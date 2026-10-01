Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        TURGUTLU
        1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
        ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN
        DOSYA NO:2026/39 TEREKE

        18683538710 TC.Kimlik nolu AYHAN TEVŞİ'nin terekesinin; Turgutlu 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 24/09/2026 Tarih ve 2026/844 Esas 2026/982 Karar sayılı kararı ile murisin mirasının TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca da tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK'nın 166 ve 218. maddeleri gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02560198