        Haberler Resmi İlanlar

        TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.09.2025 - 00:00
        İLAN
        TRABZON 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 1999/281
        KARAR NO : 2023/276


        Mahkememizde açılan tapu iptali ve tescil (zilyetliğe dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; V. Gorgasali Cad. No: 150 d: 27 Batum Gürcistan adresinde mukim iken kendisine tüm araştırmalara rağmen ulaşılamayanNeli ve Memed oğlu 25/02/1963 doğumludavacı Iraklı Komahidre'ye hükmün ve vekilin vekillikten çekilme dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

        HÜKÜM : Davanın usulden reddine, harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken bakiye 260,85 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, davalı Canım İnşaat ve San.Tic. Ltd. Şti 'nin yapmış olduğu 3.465,00 TL giderin davacıdan alınarak bu davalıya verilmesine, davalı Canım İnşaat ve San.Tic. Ltd. Şti. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 1.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verildiği, iş bu kararakarşı tebliğden itibaren iki hafta içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceği yine vekilinizin vekillikten çekildiği hususu (vekilin vekillikten çekilmesinin tebliğinden itibaren vekillik görevinin iki hafta daha devam edeceği) ilan olunur. (iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı hususu ihtar olunur.)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02298795