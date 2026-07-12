TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1. İdareye İlişkin Bilgiler

(1) Adı: Turhal Belediye Başkanlığı

(2) Adresi: Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT

(3) Telefon ve Faks Numarası: 0 356 275 10 31 / Dahili: 214 – 0 356 276 11 56



2. İhale Konusu, Niteliği, Türü, Miktarı ve İhale Yöntemi

(1) Tokat ili, Turhal ilçesi, Osman Gazi Mahallesi sınırlarında yer alan ve rezerv alanı olarak ilan edilen 1762 ada 1 parsel ile 1763 ada 1 parsel üzerindeki taşınmazlarda; mevcut 1/1000 ölçekli imar planı ve İdare tarafından planlanan projelere göre kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.

(2) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek olup, kapalı tekliflerin açılmasını müteakip en yüksek teklif üzerinden açık artırma usulü ile ihaleye devam edilecektir.

(3) Söz konusu iş kapsamında; 1762 ada 1 parseldeki 4 blok ile 1763 ada 1 parseldeki 4 blok birbirinden bağımsız olarak, aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı ihale edilecektir:

a) 1762 Ada 1 Parsel (4 Bloka İlave): 400.000,00 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası) muhammen bedel.

b) 1763 Ada 1 Parsel (4 Bloka İlave): 400.000,00 TL (Dört Yüz Bin Türk Lirası) muhammen bedel.



3. İhalenin Yapılacağı Yer, Tarih ve Saat

(1) İhale Yeri: Turhal Belediyesi Meclis Salonu

(2) İhale Tarihi ve Saati: 05.08.2026 Çarşamba– Saat: 14:00



4. Geçici Teminat Miktarları ve Ödeme Bilgileri

(1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için 31.07.2026 tarihi saat 16:00'ya kadar aşağıda belirtilen geçici teminat bedellerini yatırmaları gerekmektedir:

a) Osman Gazi Mahallesi 1762 Ada 1 Parsel İçin: İşin keşif bedeli ve muhammen bedelin (378.756.018,00 TL + 400.000,00 TL = 379.156.018,00 TL'nin) %3'ü (Yüzde Üç) oranında 11.374.680,54 TL (On Bir Milyon Üç Yüz Yetmiş Dört Bin Altı Yüz Seksen Türk Lirası Elli Dört Kuruş).

b) Osman Gazi Mahallesi 1763 Ada 1 Parsel İçin: İşin keşif bedeli ve muhammen bedelin (378.756.018,00 TL + 400.000,00 TL = 379.156.018,00 TL'nin) %3'ü (Yüzde Üç) oranında 11.374.680,54 TL (On Bir Milyon Üç Yüz Yetmiş Dört Bin Altı Yüz Seksen Türk Lirası Elli Dört Kuruş).

(2) Usulüne uygun geçici teminat mektubunu belediyemize veya geçici teminat mektupları dışındaki nakit teminatların Turhal Belediye Başkanlığının Vakıflar Bankası Turhal Şubesi TR 78 0001 5001 5800 7302 0681 34 IBAN No'lu hesabına veya belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.



5. İhaleye Girebilme Şartları ve İsteklilerde Aranacak Nitelikler ile Belgeler

(1) Adres ve İletişim Belgeleri:

a) Gerçek kişiler için yerleşim yeri belgesi aslı yada internet üzerinden alınmış barkodlu belge aslı.

b) Tebligat için Türkiye'de adresini gösteren dilekçe. Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri zorunludur:

(2) Oda Kayıt Belgeleri:

a) Gerçek kişi: Siciline kayıtlı olduğunu gösterir oda kayıt belgesi.

b) Tüzel kişi : Siciline kayıtlı olduğunu gösterir oda kayıt belgesi.

(3) İmza Sirküleri ve Beyannameleri, yetki belgeleri, borç durumları:

a) Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (

d) Vekâleten İştirak Belgeleri:

1) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri.

2) Vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı.

e) Kurumsal Durum ve Mali Borçsuzluk Belgeleri:

1) İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve görevlerini belirten belge.

2) İhale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış, SGK borcu ve Vergi borcu olmadığına veya yapılandırma yapıldığına dair belge.

3) Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler.

4) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair belge.

f) Diğer Zorunlu Belgeler:

1) Müteahhitlik Yetki Belgesi.

2) Şartname Alındı Makbuzu.

3) Belediye Borcu Yoktur Belgesi.

4) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname.

5) Yer Görme Belgesi.



6. Ortak Girişim (İş Ortaklığı) Olarak İhaleye İştirak Şartları

(1) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi verilecektir.

(2) Belgelerin ortaklarca sunulma esasları şartnamede belirtilmiştir:



7. İhale Şartnamesinin Görülmesi ve Satın Alınması

(1) Yapım işi dosyası Gelirler Müdürlüğü’nden 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel ödenerek alınabilecektir.

(2) İhale şartnamesi idare bünyesinde ücretsiz görülebilir.



8. Tekliflerin Teslim Süresi ve Yöntemi

(1) İhalelere katılacak İstekliler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 31.07.2026 Cuma günü saat 17:00'ye kadar Gelirler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.

(2) Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.



9. Diğer Hususlar

(1) Söz konusu rezerv alanı yapım işi, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun 7. maddesinin 9. fıkrası (rezerv yapı alanı, riskli alan vb.) kapsamında yürütüldüğünden; yüklenici bu ihale ile ilgili harç, vergi, karar pulu, sözleşme damga vergisi vb.. gibi ve diğer tüm giderlerden muaftır.

(2) Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.