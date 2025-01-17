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        TORBALI BELEDİYESİ

        İlandır
        Giriş: 18.01.2025 - 00:00
        TORBALI BELEDİYESİ
        TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
        S. No
        Tapu Mahallesi
        Ada
        Parsel
        Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²)
        Toplam Satış Yüzölçümü (m²)
        İmar Durumu
        Varsa Bağımsız Bölüm (BB.)
        Tahmini Satış Bedeli (₺)
        Şartname Bedeli (₺)
        Geçici Teminat Bedeli (₺)
        İhale Tarihi
        İhale Saati
        Niteliği
        Blok/Kat/ Giriş/No.:
        Net Yüzölçümü (m²)
        1.
        Ayrancılar
        286
        2
        6098,00
        _
        KONUT ALANI E:1.00 HMAX: SERBEST
        16 Adet Mesken (3+1)
        A/4.//13
        109,00
        54.950.000,00
        50.000,00
        1.648.500,00
        30.01.2025
        10:00
        A/4.//14
        108,00
        A/4.//15
        107,00
        A/4.//16
        109,00
        A/5.//17
        109,00
        A/5.//18
        108,00
        A/5.//19
        107,00
        A/5.//20
        109,00
        A/6.//21
        109,00
        A/6.//22
        108,00
        A/6.//23
        107,00
        A/7.//25
        109,00
        A/7.//26
        108,00
        A/7.//27
        107,00
        A/7.//28
        109,00
        B/Z.//1
        109,00
        2.
        Ayrancılar
        299
        14
        725,41
        4795,16
        AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
        7 Adet Arsa
        _
        _
        43.000.000,00
        40.000,00
        1.290.000,00
        10:10
        15
        798,72
        16
        370,64
        17
        580,70
        18
        901,58
        19
        717,35
        21
        700,76
        3.
        Ayrancılar
        433
        6
        1140,50
        1902,65
        TİCARET ALANI TAKS:0,30 EMSAL:1,0
        2 Adet Arsa
        _
        _
        17.600.000,00
        10.000,00
        528.000,00
        10:20
        7
        762,15
        4.
        Ayrancılar
        305
        2
        773,06
        _
        AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
        Arsa
        _
        _
        6.200.000,00
        5.000,00
        186.000,00
        10:30
        5.
        Ayrancılar
        655
        9
        2045,45
        _
        AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
        Arsa
        _
        _
        15.000.000,00
        10.000,00
        450.000,00
        10:40
        6.
        Ayrancılar
        311
        1
        1479,66
        _
        TİCARET ALANI
        Arsa
        _
        _
        16.250.000,00
        10.000,00
        487.500,00
        10:50
        7.
        Torbalı
        1082
        1
        3129,20
        _
        BİTİŞİK NİZAM 1 KAT KÜÇÜK SANAYİ ALANI
        Arsa
        _
        _
        33.750.000,00
        30.000,00
        1.012.500,00
        11:00
        8.
        Yazıbaşı
        349
        1
        417,29
        _
        AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
        Arsa
        _
        _
        3.050.000,00
        2.500,00
        91.500,00
        11:10
        9.
        Yazıbaşı
        349
        2
        353,17
        _
        AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,90
        Arsa
        _
        _
        2.550.000,00
        2.500,00
        76.500,00
        11:20
        Yukarıdaki tabloda nitelikleri ile tahmini satış bedelleri belirtilen taşınmazların (gayrimenkul); 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile 30/01/2025 Perşembe günü ve yine yukarıda yazılı saatlerde, Torbalı Belediyesi hizmet binasının (İsmail Uygur Kültür Merkezi) Encümen Toplantı Salonunda satış ihaleleri yapılacaktır.
        İhalelere Katılacaklar :
        Gerçek Kişi ise ;
        a) Kanuni İkametgah Belgesi,
        b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
        c) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
        d) Türkiye'de tebligat adresi,
        e) Bediyemize vadesi geçmiş satış veya ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
        f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
        Tüzel Kişi ise ;
        a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,
        b) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
        c) Oda kayıt belgesi,
        d) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,
        e) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
        f) Türkiye'de tebligat adresi,
        g) Bediyemize vadesi geçmiş satış veya ecrimisil borcu olmadığına dair Belediyemizden alınacak olan borcu yoktur belgesi,
        h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
        ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
        vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir.
        İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :
        1) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
        2) Taşınmaz Satış Şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif vermek isteyen isteklilerin şartname bedeli karşılığında dosya satın almaları gerekmektedir.
        3) İhalelere katılmak isteyenler ise teslim aldıkları şartnameleri imzalayarak; istenilen gerekli belgelerle birlikte en geç 29/01/2025 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.
        4) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup ihale öncesi düzenlenen Taşınmaz Satış Şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156948