TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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TRABZON 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/56 Esas

KARAR NO : 2024/250



Davalı: Beyazyapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi Çömlekçi Mah. Yavuz Selim Bulvarı No:18/A

Ortahisar/TRABZON, aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi

Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın KABULÜ ile ;Dava konusu Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çukurçayır Mısırlı Mahallesinde kain 264 ada 12 parselde kayıtlı B Blok 4,6 ve 12 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazlarda davalı Güler KUL(TC-63751264060) adına kayıtlı hisselerin tamamının tapu kaydının iptali ile davacılar adına (murisleri İsmail Ersoy (TC-22466657086) ve Osman Kalyoncu'dan (TC-22613642286) kalan miras hisseleri oranında) TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Dair, verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer mahkemesine verilecek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi’ne hitaben yazılmış dilekçe ile İSTİNAF edilebileceğine karar verildiğinden tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur.26/11/2024