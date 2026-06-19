TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Elazığ ili sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 09.09.2021 tarih ve 27-3407 sayılı, 09.09.2021 tarih ve 27-3402 sayılı, 29.11.2022 tarih ve 45-3013 sayılı, 29.11.2022 tarih ve 45-3012 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2687 sayılı, 03.07.2024 tarih ve 263 sayılı, 15.12.2021 tarih ve 39-4493 sayılı, 25.03.2024 tarih ve 9-577 sayılı, 15.12.2021 tarih ve 39-4506 sayılı, 05.01.2022 tarih ve 1-161 sayılı, 04.06.2021 tarih ve 16-2326 sayılı, 07.05.2021 tarih ve 14-1736 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1543 sayılı, 04.06.2021 tarih ve 16-2346 sayılı, 23.10.2020 tarih ve 25-1621 sayılı, 09.09.2021 tarih ve 27-3356 sayılı, 05.01.2022 tarih ve 1-19 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2667 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1154 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1240 sayılı, 25.07.2024 tarih ve 15-790 sayılı, 25.09.2025 tarih ve 87-1800 sayılı, 29.09.2025 tarih ve 88-1829 sayılı, 01.08.2025 tarih ve 72-1409 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3723 sayılı, 11.06.2025 tarih ve 56-1024 sayılı, 11.06.2025 tarih ve 56-1034 sayılı, 07.05.2021 tarih ve 14-1736 sayılı, 23.12.2020 tarih ve 25-1543 sayılı, 04.06.2021 tarih ve 16-2346 sayılı, 23.10.2020 tarih ve 25-1621 sayılı, 09.09.2021 tarih ve 27-3356 sayılı, 05.01.2022 tarih ve 1-19 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 40-2667 sayılı, 27.04.2022 tarih ve 15-1154 sayılı, 06.06.2023 tarih ve 20-1240 sayılı, 25.07.2024 tarih ve 15-790 sayılı, 25.09.2025 tarih ve 87-1800 sayılı, 29.09.2025 tarih ve 88-1829 sayılı, 01.08.2025 tarih ve 72-1409 sayılı, 13/10/2021 tarih ve 31-3723 sayılı, 11.06.2025 tarih ve 56-1024 sayılı, 11.06.2025 tarih ve 56-1034 sayılı, sayılı kararlar ile başlanmıştır. Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi veya irtifak hakkının bedelinin peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı Alacakaya Bakladamlar 108 1 ŞEYHMUS TOSUN CEMAL Alacakaya Güleman 253 17 GARİBAN GÜLŞEN REŞİT Alacakaya Güleman 253 17 ZAHİDE BEKTAŞ MEHMET Alacakaya Güleman 253 17 HASİBE TEKDEMİR OSMAN Alacakaya Güleman 253 17 AYSEL SERT ZEYNELABİDİN Alacakaya Güleman 253 18 YUSUF KOMİ BEGO Alacakaya Kayranlı 197 1 RAMAZAN AYKUT MUSTAFA Alacakaya Kayranlı 200 7 NEJLA IŞIK KABAK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 7 ADİL IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 7 ABDULLAH IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 7 NEVZAT IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 7 YAŞAR IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 7 SUAT IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 7 ŞEHNAZ GÜN MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 8 SELİM ATASEVER ZÜLFÜ Alacakaya Kayranlı 200 8 AGA ŞENER CUMA Alacakaya Kayranlı 200 12 NEJLA IŞIK KABAK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 12 ADİL IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 12 ABDULLAH IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 12 NEVZAT IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 12 YAŞAR IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 12 SUAT IŞIK MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 12 ŞEHNAZ GÜN MEHMET REŞİT Alacakaya Kayranlı 200 11 SELİM ATASEVER ZÜLFÜ Alacakaya Kayranlı 200 11 AGA ŞENER CUMA Alacakaya Kayranlı 200 25 MEHMET EMİN ŞAHİN ALİ Alacakaya Kayranlı 200 28 KEMAL DÜNDAR BABA Alacakaya Kayranlı 200 28 MEHMET DÜNDAR BABA Alacakaya Kayranlı 200 28 RAMİZ DÜNDAR BABA Alacakaya Çataklı 169 3 HASAN SÜMER RESUL Alacakaya Çataklı 177 11 FATMA TAŞDEMİR MUSA Alacakaya Çataklı 177 41 ALİ HAYDAR DOĞAN ALİ Alacakaya Çataklı 177 27 MİTİHA DOĞAN AHMET Alacakaya Çataklı 177 27 MELİHE DOĞAN AHMET Alacakaya Çataklı 177 27 MEHMET CİHAN DOĞAN AHMET Alacakaya Çataklı 196 1 MUSTAFA YILDIZHAN MEHMET Alacakaya Yanlızdamlar 110 2 HÜSEYİN DEMİRBAĞ DERBAZ Alacakaya Yanlızdamlar 110 1 HÜSEYİN DEMİRBAĞ DERBAZ Alacakaya Yanlızdamlar 215 4 AYŞE YOKUŞ MUZAFFER Alacakaya Yanlızdamlar 157 13 HAFİZE YILDIRIM MEHMET ŞAH Alacakaya Yanlızdamlar 160 3 NURCAN YÜCEL KEMAL Alacakaya Çanakca 124 31 GAMZE GİZEM BAHÇECİ ADNAN Alacakaya Çanakca 124 31 ABBAS YILDIRIM HASAN Alacakaya Çanakca 127 7 FATMA KARABULUT KAMER Alacakaya Çanakca 127 7 GÜLLÜ ESER KAMER Alacakaya Çanakca 127 7 ZEKİYE KURT KAMER Alacakaya Çanakca 133 1 HARUN CANPOLAT AHMET Alacakaya Çanakca 123 1 AHMET CANPOLAT MEHMET ARAP Alacakaya Çanakca 123 18 YADİGAR KARAKAŞ AHMET Arıcak Güvenevler 238 2 MEMET ŞERİF ÖZTÜRK HASAN Arıcak Cumhuriyet 458 16 MEHMET BATURAY HALEF Arıcak Cumhuriyet 204 2 TALİP YILMAZ ZÜBEYİR Arıcak Çay 466 5 MEHMET OLĞUN ZÜLKÜF Arıcak Üçocak-Merkez 434 12 BEYAZ ORAN MEHMET Arıcak Üçocak-Merkez 434 11 AYŞE ORAN MEMET ZÜLFÜ Arıcak Üçocak-Merkez 434 10 AHMET ORAN KASIM Arıcak Üçocak-Merkez 434 9 HÜSEYİN TAT AHMET Arıcak Üçocak-Merkez 434 8 GALİP TAT AHMET Arıcak Üçocak-Merkez 434 7 HÜSEYİN ORAN KASIM Arıcak Üçocak-Merkez 434 6 AHMET ORAN HÜSEYİN Arıcak Ziyaret 384 6 MEHMET BEZGİN YUSUF Arıcak Üçocak-Merkez 391 3 AZİZ ORAN HÜSEYİN Arıcak Üçocak-Merkez 391 3 RAMAZAN ORAN HÜSEYİN Arıcak Üçocak-Merkez 391 3 AHMET ORAN HÜSEYİN Arıcak Üçocak-Merkez 391 5 SAİT SÖKMEN AHMET Arıcak Yaylabaşı 122 1 ALİRIZA YILMAZ ALİ Arıcak Yaylabaşı 123 1 SABRİ ARARAT YUSUF Arıcak Yaylabaşı 123 4 ALİ RIZA ARARAT YUSUF Arıcak Yaylabaşı 123 8 SÜLEYMAN ÖZGÜN ALİ MEMET Arıcak Yaylabaşı 123 9 AZİZ ÖZGÜN M. SAİT Kovancılar Avlağı 124 2 MAHMUT EKİCİ NURİ Kovancılar Avlağı 104 54 ÖZKAN EKİCİ NURİ Kovancılar Köprüdere 135 23 AHMET ÇİMEN HÜSEYİN Kovancılar Köprüdere 135 23 MEHMET ÇİMEN HÜSEYİN Kovancılar Köprüdere 135 23 İSMET ÇİMEN HÜSEYİN Kovancılar Köprüdere 135 24 SERVET UÇAR NECMETTİN Kovancılar Ekinbağı 136 22 MEDİNE ÇELİK ŞÜKRÜ Kovancılar Ekinbağı 136 22 MEDİNE ÇELİK ŞÜKRÜ Kovancılar Ekinbağı 136 22 ÖMER DEMİREL RESUL Kovancılar Ekinbağı 136 22 PENBE ORHAN AHMET Kovancılar Ekinbağı 136 22 PENBE COŞGUN AHMET Kovancılar Ekinbağı 136 22 FATMA ÖMER Kovancılar Fahribey 160 12 ORHAN KONUKLU NADİR Kovancılar Fahribey 160 12 NADİR KONUKLU ALİ Kovancılar Fahribey 141 2 KADRİYE YILMAZ AHMET Kovancılar Fahribey 141 2 GÜLLÜ YILMAZ HÜSEYİN Kovancılar Fahribey 145 2 MEHMET ALİ ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 145 2 AZİZE DOĞAN MAHMUT Kovancılar Fahribey 145 2 AZİZE DOĞAN MAHMUT Kovancılar Fahribey 145 2 PEMBE KAYA HÜSEYİN Kovancılar Fahribey 145 2 CEMİLE ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 145 2 AHMET YILMAZ MEHMET ALİ Kovancılar Fahribey 145 2 KİBAR ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 145 2 MEDİNE ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 145 2 CUMALİ ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 145 2 ALİ ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 145 2 FATMA ÖZCAN SÜLEYMAN Kovancılar Fahribey 145 2 PAKİZE YILDIZ AHMET Kovancılar Fahribey 145 2 YUSUF ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 MEHMET ALİ ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 AZİZE DOĞAN MAHMUT Kovancılar Fahribey 143 8 PEMBE KAYA HÜSEYİN Kovancılar Fahribey 143 8 CEMİLE ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 AHMET YILMAZ MEHMET ALİ Kovancılar Fahribey 143 8 KİBAR ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 MEDİNE ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 CUMALİ ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 ALİ ÖZCAN OSMAN Kovancılar Fahribey 143 8 FATMA ÖZCAN SÜLEYMAN Kovancılar Fahribey 143 8 PAKİZE YILDIZ AHMET Kovancılar Fahribey 143 8 YUSUF ÖZCAN OSMAN Kovancılar Ekinözü 217 5 AYŞE NAZİK HASAN Kovancılar Ekinözü 215 37 MAHMUT KILIÇ HANİFİ Kovancılar Ekinözü 215 38 ABDULBAHRİ AKTAŞ MUSTAFA Kovancılar Ekinözü 215 38 ABDULVAHAP AKTAŞ MUSTAFA Kovancılar Ekinözü 215 38 TAHİRE AKTAŞ MUSTAFA Kovancılar Ekinözü 215 38 ABDULMELİK AKTAŞ MUSTAFA Kovancılar Ekinözü 215 38 AKİF AKTAŞ MUSTAFA Kovancılar Ekinözü 215 38 MEMET AKTAŞ MUSTAFA Kovancılar Ekinözü 216 14 HASBİ YILDIRIM MEMET ALİ Kovancılar Ekinözü 216 10 AYSEL DÜZGÜN RESÜL Kovancılar Ekinözü 216 10 RESUL DÜZGÜN RESÜL Kovancılar Ekinözü 216 10 MURAT DÜZGÜN RESÜL Kovancılar Ekinözü 216 10 AYDIN DÜZGÜN RESÜL Kovancılar Ekinözü 216 8 ŞARİVAN KESKİNKILIÇ AZİZ Kovancılar Ekinözü 216 5 CEYLAN DEMİR SEYHAT Kovancılar Ekinözü 216 5 ERCAN DEMİR ZÜLFÜ Kovancılar Ekinözü 216 2 İBRAHİM TOSUN ALİ Kovancılar Ekinözü 210 27 HASAN KÖSE PAŞA Kovancılar Ekinözü 210 28 AYŞE NAZİK HASAN Kovancılar Ekinözü 261 27 EBUBEKİR ARSLAN HANİFİ Kovancılar Ekinözü 210 45 ALANUR AKTAŞ ADEM Kovancılar Ekinözü 210 45 SEDANUR AKTAŞ ADEM Kovancılar Ekinözü 210 45 ONUR AKTAŞ ADEM Kovancılar Ekinözü 210 45 OKAN AKTAŞ ADEM Kovancılar Ekinözü 210 45 KENAN AKTAŞ AHMET Kovancılar Ekinözü 210 45 LÜTFİYE AKTAŞ REŞİT Kovancılar Ekinözü 210 45 MİRZA AKTAŞ AHMET Kovancılar Ekinözü 210 45 ŞÜKRÜ AKTAŞ AHMET Kovancılar Ekinözü 210 46 HABİB ARSLAN HÜSEYİN Kovancılar Ekinözü 210 47 İRFAN ARSLAN HÜSEYİN Kovancılar Ekinözü 187 2 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 181 1 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 200 1 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 210 1 SAFİYE ATMACA MUHAMMET Kovancılar Ekinözü 210 1 SELAHATTİN SİNEM MUHAMMET Kovancılar Ekinözü 210 1 VASİF SİNEM MUHAMMET Kovancılar Ekinözü 180 2 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 180 1 (SN:7569098) PALU HAKİMİ HALİL BEY VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 179 2 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 179 1 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Ekinözü 158 1 (SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317 Kovancılar Kavak 157 12 ABBAS YILDIRIM HASAN Kovancılar Kavak 164 12 MUAVİYE NAZİK BEKİR Kovancılar Kavak 164 12 ERDAL KARAKALEM ABDULKADİR Kovancılar Kavak 164 12 ERDEM KARAKALEM ABDULKADİR Kovancılar Kavak 164 12 GÜLHAN KARAKALEM BEDRİ Kovancılar Kavak 164 12 FİKRİ KARAKALEM ABDULKADİR Kovancılar Kavak 164 12 ALATTİN KARAKALEM BEKİR Kovancılar Kavak 164 12 HACİ KARAKALEM MEHMET Kovancılar Kavak 164 13 YUSUF DEMİRBAŞ MEHMET Kovancılar Muratbağı 123 5 REDİF AKGÜNDÜZ RAMAZAN Kovancılar Muratbağı 123 9 MUSTAFA YILDIRIM SÜLEYMAN Kovancılar Muratbağı 113 3 BİRSEL KILIÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 BİRSEL KILIÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 NURSEL KILİÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 NURSEL KILİÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 VECİDE KILIÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 VACİDE KILIÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 FETHİYE KILIÇOĞLU BEDRİ Kovancılar Muratbağı 113 3 FETHİYE CAN BEDRİ Kovancılar Muratbağı 108 5 KAYA DEMİRCAN REŞİT Kovancılar Muratbağı 105 3 SELVİ YILDIZ İSMAİL Kovancılar Muratbağı 106 2 FIRAT ÇİÇEK HASAN Kovancılar Muratbağı 106 2 MURAT ÇİÇEK HASAN Kovancılar Muratbağı 106 2 NAİME DEMİR HASAN Kovancılar Muratbağı 106 3 MUSTAFA ERCAN EKREM Kovancılar Tepebağ 133 1 SONGÜL ÇETİNBERK ZÜLFİKAR Kovancılar Tepebağ 133 1 MEHMET ÖZDEMİR ZÜLFİKAR Kovancılar Tepebağ 133 1 YUNUS ÖZDEMİR ZÜLFİKAR Kovancılar Tepebağ 136 17 MARYEM AÇIKOĞLU MAHMUT Kovancılar Tepebağ 136 17 HAŞİM FİDAN MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 ÖZLEM YALÇIN MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 SERVET FİDAN MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 BİRGÜL DEMİR MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 VAHİDE AL MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 İSMAİL FİDAN MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 ZİYATTİN FİDAN MEMET Kovancılar Tepebağ 136 17 HATUN ATAŞOĞLU M. ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 17 CEMİLE ŞANLI M. ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 17 MUSTAFA YILMAZ M ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 17 NEVZAT YILMAZ M ALİ Kovancılar Tepebağ 136 17 MEMET KAZİM YILMAZ M ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 17 İBRAHİM YILMAZ M ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 17 HATUN YILMAZ ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 133 8 MUSTAFA ÖZDEMİR HÜSEYİN Kovancılar Tepebağ 136 20 HATUN YILMAZ ŞÜKRÜ Kovancılar Tepebağ 136 21 HATUN YILMAZ ŞÜKRÜ Kovancılar Yarımca 106 17 MEHMET ŞAH SERTKAYA ZİYA Kovancılar Yarımca 109 60 CEMAL ÜZÜM HÜSEYİN Kovancılar Yarımca 109 61 HALİSE ERCAN CEMAL Kovancılar Yarımca 109 64 HEYBET YEŞİLBAŞ SÜLEYMAN Kovancılar Yarımca 109 30 ESMER HAMZAOĞULLARI MİKAİL Kovancılar Yarımca 109 30 FATMA HAMZAOĞULLARI ŞÜKRÜ Kovancılar Yarımca 109 30 YAŞAR HAMZAOĞULLARI ŞÜKRÜ Kovancılar Yarımca 109 30 HÜSEYİN HAMZAOĞULLARI ŞÜKRÜ Kovancılar Yarımca 109 30 NUSRETTİN HAMZAOĞULLARI ŞÜKRÜ Kovancılar Yarımca 110 1 BAROŞ DEMİRELLİ MEHMET Kovancılar Yarımca 110 1 MUSTAFA DEMİRELLİ MUSA Kovancılar Yoncalıbayır 134 2 YUSUF TURĞUT SÜLEYMAN Kovancılar Yoncalıbayır 134 2 HAYDAR TURGUT AZİZ Kovancılar Yoncalıbayır 102 10 AHMET DEMİR KEKO Kovancılar Yoncalıbayır 134 13 DERVİŞ DEMİR ZEYDO Kovancılar Muratbağı 102 185 BİRSEL AKBABATUNĞUZ BEDRİ Kovancılar Muratbağı 102 185 HÜSNÜ NAS HÜSEYİN Kovancılar Muratbağı 102 185 NURSEL ULUCAN BEDRİ Kovancılar Muratbağı 102 185 NACİYE KILIÇOĞLU YUSUF Kovancılar Muratbağı 102 185 VACİDE SUNKAR BEDRİ Kovancılar Muratbağı 102 185 FETHİYE CAN BEDRİ Kovancılar Muratbağı 102 184 MEHMET YILDIZ KAYA Kovancılar Muratbağı 102 184 REMZİYE YILDIZ KAYA Kovancılar Muratbağı 102 8 ESİN YILDIRIM MEHMET Kovancılar Muratbağı 102 8 CUMA YILDIRIM RAMAZAN Kovancılar Muratbağı 102 9 GÜLSEN TÜRKGÜZELİ İSMET Kovancılar Muratbağı 102 169 SAFİYE YEŞİLBAŞ MEMET SAİT Kovancılar Saraybahçe 112 6 HAVVA ÇELEBİ MEMET SADIK Kovancılar Saraybahçe 112 6 HAVVA ÖZDEMİR MEMET SADIK Kovancılar Saraybahçe 112 6 ASİYE ÖZDEMİR MEMET SADIK Kovancılar Saraybahçe 112 6 ASİYE YASUL MEMET SADIK Kovancılar Saraybahçe 112 6 SEVGİ AKPINAR MEMET SADIK Kovancılar Saraybahçe 112 5 AHMET NOYAN İSA Kovancılar Saraybahçe 112 5 HATUN SALAR İSA Kovancılar Topağaç 188 3 MUHAMMED CANPOLAT MUSTAFA Kovancılar Topağaç 188 3 HACİ CAN KERİM Kovancılar Topağaç 189 28 ÜZEYİR GENÇ FAİK Kovancılar Topağaç 189 24 ATİFET SARIKAYA BAHRİ Kovancılar Şenova 108 2 CELAL TOSUN VAHDETTİN Kovancılar Şenova 108 1 ŞAHİZER JALE ÖZSOY İSMAİL Kovancılar Şenova 108 65 NİHAT ÖZCAN MEHMET Kovancılar Şenova 109 12 MEHMET KAYGUN YUSUF Kovancılar Taşçanak 103 86 HAYRİYE CAN HIDIR Kovancılar Taşçanak 103 82 KANDİL DİREK İSMAİL Kovancılar Taşçanak 103 82 ALİ DİREK FETTAH Kovancılar Taşçanak 118 34 FATMA YILDIRIM İDRİS Kovancılar Taşçanak 118 34 HATİCE AÇIKDİLLİ İDRİS Kovancılar Taşçanak 118 34 YAKUP EKEN İDRİS Kovancılar Taşçanak 118 34 NEŞET EKEN İDRİS Kovancılar Taşçanak 118 34 SEDEF DURMAZ AHMET Kovancılar Taşçanak 118 32 YASİN GÜNEŞ YAŞAR Kovancılar Taşçanak 103 77 EMİNE ÇİMEN HÜSNÜ Kovancılar Taşçanak 103 77 MÜCAHİT ÇİMEN CELAL Kovancılar Taşçanak 103 77 ŞEYDA POYRAZ CELAL Kovancılar Taşçanak 103 77 MİKAİL ÇİMEN CELAL Kovancılar Taşçanak 103 77 ZÜLFÜKAR ÇELİK İBRAHİM Kovancılar Taşçanak 103 77 EYUPHAN ÇELİK İBRAHİM Kovancılar Taşçanak 103 77 FAZLI ÇELİK HÜSNÜ Kovancılar Taşçanak 103 77 MEHMET ÇELİK MUSTAFA Kovancılar Taşçanak 103 77 AYŞE YAŞAR İBRAHİM Kovancılar Taşçanak 103 77 NECMETTİN ÇELİK HÜSNÜ Kovancılar Taşçanak 103 77 ORHAN ÇELİK İBRAHİM Kovancılar Taşçanak 103 77 HADİCE ÇELİK HÜSNÜ Kovancılar Taşçanak 103 77 ERDOĞAN ÇELİK İBRAHİM Kovancılar Taşçanak 103 77 ZÜLFÜ ÇELİK HÜSNÜ Kovancılar Taşçanak 103 77 ZEKİYE ÇELİK HASAN Kovancılar Taşçanak 118 1 NEZAHAT GÜNEŞ MAHMUT Kovancılar Taşçanak 118 1 METİN ARSLAN MAHMUT Kovancılar Taşçanak 118 1 MEHMET ARSLAN MAHMUT Kovancılar Taşçanak 118 1 KAZİM ASLAN MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 14 MUSTAFA ÖZDEMİR HÜSEYİN Kovancılar Tepebağ 108 10 KENAN GÖK MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 DALYAN GÖK MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 HÜSEYİN GÖK MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 AZİME GÖK MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 ZÜLFÜ GÖK MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 ZÜLFÜ GÖK MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 MEHMET TOSUN RESÜL Kovancılar Tepebağ 108 10 MURAT TOSUN RESÜL Kovancılar Tepebağ 108 10 CEMİL TOSUN RESÜL Kovancılar Tepebağ 108 10 MURAT KENAN AKBULUT HÜSEYİN Kovancılar Tepebağ 108 10 TEVRAT ÖZPOLAT MEHMET Kovancılar Tepebağ 108 10 ELİF AKBULUT HÜSEYİN Kovancılar Tepebağ 108 10 ÜLKÜ AKBULUT HÜSEYİN Kovancılar Tepebağ 108 10 HÜSEYİN AKBULUT BEKİR Kovancılar Tepebağ 107 34 İBRAHİM ETEM ÇOLAK ABDULKADİR Kovancılar Tepebağ 107 34 FATMA ÇOLAK ABDULLAH Kovancılar Tepebağ 107 35 İDRİS ÇOLAK ABDULKADİR Kovancılar Tepebağ 107 35 FATMA ÇOLAK ABDULLAH Kovancılar Tepebağ 107 36 MECİT ÇOLAK ALİ Kovancılar Tepebağ 107 37 SERDAR ÇOLAK MEHMET ZEKİ Kovancılar Tepebağ 137 15 SELAHATTİN DOĞAN ALİ Kovancılar Tepebağ 136 7 PAKİZE YALÇIN CEMAL Kovancılar Tepebağ 136 7 CEMİLE DOĞAN ABDULKADİR Kovancılar Tepebağ 136 6 MEHMET TÜRKGÜZELİ TAHİR Kovancılar Tepebağ 136 5 ERCAN TÜRKGÜZELİ ABDURRAHMAN Kovancılar Tepebağ 136 5 ERCAN TÜRKGÜZELİ ABDURRAHMAN Kovancılar Tepebağ 136 5 AYSEL ÇİFTÇİOĞLU ABDURRAHMAN Kovancılar Tepebağ 136 5 AYSEL ÇİFTÇİOĞLU ABDURRAHMAN Kovancılar Tepebağ 136 5 HEDİYE TÜRKGÜZELİ İSMAİL Kovancılar Tepebağ 136 4 HEDİYE TÜRKGÜZELİ İSMAİL Kovancılar Tepebağ 136 2 ESRA TOKGÖZ HALİM Kovancılar Tepebağ 136 2 MELİSA ALDANMAZ HALİM Kovancılar Tepebağ 136 2 ALİ POYRAZ HALİM Kovancılar Tepebağ 136 2 ABİDİN POYRAZ HALİM Kovancılar Tepebağ 136 2 OSMAN ALDANMAZ FAHRETTİN Kovancılar Tepebağ 136 2 MUHAMMED MİHRAB ALDANMAZ FAHRETTİN Kovancılar Tepebağ 136 2 GÜLCAN ALDANMAZ FAHRETTİN Kovancılar Tepebağ 136 2 DÜRİYE ALDANMAZ FAHRETTİN Kovancılar Tepebağ 136 2 YÜCEL ALDANMAZ ALİ Kovancılar Tepebağ 136 2 HALİSE ALDANMAZ ALİ Kovancılar Tepebağ 136 2 VEYİS ALDANMAZ MAHMUT Kovancılar Tepebağ 136 2 HASAN ÜLKER RAMAZAN Kovancılar Tepebağ 136 3 MAHMUT ALDANMAZ MAHMUT Kovancılar Tepebağ 136 51 MUHAMMED CAN MEHMET SAİT Kovancılar Tepebağ 136 51 SAVAŞ CAN MEHMET SAİT Kovancılar Tepebağ 136 51 YUSUF CAN MEHMET SAİT Kovancılar Tepebağ 136 51 AHMET AYDİN İSMAİL Kovancılar Tepebağ 136 51 MEHMET AYDİN İSMAİL Kovancılar Tepebağ 136 51 NAİME KIRMIZITOPRAK İSMAİL Kovancılar Tepebağ 136 53 ÖMER AYDIN YAŞAR Kovancılar Tepebağ 136 53 MUHAMMED AYDIN YAŞAR Kovancılar Tepebağ 136 53 HAYRUNİSA AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 ÜMMÜHAN SERTKAYA YAŞAR Kovancılar Tepebağ 136 53 HATİCE BAYRAM ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 MERAL AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 EMOŞ BALINAK ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 ASUMAN AYDIN YAŞAR Kovancılar Tepebağ 136 53 GÜLNİHAL ÇAKMAK ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 FATMA AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 NURTEN AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 YUSUF AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 PAKİZE AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 CELAL AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 AZİME AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 HÜSEYİN AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 MEHMET ALİ AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 ENVER AYDIN ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 53 ŞEFİKA AYDIN MEMET Kovancılar Tepebağ 136 53 MEVLÜDİYE ALDANMAZ ŞABETTİN Kovancılar Tepebağ 136 55 HURİYE KAÇGIN ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 55 SABRİ YALÇIN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 55 ZEYNEL YALÇIN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 55 MEHMET ŞEFİK YALÇIN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 55 SELAMİ ÖZPOLAT BAKÖ Kovancılar Tepebağ 136 55 YASİN ÖZPOLAT İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 55 AZİZ ÖZPOLAT CEMAL Kovancılar Tepebağ 136 55 EMİNE ÖZPOLAT ALİ Kovancılar Tepebağ 136 55 HATUN ÖZPOLAT SELİM Kovancılar Tepebağ 136 54 HURİYE KAÇGIN ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 136 54 SABRİ YALÇIN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 54 ZEYNEL YALÇIN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 54 MEHMET ŞEFİK YALÇIN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 54 SELAMİ ÖZPOLAT BAKÖ Kovancılar Tepebağ 136 54 YASİN ÖZPOLAT İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 136 54 AZİZ ÖZPOLAT CEMAL Kovancılar Tepebağ 136 54 EMİNE ÖZPOLAT ALİ Kovancılar Tepebağ 136 54 HATUN ÖZPOLAT SELİM Kovancılar Tepebağ 140 7 İSMAİL ÇOLAK MUSTAFA Kovancılar Tepebağ 140 8 MEHMET RESUL ÇOLAK ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 140 9 ALİ ÖZDEMİR MUSTAFA Kovancılar Tepebağ 140 10 ALİ ÇOLAK CEMAL Kovancılar Tepebağ 140 10 KEVE ÇOLAK AHMET Kovancılar Tepebağ 140 4 MURAT ALDANMAZ MUSA Kovancılar Tepebağ 140 4 MEHMET TAHİR ALDANMAZ AHMET Kovancılar Tepebağ 140 3 FETİH AHMET GELMEZ CEMAL Kovancılar Tepebağ 140 2 CEMAL DEMİR ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 140 1 BEYAZ ERCAN BEKİR Kovancılar Tepebağ 140 1 FETİH AHMET GELMEZ CEMAL Kovancılar Tepebağ 141 10 AZİZ ÖZDEMİR CEMAL Kovancılar Tepebağ 141 10 MUSTAFA ÖZDEMİR CEMAL Kovancılar Tepebağ 141 10 ADİL ÖZDEMİR MUSTAFA Kovancılar Tepebağ 141 10 AZİME ÖZÇELİK CEMAL Kovancılar Tepebağ 141 11 SONGÜL ÇETİNBERK ZÜLFİKAR Kovancılar Tepebağ 141 11 MEHMET ÖZDEMİR ZÜLFİKAR Kovancılar Tepebağ 141 11 YUNUS ÖZDEMİR ZÜLFİKAR Kovancılar Tepebağ 141 12 HÜSNÜ SARIKAYA ALİ Kovancılar Tepebağ 141 14 İSMAİL DOĞAN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 141 14 SÖNMEZ DOĞAN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 141 14 FETHİ DOĞAN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 141 15 HAYATİ DOĞAN SÜLEYMAN Kovancılar Tepebağ 141 16 İSMAİL DOĞAN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 141 16 SÖNMEZ DOĞAN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 141 16 FETHİ DOĞAN İBRAHİM Kovancılar Tepebağ 141 17 HAYATİ DOĞAN SÜLEYMAN Kovancılar Tepebağ 141 1 SEYFETTİN DOĞAN MEMET ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 141 1 İSMAİL DOĞAN MEMET ZÜLFÜ Kovancılar Tepebağ 141 1 MUSTAFA DOĞAN MEMET ZÜLFÜ Kovancılar Akmezra 119 3 (SN:7982932) ZİGANA ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:9980796684 Kovancılar Akmezra 119 3 (SN:7982932) ZİGANA ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:9980796684 Kovancılar Akmezra 119 3 (SN:7982932) ZİGANA ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:9980796684 Kovancılar Akmezra 118 2 YUNUS AKYILDIZ ALİ Kovancılar Akmezra 118 2 MİYASE ÖZDEMİR YUSUF Kovancılar Akmezra 118 2 TEVFİK SARIGÜL MEHMET EMİN Kovancılar Akmezra 118 2 MEHMET EMİN SARIGÜL ALİ Kovancılar Akmezra 114 6 SALİHA DEMİREL İBRAHİM Kovancılar Akmezra 114 6 ABDULKADİR BALÇIK CUMALİ Kovancılar Akmezra 114 6 CİHAN ORAKLI İBRAHİM Kovancılar Akmezra 114 6 HANIM BİÇER MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 MEHMET SALİH EROL AHMET HİLMİ Kovancılar Akmezra 114 6 ALİ DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 İKRAM DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 KUMRU EKMEN MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 HARUN DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 SELAHATTİN DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 HÜSAMETTİN DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 SEVDA DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 ABDULBAKİ DEMİRKAPU MEMET Kovancılar Akmezra 114 6 MEDİNE CANPOLAT REŞİT Kovancılar Akmezra 114 5 AYHAN YILDIRIM M. ZEKİ Kovancılar Akmezra 114 5 ATAMAN YILDIRIM M ZEKİ Kovancılar Akmezra 114 2 YUNUS AKYILDIZ ALİ Kovancılar Akmezra 112 7 ALİ ÇELİK ALİ Kovancılar Akmezra 112 7 EKREM ÇELİK ALİ Kovancılar Akmezra 112 7 FEVZİ ÇELİK MEHMET Kovancılar Akmezra 112 7 AHMET ÇELİK ALİ Kovancılar Akmezra 112 7 NURİYE DAĞOĞLU İSMAİL Kovancılar Akmezra 112 7 AYFER ÇELİK ALİ Kovancılar Akmezra 112 7 MEHMET EMİN SARIGÜL ALİ Kovancılar Akmezra 112 2 SÖNMEZ YILDIRIM MEHMET Kovancılar Akmezra 112 2 BÜŞRA KIZAR YAŞAR Kovancılar Akmezra 112 2 KÜBRA ÖZGEN YAŞAR Kovancılar Akmezra 112 2 ŞAHİN YILDIRIM YAŞAR Kovancılar Akmezra 112 2 SONER YILDIRIM MEMİŞ Kovancılar Akmezra 112 2 ZÜLFÜ YILDIRIM YAŞAR Kovancılar Akmezra 112 2 MEHMET REFİK YILDIRIM ARSLAN Kovancılar Akmezra 112 2 FATMA DEMİR HÜSEYİN Kovancılar Akmezra 112 2 FATMA YENİSU ŞÜKRÜ Kovancılar Akmezra 112 2 ASLAN CEMİL DEMİR ŞÜKRÜ Kovancılar Akmezra 112 2 CEM DEMİR ŞÜKRÜ Kovancılar Akmezra 112 2 FİGEN DURKAN ŞÜKRÜ Kovancılar Akmezra 112 2 SEMİHA ÖZDEMİR ŞABAN Kovancılar Akmezra 112 2 SEMA NUR AKPINAR HALİL Kovancılar Akmezra 112 2 HAYRİYE YILDIRIM MEHMET Kovancılar Akmezra 112 2 RABİA GÜNEY HALİL Kovancılar Akmezra 112 2 SELMA ÜNAL HALİL Kovancılar Akmezra 112 2 AYŞE ÖZEL HALİL Kovancılar Akmezra 112 2 ŞERİFE AKPINAR AHMET Kovancılar Akmezra 112 1 HACI YILDIRIM NÜSRETTİN Kovancılar Akmezra 112 1 NAZİRE DOĞAN NUSRETTİN Kovancılar Akmezra 112 1 NEŞE SERTDEMİR İZETTİN Kovancılar Taşören 105 14 ZEKİYE İŞLEK KADİR Kovancılar Taşören 105 15 SAİT TAŞDÖĞEN GİYASETTİN Kovancılar Taşören 105 16 SAİT TAŞDÖĞEN GİYASETTİN Kovancılar Taşören 105 20 SEVDA BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 105 20 İSMET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 105 20 BEHÇET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 105 20 NUZHET BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 105 20 ABDULNASIR BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 105 21 SEDAT BİNGÖL RAHMUN Kovancılar Taşören 105 22 SEVDA BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 105 22 İSMET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 105 22 BEHÇET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 105 22 NUZHET BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 105 22 ABDULNASIR BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 105 23 NEBAHAT KIVANÇ MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 HÜSEYİN BALCI MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 HÜSEYİN BALCI MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 HÜSEYİN BALCI MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 GÜLSÜM YETER MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 HASAN BASRİ BALCI MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 ZÖHRE DÖNEL MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 ZÜBEYDE KILIÇ MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 ZÜBEYDE KILIÇ MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 ŞAHABETTİN BALCI MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 ALİ BALCI MEHMET Kovancılar Taşören 105 23 HAVA BALCI SABRİ Kovancılar Taşören 120 8 SEVDA BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 120 8 İSMET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 120 8 BEHÇET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 120 8 NUZHET BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 120 8 ABDULNASIR BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 104 7 BAGER BİNGÖL MUZAFFER Kovancılar Taşören 104 7 DEVRİM BİNGÖL MUZAFFER Kovancılar Taşören 104 7 DİLAVER BİNGÖL LATİF Kovancılar Taşören 104 7 MUZAFFER BİNGÖL HASAN MAKSUT Kovancılar Taşören 116 12 İBRAHİM BİNGÖL YUSUF Kovancılar Taşören 116 12 NUSRETTİN BİNGÖL YUSUF Kovancılar Taşören 116 11 BAGER BİNGÖL MUZAFFER Kovancılar Taşören 116 11 DEVRİM BİNGÖL MUZAFFER Kovancılar Taşören 116 11 DİLAVER BİNGÖL LATİF Kovancılar Taşören 116 11 MUZAFFER BİNGÖL HASAN MAKSUT Kovancılar Taşören 116 10 ZEKİ TAŞDÖĞEN MEMET Kovancılar Taşören 116 9 SEVDA BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 116 9 İSMET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 116 9 BEHÇET BİNGÖL İBRAHİM Kovancılar Taşören 116 9 NUZHET BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Taşören 116 9 ABDULNASIR BİNGÖL NUSRETTİN Kovancılar Kuşçu 0 277 MEHMET ÇETİNKAYA SÜLEYMAN Kovancılar Kuşçu 0 257 BEZE ÇETİNKAYA HASAN Kovancılar Kuşçu 0 257 BEDRİYE ÇETİNKAYA HASAN Kovancılar Kuşçu 0 257 CEMİLE KARABULUT HASAN Kovancılar Kuşçu 0 257 RUKİYE ÇETİNKAYA HASAN Kovancılar Kuşçu 0 257 BEYAZ MORKOYUN HASAN Kovancılar Kuşçu 0 257 FİRDEVS DEMİRBAĞ SÜLEYMAN Kovancılar Kuşçu 0 257 HASAN DEMİRBAĞ MEHMET Kovancılar Kuşçu 0 257 ALİ DEMİRBAĞ MEHMET Kovancılar Kuşçu 0 257 AHMET DEMİRBAĞ HASAN Kovancılar Kuşçu 0 41 FADIL CANPOLAT FADLI Kovancılar Kuşçu 0 41 MUSTAFA CANPOLAT FADLI Kovancılar Kuşçu 0 41 ABDULKADİR CANPOLAT FADLI Kovancılar Kuşçu 0 41 AHMET CANPOLAT FADLI Kovancılar Kuşçu 0 41 SEYRAN CANPOLAT YUSUF Kovancılar Beşpınar 101 18 (SN:8351855) AYVAZ ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VKN:1260914691 Kovancılar Akmezra 148 71 (SN:7567398) ETAŞ EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.A.Ş. VKN:3810019180 Kovancılar Akmezra 111 99 FATMA KIRATLI SEYFULLAH Kovancılar Akmezra 111 99 MEHMET YAVUZ YILDIRIM ADEM Kovancılar Akmezra 111 99 MUHAMMED TAŞ TEVFİK Kovancılar Akmezra 111 99 EMANET TURĞUT SEYFULLAH Kovancılar Akmezra 111 99 MİYASE TANRIVERDİ MEMET Kovancılar Akmezra 111 99 ŞAZİYE ERDEM ADEM Kovancılar Akmezra 111 99 NEZAHAT CANPOLAT İBRAHİM Kovancılar Akmezra 111 99 AHMET CANPOLAT İBRAHİM Kovancılar Akmezra 111 99 FİRDES ASLANER MEHMET Kovancılar Akmezra 111 99 FERİDE CANPOLAT SEYFULLAH Kovancılar Akmezra 111 98 FATMA KIRATLI SEYFULLAH Kovancılar Akmezra 111 98 GÜLLÜ ÖZLÜK MUSTAFA Kovancılar Akmezra 111 98 MEHMET YAVUZ YILDIRIM ADEM Kovancılar Akmezra 111 98 MUHAMMED TAŞ TEVFİK Kovancılar Akmezra 111 98 EMANET TURĞUT SEYFULLAH Kovancılar Akmezra 111 98 ŞAZİYE ERDEM ADEM Kovancılar Akmezra 111 98 NEZAHAT BAYRAM İBRAHİM Kovancılar Akmezra 111 98 ÖZLEM SAYGILI MUSTAFA Kovancılar Akmezra 111 98 AHMED ASLANER MUSTAFA Kovancılar Akmezra 111 98 AHMED ASLANER MUSTAFA Kovancılar Akmezra 111 98 AHMET CANPOLAT İBRAHİM Kovancılar Akmezra 111 98 FİRDES CANPOLAT MEHMET Kovancılar Akmezra 111 98 FERİDE CANPOLAT SEYFULLAH Kovancılar Akmezra 185 4 CEMİLE ÇİMEN MEMET ZEKKİ Kovancılar Bayramyazı 114 4 SIDIK YILMAZ ZÜLFÜ Kovancılar Bayramyazı 114 4 SIDIK YILMAZ ZÜLFÜ Kovancılar Bayramyazı 114 5 FATMA ÇELİK TAHSİN Kovancılar Bayramyazı 114 6 MEHMET BULUT MAHMUT Kovancılar Bayramyazı 111 1 ALİ İHSAN YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 ALİ İHSAN YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 ÖMER YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 ÖMER YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 CİHAN YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 CİHAN YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 ERHAN YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 ERHAN YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 SABRİ YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 SABRİ YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 HANIM YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 HANIM YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 YİĞİT YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 YİĞİT YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 HACİ YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 HACİ YILMAZ MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 HALİL YILMAZ ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 HALİL YILMAZ ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 SOLMAZ YILMAZ ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 SOLMAZ YILMAZ ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 MEHMET HADİ YILMAZ ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 MEHMET HADİ YILMAZ ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 TÜRKAN ÇELİK MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 TÜRKAN ÇELİK MEHMET HAYRİ Kovancılar Bayramyazı 111 1 MEHMET HAYRİ YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 MEHMET HAYRİ YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 ZEYNEP YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 ZEYNEP YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 MERVE YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 MERVE YILMAZ AHMET Kovancılar Bayramyazı 111 1 BEYAZ AYTİMUR ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 111 1 BEYAZ AYTİMUR ALİ İHSAN Kovancılar Bayramyazı 110 4 ABDULNASIR İNCE MÜHİTTİN Kovancılar Bayramyazı 110 4 ABDULNASIR İNCE MÜHİTTİN Kovancılar Bayramyazı 110 5 HASAN İNCE MÜHİTTİN Kovancılar Bayramyazı 110 5 ABDULNASIR İNCE MÜHİTTİN Kovancılar Bayramyazı 110 5 ZÜBEYDE BULUT M. SIDIK Kovancılar Bayramyazı 110 5 ABDULLAH BULUT İSMET Kovancılar Bayramyazı 110 5 DERVİŞ BULUT İSMET Kovancılar Bayramyazı 110 5 HEVES AKTAŞ İSMET Kovancılar Bayramyazı 110 5 KADİR DOĞAN M. SIDIK Kovancılar Bayramyazı 110 5 MEHMET ALİ DOĞAN M. SIDIK Kovancılar Bayramyazı 110 5 AHMET DOĞAN M. SIDIK Kovancılar Bayramyazı 110 6 MEHMET BULUT MAHMUT Kovancılar Soğukpınar 255 1 NURTEN NEBİOĞLU NİYAZİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 DÜZGÜN FIRAT ERDOĞAN JİHAT Kovancılar Soğukpınar 255 1 DİCLE ERDOĞAN JİHAT Kovancılar Soğukpınar 255 1 AYFER AKMUGAN FEDLİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 EGEMEN ERDOĞAN ALİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 BİLSEN KAYA MEHMET ALİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 NİLÜFER KAPLAN FEDLİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 PENBE ÖZDEMİR FEDLİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 GÜLCAN ERYİĞİT DERVİŞ Kovancılar Soğukpınar 255 1 AYLİN ERDEM ATTİLA Kovancılar Soğukpınar 255 1 MUTLU YEDİEL NURETTİN Kovancılar Soğukpınar 255 1 SELÇUK ERDOĞAN NURETTİN Kovancılar Soğukpınar 255 1 HÜLYA ERDOĞAN HASAN Kovancılar Soğukpınar 255 1 KAYA ERDOĞAN MEMET ALİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 ZEKİ MURAT ERDOĞAN MEMET ALİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 GÜLER ARVUZ FEDLİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 MUZAFFER ATAŞ FEDLİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 REŞAN YILDIRIM ATTİLA Kovancılar Soğukpınar 255 1 ALİ BARAN ERDOĞAN JİHAT Kovancılar Soğukpınar 255 1 RUCBİN YILDIRIM ATTİLA Kovancılar Soğukpınar 255 1 ALİ HAKİ YILDIRIM ATTİLA Kovancılar Soğukpınar 255 1 SEÇİL ERDOĞAN ALİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 TUNCEL TOPRAK ALİ Kovancılar Soğukpınar 255 1 BİRDAL KARAMAN TALİ Merkez Işıkyolu 119 27 MAKBULE SIDDIK Merkez Işıkyolu 119 27 YASİN HALİT Merkez Işıkyolu 119 27 TÜRKAN ALİ OSMAN Merkez Işıkyolu 119 27 NAİL ALİ OSMAN Merkez Işıkyolu 119 27 MEHMET ŞÜKRÜ ALİ Merkez Işıkyolu 119 27 SIDDIKA DUMAN NEDİM Merkez Işıkyolu 119 27 AHMET NARÇİÇEĞİ ARİF Merkez Işıkyolu 119 27 FİKRET YASAN NEDİM Merkez Işıkyolu 119 27 NAİL YASAN NEDİM Merkez Işıkyolu 119 27 VAHİT YASAN NEDİM Merkez Işıkyolu 119 27 ABDURRAHMAN YASAN NEDİM Merkez Işıkyolu 119 27 TAHİRE ALAN ALİ Merkez Işıkyolu 119 27 MEHMET ŞIK ARAP Merkez Işıkyolu 119 27 ASLIHAN CEMAL Merkez Işıkyolu 119 27 ABDULLAH SADAK MEVLÜT Merkez Işıkyolu 119 27 EMİNE ALTUNTAŞ NEDİM Merkez Işıkyolu 120 53 EVYAŞAM ZÜCCACİYE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKET Merkez Işıkyolu 120 54 MEMET DOĞAN ÖMER Merkez Işıkyolu 119 11 AHMET KAHYA ALİ Merkez Işıkyolu 110 28 HATİCE BİLİCİ ABDÜSSELAM Merkez Temur 114 3 RAZİYE COŞKUN HASAN Merkez Temur 107 4 RAZİYE COŞKUN HASAN Merkez Temur 108 5 KATİBE SALLAR TEMUR Sivrice Görgülü 103 34 MUSTAFA ERASLAN HASAN Sivrice Görgülü 101 13 HÜSEYİN CAN AHMET SABRİ Sivrice Görgülü 101 15 NURİ CAN AHMET SABRİ Sivrice Görgülü 101 28 HANİFE KARAASLAN HALİL Sivrice Görgülü 101 28 SULTAN ALTUNKAYA HALİL Sivrice Taşlıyayla 129 214 EMOŞ ALTUN HASAN Sivrice Taşlıyayla 129 215 OSMAN KARAASLAN HASAN Sivrice Taşlıyayla 129 216 HÜSEYİN SARTIK ALİ Sivrice Taşlıyayla 129 220 MEMET ALÇIN OSMAN Sivrice Taşlıyayla 129 220 HÜSEYİN SARTIK ALİ Sivrice Taşlıyayla 129 220 ALİ BAYDOĞAN HACI MEMET Sivrice Taşlıyayla 128 1 SEFER ALTUNBAŞ OSMAN Sivrice Karaçalı 213 1 RAHİME KAPAR SEFER Sivrice Karaçalı 213 2 ALİKAYA ÖZALP ZEKİ Sivrice Karaçalı 213 2 KEMAL TURGUT MEVLÜT Sivrice Karaçalı 213 2 ZÜLFÜKAR TURGUT MEVLÜT Sivrice Karaçalı 213 3 HASAN ŞİRİNOCAK TAHİR Sivrice Karaçalı 186 53 AYŞE POLAT ALİ Sivrice Karaçalı 186 53 NAZİRE POLAT ZİLFO Sivrice Karaçalı 186 53 İNCİ POLAT HALİL Sivrice Karaçalı 186 53 ZÜLFÜKAR POLAT POLAT Sivrice Karaçalı 186 53 CUMA POLAT POLAT Sivrice Karaçalı 190 2 AYŞE POLAT ALİ Sivrice Karaçalı 190 2 NAZİRE POLAT ZİLFO Sivrice Karaçalı 190 2 İNCİ POLAT HALİL Sivrice Karaçalı 190 2 ZÜLFÜKAR POLAT POLAT Sivrice Karaçalı 190 2 CUMA POLAT POLAT Sivrice Karaçalı 190 4 FİLİZ AKTAŞ CELAL Sivrice Karaçalı 190 4 TANDOĞAN POLAT ALİ Sivrice Karaçalı 190 4 EDİP MURAT POLAT ALİ Sivrice Karaçalı 190 4 YEŞİM POLAT ALİ Sivrice Karaçalı 190 4 CABİR POLAT CELAL Sivrice Karaçalı 190 4 TURGAY POLAT ALİ Sivrice Karaçalı 190 4 GÜLGÜLE POLAT ÖMER Sivrice Karaçalı 190 4 CAHİT POLAT CELAL Sivrice Karaçalı 190 4 ZÜLKÜF POLAT CELAL Sivrice Karaçalı 190 4 ZÜLFÜ POLAT CELAL Sivrice Karaçalı 190 4 İNCİ POLAT HALİL Sivrice Akbuğday 143 1 İNAYET DANIŞMANOĞLU ZÜLFÜ Sivrice Akbuğday 143 3 RAMAZAN BOZO YUSUF Sivrice Akbuğday 143 6 İNAYET DANIŞMANOĞLU ZÜLFÜ Sivrice Akbuğday 144 1 ELİF TABUR ALİ Sivrice Akbuğday 144 1 PERİZE TABUR ALİ Sivrice Akbuğday 144 1 CEMİLE TABUR ALİ Sivrice Akbuğday 144 1 SÜREYYA TABUR ALİ Sivrice Akbuğday 144 5 ERTUĞRUL TABUR HUREM Sivrice Akbuğday 148 3 EKREM TABUR YUSUF Sivrice Akbuğday 148 3 HAYRİYE TABUR YUSUF Sivrice Akbuğday 150 142 ZÜLFİYE ÇOLAK YUSUF Sivrice Akbuğday 150 142 HİKMET ÇOLAK LÜTFÜ Sivrice Akbuğday 150 142 HAVA ÇOLAK LÜTFÜ Sivrice Akbuğday 150 142 EDİBE ÇOLAK LÜTFÜ Sivrice Akbuğday 150 142 RAFİE ÇOLAK YUSUF Sivrice Akbuğday 150 141 NAFİA TABUR MEHMET Sivrice Akbuğday 150 141 ZAHİDE TABUR MEHMET Sivrice Akbuğday 150 139 RAMAZAN BOZO YUSUF Sivrice Dörtbölük 108 84 GAZAL AYKAÇ RAMAZAN Sivrice Dörtbölük 108 85 MUHARREM YAVUZ HÜSEYİN Sivrice Dörtbölük 108 86 MUSTAFA YAVUZ HÜSEYİN Sivrice Dörtbölük 108 89 HASAN DENİZ ALİ Sivrice Dörtbölük 108 87 İSMAİL DENİZ ALİ Sivrice Dörtbölük 108 87 MUSTAFA YAVUZ HÜSEYİN Sivrice Dörtbölük 108 87 MUHARREM YAVUZ HÜSEYİN Sivrice Dörtbölük 108 98 EMİNE YANLIZER ŞÜKRÜ Sivrice Dörtbölük 108 106 ALİ GÜRBÜZ AHMET Sivrice Dörtbölük 108 105 ALİ GÜRBÜZ AHMET Sivrice Dörtbölük 108 105 HAMİT YÜZİL MEHMET Sivrice Dörtbölük 108 105 GÜLSÜM YÜZİL MUHTAR Sivrice Dörtbölük 101 638 ABDURRAHMAN AYDOĞMUŞ AHMET Sivrice Dörtbölük 101 637 NURETTİN DENİZ İSMAİL Sivrice Dörtbölük 101 637 FETHİ DENİZ İSMAİL Sivrice Dörtbölük 101 637 SIDIKA ATABAY İSMAİL Sivrice Dörtbölük 101 637 HAYRİYE YÜZİL İSMAİL Sivrice Dörtbölük 101 559 NİMET ERCAN AHMET Sivrice Dörtbölük 101 559 MUHARREM ERCAN AHMET Sivrice Dörtbölük 101 559 YASEMİN YÜZİL FETHİ Sivrice Dörtbölük 101 559 ELİF YÜZİL AHMET Sivrice Dörtbölük 102 1 ALİ GÜRBÜZ AHMET Sivrice Dörtbölük 102 3 MEMET AYKAÇ MEMET Sivrice Dörtbölük 102 7 DERVİŞ AKGÜL DERVİŞ Sivrice Dörtbölük 102 4 NİMET ERCAN AHMET Sivrice Dörtbölük 102 4 MUHARREM ERCAN AHMET Sivrice Dörtbölük 102 4 YASEMİN YÜZİL FETHİ Sivrice Dörtbölük 102 4 ELİF YÜZİL AHMET Sivrice Dörtbölük 102 5 DERVİŞ AKGÜL DERVİŞ Sivrice Dörtbölük 101 509 FETHİYE KOÇ AHMET Sivrice Dörtbölük 101 508 MEHMET ALİ KOÇ AHMET Sivrice Dörtbölük 101 508 FERAH AVAZ RAMAZAN Sivrice Dörtbölük 101 504 AHMET TOSUN YUSUF Sivrice Karaçalı 243 15 AHMET TÜRER MEHMET Sivrice Karaçalı 243 15 BEKİR KAPAR MEHMET Sivrice Cünt 288 1 REŞİT VURAL AHMET Sivrice Uslu 132 21 FATMA BAYRAK MEVLÜT Sivrice Uslu 132 21 HADİCE BAYRAK MEVLÜT Sivrice Uslu 132 22 MEMET TAŞYÜREK ABDULLAH Sivrice Uslu 132 23 FATMA BAYRAK MEVLÜT Sivrice Uslu 132 23 HADİCE BAYRAK MEVLÜT Sivrice Uslu 107 29 MEMET HAVAN İBRAHİM Sivrice Uslu 107 32 ALİ TOĞRUL MEVLÜT Sivrice Çatakkaya 139 3 FEVZİ ALTUNTAŞ FERHAT Sivrice Çatakkaya 140 4 FERHAT ALTUNTAŞ MEMET ALİ Sivrice Çatakkaya 143 30 HAYRULLAH GÜNDOĞDU MUSTAFA Sivrice Çatakkaya 155 38 FETHİYE TAŞ SALİH Sivrice Çatakkaya 155 37 HAMDİ YILMAZ SÜLEYMAN Sivrice Çatakkaya 155 19 ÜMMÜGÜLSÜM BATMAZ OSMAN Sivrice Çatakkaya 155 19 ZARİF YILMAZ OSMAN Sivrice Çatakkaya 155 19 AYŞE BEKTAŞ OSMAN Sivrice Çatakkaya 155 35 AYŞE DEMİRTAŞ MUSTAFA Sivrice Çatakkaya 155 36 AYŞE DEMİRTAŞ MUSTAFA Sivrice Çatakkaya 155 20 ÜMMÜGÜLSÜM BATMAZ OSMAN Sivrice Çatakkaya 155 20 ZARİF YILMAZ OSMAN Sivrice Çatakkaya 155 20 AYŞE BEKTAŞ OSMAN Sivrice Çatakkaya 155 21 DURSUN AYAZ İSMAİL Sivrice Çatakkaya 155 22 DURSUN AYAZ İSMAİL Sivrice Çatakkaya 156 3 DURSUN AYAZ İSMAİL Sivrice Çatakkaya 157 1 DELAL ÖZTEMEL FETAHMET Sivrice Çatakkaya 160 2 EBUBEKİR YETER ALİ Sivrice Çatakkaya 153 2 İBRAHİM HALİL TEKOCAK MUSTAFA Sivrice Çatakkaya 153 1 EYYUP GÜNDOĞDU MAHMUT Sivrice Çatakkaya 153 1 AVNİ GÜNDOĞDU MAHMUT Sivrice Çatakkaya 153 1 ABİDİN GÜNDOĞDU MAHMUT Sivrice Çatakkaya 154 1 FİKRİ AYAZ MEHMET Sivrice Çatakkaya 154 2 FİKRİ AYAZ MEHMET Sivrice Dikmen 103 59 HASAN ASLAN HÜSEYİN Sivrice Dikmen 103 60 RÜSTEM TUNÇ ALİ Sivrice Kayapınar 102 7 MUSTAFA KARATAŞ AHMET Sivrice Kayapınar 103 18 AHMET ELBİR MUSTAFA Sivrice Kayapınar 102 5 MEHMET DAĞHAN ZÜLFÜKAR Sivrice Kayapınar 102 2 İSMAİL UĞURLU MEHMET Sivrice Kayapınar 102 3 HATİCE ERDOĞAN ALİ Sivrice Kayapınar 103 11 ALİ ALTINBARIN AHMET Sivrice Kayapınar 103 12 AHMET ELBİR MUSTAFA Sivrice Kayapınar 103 13 ALİ AYTAR MEHMET Sivrice Kayapınar 103 10 İSMAİL UĞURLU MEHMET Sivrice Kayapınar 105 40 OSMAN ANARAT AHMET Sivrice Kayapınar 107 51 HÜSEYİN AKBALIK HÜSEYİN Sivrice Kayapınar 107 54 HÜSEYİN AKBALIK HÜSEYİN Sivrice Kayapınar 107 53 HURŞİT ABATAY ALİ Sivrice Kayapınar 107 42 MEHMET ÖNER SÜLEYMAN Sivrice Kayapınar 108 50 HURŞİT ABATAY ALİ Sivrice Hacılar 114 11 HASAN KÖKDEMİR FETİ AHMET Sivrice Hacılar 104 66 SELAMİ ERBAY BEKİR ZİYAETTİN Sivrice Hacılar 104 66 SADULLAH FETİH HAMDİ ERBAY ABDURRAHMAN Sivrice Hacılar 104 73 MUSTAFA ELBAN İBRAHİM Sivrice Hacılar 104 72 AHMET ELBAN HÜSEYİN Sivrice Hacılar 104 74 İBRAHİM CENGİZ MEMET Sivrice Hacılar 104 75 FAZLI TURGUT MEHMET Sivrice Hacılar 104 76 AHMET TORGUT TEMUR Sivrice Hacılar 104 76 NECATİ TORĞUT TEMÜR Sivrice Hacılar 103 27 ALİ OSMAN TANRIVERDİ MEHMET Sivrice Hacılar 103 24 ALİ OSMAN TANRIVERDİ MEHMET Sivrice Hacılar 112 42 SABRİ YILDIZ OSMAN Sivrice A.Çanakçı 106 22 TAHİR ORAL VELİ Sivrice A.Çanakçı 106 24 ABDURREZZAK AKGÜN ALİ Sivrice A.Çanakçı 106 23 ZÜLFÜKAR YABAŞ RAMAZAN Sivrice Tarlatepe 114 15 CELAL GÜNDOĞDU HÜSEYİN Sivrice Tarlatepe 114 9 ŞÜKRÜ ERDEM ALİ Sivrice Gözeli 101 46 ÖMER DURMUŞ MUSTAFA Sivrice Gözeli 103 2 SULBİYE YERSİZ TEMUR Sivrice Gözeli 103 2 HAYRİYE ERDEM TEMUR Sivrice Gözeli 103 3 ZÜLFÜKAR TAKAN ABDULLAH Sivrice Gözeli 101 44 MUHARREM CANİŞ ABDULLAH Sivrice Gözeli 101 44 İMİHAN CANİŞ ABDULLAH Sivrice Gözeli 101 26 MUHARREM CANİŞ ABDULLAH Sivrice Gözeli 101 26 İMİHAN CANİŞ ABDULLAH Sivrice Gözeli 101 15 MUHARREM CANİŞ ABDULLAH Sivrice Gözeli 101 15 İMİHAN CANİŞ ABDULLAH Sivrice Gözeli 103 12 ÖMER ÇETİNKAYA ÖMER