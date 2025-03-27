TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Şırnak İl sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan muhtelif kamulaştırma kararları ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, 09.04.2025-11.04.2025 tarihleri arasında 0412 251 40 61 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Fırat Mahallesi 507. Sok. Çeysa Serhat Plaza A Blok Kat:3 No:5 adresinde bulunan TEDAŞ 10. Bölge Müdürlüğünde uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçe
|Mahalle
|Adano
|Parselno
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|Tc
|İDİL
|SARI K
|122
|3
|ANDREA OKTAY
|AZİZ
|52735740744
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|26
|BARSOM TÜRKMEN
|İŞO
|58273556168
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|34
|BARSOM TÜRKMEN
|İŞO
|58273556168
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|18
|BARSOM TÜRKMEN
|İŞO
|58273556168
|İDİL
|HABERLİ K
|146
|46
|BENYAMİN TUTUK
|SABRİ
|57601578582
|İDİL
|SARI K
|108
|17
|BESİM ÇELİK
|DENHO
|33089395538
|İDİL
|SARI K
|108
|16
|BÜNYAMİN YILDIZ
|KAVMİ
|32279422528
|İDİL
|SARI K
|123
|5
|BÜNYAMİN YILDIZ
|KAVMİ
|32279422528
|İDİL
|SARI K
|125
|12
|BÜNYAMİN YILDIZ
|KAVMİ
|32279422528
|İDİL
|SARI K
|110
|17
|CİRCİS BULUT
|AZİZ
|55771639508
|İDİL
|HABERLİ K
|146
|48
|CİRCİS BULUT
|AZİZ
|55771639508
|İDİL
|SARI K
|108
|13
|ENDEREUS DEMİR
|GEVRİYE
|33923367714
|İDİL
|SARI K
|108
|5
|ENDEREUS DEMİR
|GEVRİYE
|33923367714
|İDİL
|SARI K
|108
|8
|ENDEREUS DEMİR
|GEVRİYE
|33923367714
|İDİL
|SARI K
|108
|9
|ENDEREUS DEMİR
|GEVRİYE
|33923367714
|İDİL
|SARI K
|122
|3
|FEHMİ EYYİ
|HANNA
|33353386712
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|1
|FERİT ALTİN
|DAHHO
|52552746882
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|43
|GEVRİYE TÜRÇİN
|ŞAMUN
|57751573550
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|1
|GİDO BARSİMON
|BİSSO
|57739573916
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|26
|GÖRGİS TÜRKMEN
|İŞO
|58270556222
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|34
|GÖRGİS TÜRKMEN
|İŞO
|58270556222
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|18
|GÖRGİS TÜRKMEN
|İŞO
|58270556222
|İDİL
|SARI K
|123
|6
|HANNA ALTUN
|LAHDO
|34022364420
|İDİL
|SARI K
|123
|9
|HANNA ALTUN
|LAHDO
|34022364420
|İDİL
|SARI K
|108
|18
|HANNA ÇELİK
|ŞAMUN
|32987398986
|İDİL
|SARI K
|123
|8
|HANNA ÇELİK
|ŞAMUN
|32987398986
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|4
|HANNO TURAN
|İŞO
|55006665036
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|4
|HANNO TURAN
|İŞO
|55006665036
|İDİL
|HABERLİ K
|152
|22
|HAVİ TOZMAN
|BEHNAN
|33083395756
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|40
|İBRAHİM EROĞLU
|GEVVİ
|54742673862
|İDİL
|HABERLİ K
|130
|45
|İBRAHİM EROĞLU
|GEVVİ
|54742673862
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|8
|İSA EROĞLU
|TUMA
|54937667300
|İDİL
|HABERLİ K
|104
|47
|İSA TOZMAN
|YUSUF
|57196592048
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|35
|LAHDO TÜRKMEN
|GEVRİYE
|58285555722
|İDİL
|HABERLİ K
|152
|3
|MURAT ER
|SALLO
|54379685962
|İDİL
|SARI K
|122
|3
|NOYEL OKTAY
|AZİZ
|52753740160
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|17
|NURİ GÜZEL
|ŞAMUN
|57553580176
|İDİL
|SARI K
|126
|8
|ROBİL GERGİN
|İSA
|33644377030
|İDİL
|SARI K
|123
|10
|ROBİL GERGİN
|İSA
|33644377030
|İDİL
|HABERLİ K
|147
|36
|SALİBA ÜNAL
|TUMA
|52462749874
|İDİL
|SARI K
|110
|15
|SELİM DEMİR
|YUSUF
|33938367204
|İDİL
|SARI K
|123
|4
|SİMAN DEMİREL
|AZİZ
|32660409886
|İDİL
|SARI K
|110
|1
|ŞAHİN OK
|BARSOM
|34115361374
|İDİL
|SARI K
|122
|2
|ŞAHİN OK
|BARSOM
|34115361374
|İDİL
|SARI K
|123
|6
|TUMA SÖNMEZER
|ŞEMUN
|33389385574
|İDİL
|SARI K
|123
|9
|TUMA SÖNMEZER
|ŞEMUN
|33389385574
|İDİL
|HABERLİ K
|130
|46
|YAHKO EROĞLU
|HADO
|54934667464
|İDİL
|SARI K
|108
|16
|ZEKİ YILDIZ
|KAVMİ
|32297421954
|İDİL
|SARI K
|123
|5
|ZEKİ YILDIZ
|KAVMİ
|32297421954
|İDİL
|SARI K
|125
|12
|ZEKİ YILDIZ
|KAVMİ
|32297421954
|SİLOPİ
|YENİKÖY K
|0
|427
|AYATULLAH BILGEÇ
|ABDULLAH
|16565948206
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|499
|AYSEL ÖKTEN
|SAİT
|66010299902
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|502
|AYSEL ÖKTEN
|SAİT
|66010299902
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|499
|AYŞE RÜYAL
|HACİ
|66757275184
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|502
|AYŞE RÜYAL
|HACİ
|66757275184
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|337
|BUHAR ÜREK
|ARİF
|54223693532
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|432
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|889
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|904
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|909
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|915
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|912
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|463
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|432
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|884
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|886
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|901
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|463
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|489
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|432
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|886
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|463
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|489
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|517
|HALİT ZEYREK
|SADUN
|20903802778
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|520
|HAYRİYE TAYBOĞA
|YUNUS
|51997767056
|SİLOPİ
|YENİKÖY K
|0
|466
|HÜSNİYE BİLGİÇ
|ŞEYHMUS
|10785140860
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|432
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|884
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|886
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|901
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|463
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|489
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|499
|LALEŞ ÖKTEN
|TAHİR
|65956301724
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|502
|LALEŞ ÖKTEN
|TAHİR
|65956301724
|SİLOPİ
|YENİKÖY K
|0
|466
|MELEK BİLEN
|HAYRİ
|11790107398
|SİLOPİ
|YENİKÖY K
|0
|124
|MELEK BİLEN
|HAYRİ
|11790107398
|SİLOPİ
|YENİKÖY K
|0
|466
|ÖZ SUNGUR PETROL KUYUMCULUK OTOMOTİV NAKLİYAT İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0
|SİLOPİ
|YENİKÖY K
|0
|427
|RAHİM AKMAN
|HASAN
|14481017792
|SİLOPİ
|BAŞKÖY K
|0
|333
|RAMAZAN İĞRET
|SAİT
|68134225652
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|432
|SERDAR BOĞDU
|FAHRETTİN
|36464285042
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|463
|SERDAR BOĞDU
|FAHRETTİN
|36464285042
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|843
|SINIRLI SORUMLU SİLOPİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ
|0
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|432
|SİLO BOĞDU
|MEHMET EMİN
|36644279090
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|920
|SİLO BOĞDU
|MEHMET EMİN
|36644279090
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|463
|SİLO BOĞDU
|MEHMET EMİN
|36644279090
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|481
|SİLO BOĞDU
|MEHMET EMİN
|36644279090
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|BEHİYE BOĞDU
|SALİH
|36593280758
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|441
|BEHİYE BOĞDU
|SALİH
|36593280758
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|438
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|442
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|453
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|439
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|457
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|439
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|457
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|İDRİS AŞKIN
|İSA
|33494384042
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|453
|KAR PİPE PVC PLASTİK İNŞAAT NAKLİYAT MAKİNE İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|0
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|439
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|441
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|457
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ŞEHİTHARUNBOY M
|322
|22
|LALEŞ ÖKTEN
|TAHİR
|65956301724
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|440
|SERDAR BOĞDU
|FAHRETTİN
|36464285042
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|441
|SERDAR BOĞDU
|FAHRETTİN
|36464285042
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|BEHİYE BOĞDU
|SALİH
|36593280758
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|FATMA ONUK
|MEHMET
|53500716018
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|467
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|GAZAL BİNİCİ
|HIDIR
|34199360522
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|GURBET BİNİCİ
|HALİL
|34250358864
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|467
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|KEZBAN BİNİCİ
|HAVRAN
|34142362498
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|467
|OSMAN AKYEL
|HASAN
|39449185542
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|OSMAN AKYEL
|HASAN
|39449185542
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|471
|OSMAN ÖKTEN
|NADIR
|65776307708
|SİLOPİ
|ORTAKÖY K
|0
|462
|SERDAR BOĞDU
|FAHRETTİN
|36464285042
|SİLOPİ
|ŞEHİTHARUNBOY M
|162
|24
|SİDE SOSYAL TESİSLERİ SERACILIK TARIM HAYVANCILIK KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|0
|MERKEZ
|BAĞPINAR K
|141
|44
|TACETTİN DÜŞKÜN
|TACETTİN
|62029431838
|MERKEZ
|BAĞPINAR K
|144
|23
|ÖMER DÜŞKÜN
|CEDAH
|62050431180
|MERKEZ
|BAĞPINAR K
|144
|25
|SALİH DÜŞKÜN
|HACİ
|62053431026
|BEYTÜŞŞEBAP
|ÇIĞLICA K
|131
|6
|ABDURRAHMAN TEKİN
|MARUF
|36659274394
|BEYTÜŞŞEBAP
|ILICAK K
|120
|6
|CİNDİ ABI
|MUHU
|38804142954
|BEYTÜŞŞEBAP
|ÇIĞLICA K
|131
|26
|HASAN KAYA
|SAİT
|31961127178
|BEYTÜŞŞEBAP
|ÇIĞLICA K
|131
|6
|HÜSEYİN TEKİN
|MARUF
|36650274676
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|141
|1
|İSMAİL BAYHAN
|MESİHA
|0
|BEYTÜŞŞEBAP
|ILICAK K
|120
|12
|KARDAŞ ASLAN
|TAYYAR
|0
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|132
|14
|MEHMET ŞAHİN
|EYYÜP
|65002329658
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|132
|15
|MEHMET ŞAHİN
|EYYÜP
|65002329658
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|132
|16
|MEHMET ŞAHİN
|EYYÜP
|65002329658
|BEYTÜŞŞEBAP
|ILICAK K
|120
|5
|MİKAİL ACAR
|HASAN
|0
|BEYTÜŞŞEBAP
|ILICAK K
|120
|6
|MUŞAGTİ ABI
|KARDAŞ
|0
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|127
|2
|ÖMER TİMUR
|HASAN
|11340118324
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|132
|11
|SADUN TUNCER
|FARİS
|0
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|141
|1
|ŞÜKRÜ BAYHAN
|ÖMER
|0
|BEYTÜŞŞEBAP
|MEZRAA M
|128
|61
|TETER BAYHAN
|KADİR
|0