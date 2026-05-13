TUNCELİ AİLE MAHKEMESİ

İ L A N

TUNCELİ AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/133 Esas,

KARAR NO : 2026/32



Davacı ZEYNEP AKÇİÇEK YILDIZ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;1-DAVANIN KABULÜ İLE; TOKAT İli, MERKEZ İlçesi, SEMERKANT Mah. Cilt:34, Hane:452'da Nüfusa Kayıtlı,Cemal ve Leyla'dan olma, 08/04/1981 Doğumlu, 472*****348 TC Kimlik No'lu, Davacı ZEYNEP AKÇİÇEK YILDIZ ile Aynı Hanede Nüfusa Kayıtlı, Cemal ve Hülya'dan olma, 07/07/1979 Doğumlu, 476*****546 TC Kimlik No'lu, Davalı CENGİZ YILDIZ'in TMK 166/1 Maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacı yararına aylık 2.000,00 TL tedbir nafakasının dava tarihinden itibaren davalıdan alınarak davacıya verilmesine ve boşanma davası kesinleşinceye kadar aynen devamına, boşanmanın kesinleşmesinden sonraYoksulluk Nafakası olarak devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Davacı yararına 20.000,00.TL. Maddi Tazminat takdirine, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

4-Davacı yararına 20.000,00.TL. Manevi Tazminat takdirine, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

5-Dava adli yardımlı açıldığından başlangıçta alınmayan 732,00 TL Başvurma Harcı, 427,60 TL Peşin Harç toplamı olan 1.159,60TL harcın davalıdan alınarak, hazineye gelir kaydına,

4-Suçüstü ödeneğinden karşılanan781,00TL tebligat, müzekkere ve posta gideri olan yargılama giderinin davalıdan alınarak, hazineye gelir kaydına,

5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T (Madde-13 İkinci Kısım İkinci Bölüm) göre hesaplanan 45.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Cengiz Yıldız'a gerekçeli kararın T.K.'nın 31. maddesince ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yolunun açık olduğuT.K.'nın 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 08/05/2026