bedeli (₺)
|
Şartname Bedeli (₺)
|
Geçici Teminat Bedeli (₺)
|
İhale Tarihi
|
İhale Saati
|
Niteliği
|
Blok/Kat/ Giriş/No.:
|
Net Yüzölçümü (m²)
|
1.
|
Ayrancılar
|
286
|
2
|
6098,00
|
_
|
KONUT ALANI E:1.00 HMAX: SERBEST
|
16 Adet Mesken (3+1)
|
A/4.//13
|
109,00
|
54.950.000,00
|
50.000,00
|
1.648.500,00
|
30.01.2025
|
10:00
|
A/4.//14
|
108,00
|
A/4.//15
|
107,00
|
A/4.//16
|
109,00
|
A/5.//17
|
109,00
|
A/5.//18
|
108,00
|
A/5.//19
|
107,00
|
A/5.//20
|
109,00
|
A/6.//21
|
109,00
|
A/6.//22
|
108,00
|
A/6.//23
|
107,00
|
A/7.//25
|
109,00
|
A/7.//26
|
108,00
|
A/7.//27
|
107,00
|
A/7.//28
|
109,00
|
B/Z.//1
|
109,00
|
2.
|
Ayrancılar
|
299
|
14
|
725,41
|
4795,16
|
AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
|
7 Adet Arsa
|
_
|
_
|
43.000.000,00
|
40.000,00
|
1.290.000,00
|
10:10
|
15
|
798,72
|
16
|
370,64
|
17
|
580,70
|
18
|
901,58
|
19
|
717,35
|
21
|
700,76
|
3.
|
Ayrancılar
|
433
|
6
|
1140,50
|
1902,65
|
TİCARET ALANI TAKS:0,30 EMSAL:1,0
|
2 Adet Arsa
|
_
|
_
|
17.600.000,00
|
10.000,00
|
528.000,00
|
10:20
|
7
|
762,15
|
4.
|
Ayrancılar
|
305
|
2
|
773,06
|
_
|
AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
|
Arsa
|
_
|
_
|
6.200.000,00
|
5.000,00
|
186.000,00
|
10:30
|
5.
|
Ayrancılar
|
655
|
9
|
2045,45
|
_
|
AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
|
Arsa
|
_
|
_
|
15.000.000,00
|
10.000,00
|
450.000,00
|
10:40
|
6.
|
Ayrancılar
|
311
|
1
|
1479,66
|
_
|
TİCARET ALANI
|
Arsa
|
_
|
_
|
16.250.000,00
|
10.000,00
|
487.500,00
|
10:50
|
7.
|
Torbalı
|
1082
|
1
|
3129,20
|
_
|
BİTİŞİK NİZAM 1 KAT KÜÇÜK SANAYİ ALANI
|
Arsa
|
_
|
_
|
33.750.000,00
|
30.000,00
|
1.012.500,00
|
11:00
|
8.
|
Yazıbaşı
|
349
|
1
|
417,29
|
_
|
AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
|
Arsa
|
_
|
_
|
3.050.000,00
|
2.500,00
|
91.500,00
|
11:10
|
9.
|
Yazıbaşı
|
349
|
2
|
353,17
|
_
|
AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
|
Arsa
|
_
|
_
|
2.550.000,00
|
2.500,00
|
76.500,00
|
11:20
|
Yukarıdaki tabloda nitelikleri ile tahmini satış bedelleri belirtilen taşınmazların (gayrimenkul); 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile 30/01/2025 Perşembe günü ve yine yukarıda yazılı saatlerde, Torbalı Belediyesi hizmet binasının (İsmail Uygur Kültür Merkezi) Encümen Toplantı Salonunda satış ihaleleri yapılacaktır.
|
İhalelere Katılacaklar :
|
Gerçek Kişi ise ;
|
a) Kanuni İkametgah Belgesi,
|
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
|
c) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
|
d) Türkiye'de tebligat adresi,
|
e) Bediyemize vadesi geçmiş satış veya ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
|
f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
|
Tüzel Kişi ise ;
|
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,
|
b) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
|
c) Oda kayıt belgesi,
|
d) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,
|
e) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
|
f) Türkiye'de tebligat adresi,
|
g) Bediyemize vadesi geçmiş satış veya ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
|
h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
|
ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
|
vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir.
|
İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :
|
1) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
|
2) Taşınmaz Satış Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin şartname bedeli karşılığında dosya satın almaları gerekmektedir.
|
3) İhalelere katılmak isteyenler ise teslim aldıkları şartnameleri imzalayarak; istenilen gerekli belgelerle birlikte en geç 29/01/2025 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
|
4) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale öncesi düzenlenen Taşınmaz Satış Şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR.