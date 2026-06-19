TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0424 247 48 30 no’lu telefon numarasından bilgi alması ve Malatya yolu 5.km adresinde bulunan TEDAŞ 11. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması hâlinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması hâlinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malik/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli ödenerek taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz ve malik listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Alacakaya
|Bakladamlar
|108
|1
|ŞEYHMUS TOSUN
|CEMAL
|Alacakaya
|Güleman
|253
|17
|GARİBAN GÜLŞEN
|REŞİT
|Alacakaya
|Güleman
|253
|17
|ZAHİDE BEKTAŞ
|MEHMET
|Alacakaya
|Güleman
|253
|17
|HASİBE TEKDEMİR
|OSMAN
|Alacakaya
|Güleman
|253
|17
|AYSEL SERT
|ZEYNELABİDİN
|Alacakaya
|Güleman
|253
|18
|YUSUF KOMİ
|BEGO
|Alacakaya
|Kayranlı
|197
|1
|RAMAZAN AYKUT
|MUSTAFA
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|NEJLA IŞIK KABAK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|ADİL IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|ABDULLAH IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|NEVZAT IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|YAŞAR IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|SUAT IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|7
|ŞEHNAZ GÜN
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|8
|SELİM ATASEVER
|ZÜLFÜ
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|8
|AGA ŞENER
|CUMA
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|NEJLA IŞIK KABAK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|ADİL IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|ABDULLAH IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|NEVZAT IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|YAŞAR IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|SUAT IŞIK
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|12
|ŞEHNAZ GÜN
|MEHMET REŞİT
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|11
|SELİM ATASEVER
|ZÜLFÜ
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|11
|AGA ŞENER
|CUMA
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|25
|MEHMET EMİN ŞAHİN
|ALİ
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|28
|KEMAL DÜNDAR
|BABA
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|28
|MEHMET DÜNDAR
|BABA
|Alacakaya
|Kayranlı
|200
|28
|RAMİZ DÜNDAR
|BABA
|Alacakaya
|Çataklı
|169
|3
|HASAN SÜMER
|RESUL
|Alacakaya
|Çataklı
|177
|11
|FATMA TAŞDEMİR
|MUSA
|Alacakaya
|Çataklı
|177
|41
|ALİ HAYDAR DOĞAN
|ALİ
|Alacakaya
|Çataklı
|177
|27
|MİTİHA DOĞAN
|AHMET
|Alacakaya
|Çataklı
|177
|27
|MELİHE DOĞAN
|AHMET
|Alacakaya
|Çataklı
|177
|27
|MEHMET CİHAN DOĞAN
|AHMET
|Alacakaya
|Çataklı
|196
|1
|MUSTAFA YILDIZHAN
|MEHMET
|Alacakaya
|Yanlızdamlar
|110
|2
|HÜSEYİN DEMİRBAĞ
|DERBAZ
|Alacakaya
|Yanlızdamlar
|110
|1
|HÜSEYİN DEMİRBAĞ
|DERBAZ
|Alacakaya
|Yanlızdamlar
|215
|4
|AYŞE YOKUŞ
|MUZAFFER
|Alacakaya
|Yanlızdamlar
|157
|13
|HAFİZE YILDIRIM
|MEHMET ŞAH
|Alacakaya
|Yanlızdamlar
|160
|3
|NURCAN YÜCEL
|KEMAL
|Alacakaya
|Çanakca
|124
|31
|GAMZE GİZEM BAHÇECİ
|ADNAN
|Alacakaya
|Çanakca
|124
|31
|ABBAS YILDIRIM
|HASAN
|Alacakaya
|Çanakca
|127
|7
|FATMA KARABULUT
|KAMER
|Alacakaya
|Çanakca
|127
|7
|GÜLLÜ ESER
|KAMER
|Alacakaya
|Çanakca
|127
|7
|ZEKİYE KURT
|KAMER
|Alacakaya
|Çanakca
|133
|1
|HARUN CANPOLAT
|AHMET
|Alacakaya
|Çanakca
|123
|1
|AHMET CANPOLAT
|MEHMET ARAP
|Alacakaya
|Çanakca
|123
|18
|YADİGAR KARAKAŞ
|AHMET
|Arıcak
|Güvenevler
|238
|2
|MEMET ŞERİF ÖZTÜRK
|HASAN
|Arıcak
|Cumhuriyet
|458
|16
|MEHMET BATURAY
|HALEF
|Arıcak
|Cumhuriyet
|204
|2
|TALİP YILMAZ
|ZÜBEYİR
|Arıcak
|Çay
|466
|5
|MEHMET OLĞUN
|ZÜLKÜF
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|12
|BEYAZ ORAN
|MEHMET
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|11
|AYŞE ORAN
|MEMET ZÜLFÜ
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|10
|AHMET ORAN
|KASIM
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|9
|HÜSEYİN TAT
|AHMET
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|8
|GALİP TAT
|AHMET
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|7
|HÜSEYİN ORAN
|KASIM
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|434
|6
|AHMET ORAN
|HÜSEYİN
|Arıcak
|Ziyaret
|384
|6
|MEHMET BEZGİN
|YUSUF
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|391
|3
|AZİZ ORAN
|HÜSEYİN
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|391
|3
|RAMAZAN ORAN
|HÜSEYİN
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|391
|3
|AHMET ORAN
|HÜSEYİN
|Arıcak
|Üçocak-Merkez
|391
|5
|SAİT SÖKMEN
|AHMET
|Arıcak
|Yaylabaşı
|122
|1
|ALİRIZA YILMAZ
|ALİ
|Arıcak
|Yaylabaşı
|123
|1
|SABRİ ARARAT
|YUSUF
|Arıcak
|Yaylabaşı
|123
|4
|ALİ RIZA ARARAT
|YUSUF
|Arıcak
|Yaylabaşı
|123
|8
|SÜLEYMAN ÖZGÜN
|ALİ MEMET
|Arıcak
|Yaylabaşı
|123
|9
|AZİZ ÖZGÜN
|M. SAİT
|Kovancılar
|Avlağı
|124
|2
|MAHMUT EKİCİ
|NURİ
|Kovancılar
|Avlağı
|104
|54
|ÖZKAN EKİCİ
|NURİ
|Kovancılar
|Köprüdere
|135
|23
|AHMET ÇİMEN
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Köprüdere
|135
|23
|MEHMET ÇİMEN
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Köprüdere
|135
|23
|İSMET ÇİMEN
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Köprüdere
|135
|24
|SERVET UÇAR
|NECMETTİN
|Kovancılar
|Ekinbağı
|136
|22
|MEDİNE ÇELİK
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Ekinbağı
|136
|22
|MEDİNE ÇELİK
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Ekinbağı
|136
|22
|ÖMER DEMİREL
|RESUL
|Kovancılar
|Ekinbağı
|136
|22
|PENBE ORHAN
|AHMET
|Kovancılar
|Ekinbağı
|136
|22
|PENBE COŞGUN
|AHMET
|Kovancılar
|Ekinbağı
|136
|22
|FATMA
|ÖMER
|Kovancılar
|Fahribey
|160
|12
|ORHAN KONUKLU
|NADİR
|Kovancılar
|Fahribey
|160
|12
|NADİR KONUKLU
|ALİ
|Kovancılar
|Fahribey
|141
|2
|KADRİYE YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Fahribey
|141
|2
|GÜLLÜ YILMAZ
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|MEHMET ALİ ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|AZİZE DOĞAN
|MAHMUT
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|AZİZE DOĞAN
|MAHMUT
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|PEMBE KAYA
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|CEMİLE ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|AHMET YILMAZ
|MEHMET ALİ
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|KİBAR ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|MEDİNE ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|CUMALİ ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|ALİ ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|FATMA ÖZCAN
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|PAKİZE YILDIZ
|AHMET
|Kovancılar
|Fahribey
|145
|2
|YUSUF ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|MEHMET ALİ ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|AZİZE DOĞAN
|MAHMUT
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|PEMBE KAYA
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|CEMİLE ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|AHMET YILMAZ
|MEHMET ALİ
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|KİBAR ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|MEDİNE ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|CUMALİ ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|ALİ ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|FATMA ÖZCAN
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|PAKİZE YILDIZ
|AHMET
|Kovancılar
|Fahribey
|143
|8
|YUSUF ÖZCAN
|OSMAN
|Kovancılar
|Ekinözü
|217
|5
|AYŞE NAZİK
|HASAN
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|37
|MAHMUT KILIÇ
|HANİFİ
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|38
|ABDULBAHRİ AKTAŞ
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|38
|ABDULVAHAP AKTAŞ
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|38
|TAHİRE AKTAŞ
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|38
|ABDULMELİK AKTAŞ
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|38
|AKİF AKTAŞ
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Ekinözü
|215
|38
|MEMET AKTAŞ
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|14
|HASBİ YILDIRIM
|MEMET ALİ
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|10
|AYSEL DÜZGÜN
|RESÜL
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|10
|RESUL DÜZGÜN
|RESÜL
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|10
|MURAT DÜZGÜN
|RESÜL
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|10
|AYDIN DÜZGÜN
|RESÜL
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|8
|ŞARİVAN KESKİNKILIÇ
|AZİZ
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|5
|CEYLAN DEMİR
|SEYHAT
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|5
|ERCAN DEMİR
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Ekinözü
|216
|2
|İBRAHİM TOSUN
|ALİ
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|27
|HASAN KÖSE
|PAŞA
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|28
|AYŞE NAZİK
|HASAN
|Kovancılar
|Ekinözü
|261
|27
|EBUBEKİR ARSLAN
|HANİFİ
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|ALANUR AKTAŞ
|ADEM
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|SEDANUR AKTAŞ
|ADEM
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|ONUR AKTAŞ
|ADEM
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|OKAN AKTAŞ
|ADEM
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|KENAN AKTAŞ
|AHMET
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|LÜTFİYE AKTAŞ
|REŞİT
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|MİRZA AKTAŞ
|AHMET
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|45
|ŞÜKRÜ AKTAŞ
|AHMET
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|46
|HABİB ARSLAN
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|47
|İRFAN ARSLAN
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Ekinözü
|187
|2
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|181
|1
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|200
|1
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|1
|SAFİYE ATMACA
|MUHAMMET
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|1
|SELAHATTİN SİNEM
|MUHAMMET
|Kovancılar
|Ekinözü
|210
|1
|VASİF SİNEM
|MUHAMMET
|Kovancılar
|Ekinözü
|180
|2
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|180
|1
|(SN:7569098) PALU HAKİMİ HALİL BEY VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|179
|2
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|179
|1
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Ekinözü
|158
|1
|(SN:7569849) HALİL BEY VE RUFUKASI BEYLER VAKFI VKN:4550310317
|Kovancılar
|Kavak
|157
|12
|ABBAS YILDIRIM
|HASAN
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|MUAVİYE NAZİK
|BEKİR
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|ERDAL KARAKALEM
|ABDULKADİR
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|ERDEM KARAKALEM
|ABDULKADİR
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|GÜLHAN KARAKALEM
|BEDRİ
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|FİKRİ KARAKALEM
|ABDULKADİR
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|ALATTİN KARAKALEM
|BEKİR
|Kovancılar
|Kavak
|164
|12
|HACİ KARAKALEM
|MEHMET
|Kovancılar
|Kavak
|164
|13
|YUSUF DEMİRBAŞ
|MEHMET
|Kovancılar
|Muratbağı
|123
|5
|REDİF AKGÜNDÜZ
|RAMAZAN
|Kovancılar
|Muratbağı
|123
|9
|MUSTAFA YILDIRIM
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|BİRSEL KILIÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|BİRSEL KILIÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|NURSEL KILİÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|NURSEL KILİÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|VECİDE KILIÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|VACİDE KILIÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|FETHİYE KILIÇOĞLU
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|113
|3
|FETHİYE CAN
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|108
|5
|KAYA DEMİRCAN
|REŞİT
|Kovancılar
|Muratbağı
|105
|3
|SELVİ YILDIZ
|İSMAİL
|Kovancılar
|Muratbağı
|106
|2
|FIRAT ÇİÇEK
|HASAN
|Kovancılar
|Muratbağı
|106
|2
|MURAT ÇİÇEK
|HASAN
|Kovancılar
|Muratbağı
|106
|2
|NAİME DEMİR
|HASAN
|Kovancılar
|Muratbağı
|106
|3
|MUSTAFA ERCAN
|EKREM
|Kovancılar
|Tepebağ
|133
|1
|SONGÜL ÇETİNBERK
|ZÜLFİKAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|133
|1
|MEHMET ÖZDEMİR
|ZÜLFİKAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|133
|1
|YUNUS ÖZDEMİR
|ZÜLFİKAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|MARYEM AÇIKOĞLU
|MAHMUT
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|HAŞİM FİDAN
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|ÖZLEM YALÇIN
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|SERVET FİDAN
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|BİRGÜL DEMİR
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|VAHİDE AL
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|İSMAİL FİDAN
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|ZİYATTİN FİDAN
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|HATUN ATAŞOĞLU
|M. ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|CEMİLE ŞANLI
|M. ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|MUSTAFA YILMAZ
|M ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|NEVZAT YILMAZ
|M ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|MEMET KAZİM YILMAZ
|M ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|İBRAHİM YILMAZ
|M ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|17
|HATUN YILMAZ
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|133
|8
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|20
|HATUN YILMAZ
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|21
|HATUN YILMAZ
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Yarımca
|106
|17
|MEHMET ŞAH SERTKAYA
|ZİYA
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|60
|CEMAL ÜZÜM
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|61
|HALİSE ERCAN
|CEMAL
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|64
|HEYBET YEŞİLBAŞ
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|30
|ESMER HAMZAOĞULLARI
|MİKAİL
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|30
|FATMA HAMZAOĞULLARI
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|30
|YAŞAR HAMZAOĞULLARI
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|30
|HÜSEYİN HAMZAOĞULLARI
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Yarımca
|109
|30
|NUSRETTİN HAMZAOĞULLARI
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Yarımca
|110
|1
|BAROŞ DEMİRELLİ
|MEHMET
|Kovancılar
|Yarımca
|110
|1
|MUSTAFA DEMİRELLİ
|MUSA
|Kovancılar
|Yoncalıbayır
|134
|2
|YUSUF TURĞUT
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Yoncalıbayır
|134
|2
|HAYDAR TURGUT
|AZİZ
|Kovancılar
|Yoncalıbayır
|102
|10
|AHMET DEMİR
|KEKO
|Kovancılar
|Yoncalıbayır
|134
|13
|DERVİŞ DEMİR
|ZEYDO
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|185
|BİRSEL AKBABATUNĞUZ
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|185
|HÜSNÜ NAS
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|185
|NURSEL ULUCAN
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|185
|NACİYE KILIÇOĞLU
|YUSUF
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|185
|VACİDE SUNKAR
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|185
|FETHİYE CAN
|BEDRİ
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|184
|MEHMET YILDIZ
|KAYA
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|184
|REMZİYE YILDIZ
|KAYA
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|8
|ESİN YILDIRIM
|MEHMET
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|8
|CUMA YILDIRIM
|RAMAZAN
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|9
|GÜLSEN TÜRKGÜZELİ
|İSMET
|Kovancılar
|Muratbağı
|102
|169
|SAFİYE YEŞİLBAŞ
|MEMET SAİT
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|6
|HAVVA ÇELEBİ
|MEMET SADIK
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|6
|HAVVA ÖZDEMİR
|MEMET SADIK
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|6
|ASİYE ÖZDEMİR
|MEMET SADIK
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|6
|ASİYE YASUL
|MEMET SADIK
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|6
|SEVGİ AKPINAR
|MEMET SADIK
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|5
|AHMET NOYAN
|İSA
|Kovancılar
|Saraybahçe
|112
|5
|HATUN SALAR
|İSA
|Kovancılar
|Topağaç
|188
|3
|MUHAMMED CANPOLAT
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Topağaç
|188
|3
|HACİ CAN
|KERİM
|Kovancılar
|Topağaç
|189
|28
|ÜZEYİR GENÇ
|FAİK
|Kovancılar
|Topağaç
|189
|24
|ATİFET SARIKAYA
|BAHRİ
|Kovancılar
|Şenova
|108
|2
|CELAL TOSUN
|VAHDETTİN
|Kovancılar
|Şenova
|108
|1
|ŞAHİZER JALE ÖZSOY
|İSMAİL
|Kovancılar
|Şenova
|108
|65
|NİHAT ÖZCAN
|MEHMET
|Kovancılar
|Şenova
|109
|12
|MEHMET KAYGUN
|YUSUF
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|86
|HAYRİYE CAN
|HIDIR
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|82
|KANDİL DİREK
|İSMAİL
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|82
|ALİ DİREK
|FETTAH
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|34
|FATMA YILDIRIM
|İDRİS
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|34
|HATİCE AÇIKDİLLİ
|İDRİS
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|34
|YAKUP EKEN
|İDRİS
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|34
|NEŞET EKEN
|İDRİS
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|34
|SEDEF DURMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|32
|YASİN GÜNEŞ
|YAŞAR
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|EMİNE ÇİMEN
|HÜSNÜ
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|MÜCAHİT ÇİMEN
|CELAL
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|ŞEYDA POYRAZ
|CELAL
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|MİKAİL ÇİMEN
|CELAL
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|ZÜLFÜKAR ÇELİK
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|EYUPHAN ÇELİK
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|FAZLI ÇELİK
|HÜSNÜ
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|MEHMET ÇELİK
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|AYŞE YAŞAR
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|NECMETTİN ÇELİK
|HÜSNÜ
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|ORHAN ÇELİK
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|HADİCE ÇELİK
|HÜSNÜ
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|ERDOĞAN ÇELİK
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|ZÜLFÜ ÇELİK
|HÜSNÜ
|Kovancılar
|Taşçanak
|103
|77
|ZEKİYE ÇELİK
|HASAN
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|1
|NEZAHAT GÜNEŞ
|MAHMUT
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|1
|METİN ARSLAN
|MAHMUT
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|1
|MEHMET ARSLAN
|MAHMUT
|Kovancılar
|Taşçanak
|118
|1
|KAZİM ASLAN
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|14
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|KENAN GÖK
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|DALYAN GÖK
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|HÜSEYİN GÖK
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|AZİME GÖK
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|ZÜLFÜ GÖK
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|ZÜLFÜ GÖK
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|MEHMET TOSUN
|RESÜL
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|MURAT TOSUN
|RESÜL
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|CEMİL TOSUN
|RESÜL
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|MURAT KENAN AKBULUT
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|TEVRAT ÖZPOLAT
|MEHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|ELİF AKBULUT
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|ÜLKÜ AKBULUT
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|108
|10
|HÜSEYİN AKBULUT
|BEKİR
|Kovancılar
|Tepebağ
|107
|34
|İBRAHİM ETEM ÇOLAK
|ABDULKADİR
|Kovancılar
|Tepebağ
|107
|34
|FATMA ÇOLAK
|ABDULLAH
|Kovancılar
|Tepebağ
|107
|35
|İDRİS ÇOLAK
|ABDULKADİR
|Kovancılar
|Tepebağ
|107
|35
|FATMA ÇOLAK
|ABDULLAH
|Kovancılar
|Tepebağ
|107
|36
|MECİT ÇOLAK
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|107
|37
|SERDAR ÇOLAK
|MEHMET ZEKİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|137
|15
|SELAHATTİN DOĞAN
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|7
|PAKİZE YALÇIN
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|7
|CEMİLE DOĞAN
|ABDULKADİR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|6
|MEHMET TÜRKGÜZELİ
|TAHİR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|5
|ERCAN TÜRKGÜZELİ
|ABDURRAHMAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|5
|ERCAN TÜRKGÜZELİ
|ABDURRAHMAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|5
|AYSEL ÇİFTÇİOĞLU
|ABDURRAHMAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|5
|AYSEL ÇİFTÇİOĞLU
|ABDURRAHMAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|5
|HEDİYE TÜRKGÜZELİ
|İSMAİL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|4
|HEDİYE TÜRKGÜZELİ
|İSMAİL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|ESRA TOKGÖZ
|HALİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|MELİSA ALDANMAZ
|HALİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|ALİ POYRAZ
|HALİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|ABİDİN POYRAZ
|HALİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|OSMAN ALDANMAZ
|FAHRETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|MUHAMMED MİHRAB ALDANMAZ
|FAHRETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|GÜLCAN ALDANMAZ
|FAHRETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|DÜRİYE ALDANMAZ
|FAHRETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|YÜCEL ALDANMAZ
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|HALİSE ALDANMAZ
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|VEYİS ALDANMAZ
|MAHMUT
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|2
|HASAN ÜLKER
|RAMAZAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|3
|MAHMUT ALDANMAZ
|MAHMUT
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|51
|MUHAMMED CAN
|MEHMET SAİT
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|51
|SAVAŞ CAN
|MEHMET SAİT
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|51
|YUSUF CAN
|MEHMET SAİT
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|51
|AHMET AYDİN
|İSMAİL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|51
|MEHMET AYDİN
|İSMAİL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|51
|NAİME KIRMIZITOPRAK
|İSMAİL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|ÖMER AYDIN
|YAŞAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|MUHAMMED AYDIN
|YAŞAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|HAYRUNİSA AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|ÜMMÜHAN SERTKAYA
|YAŞAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|HATİCE BAYRAM
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|MERAL AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|EMOŞ BALINAK
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|ASUMAN AYDIN
|YAŞAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|GÜLNİHAL ÇAKMAK
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|FATMA AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|NURTEN AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|YUSUF AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|PAKİZE AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|CELAL AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|AZİME AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|HÜSEYİN AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|MEHMET ALİ AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|ENVER AYDIN
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|ŞEFİKA AYDIN
|MEMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|53
|MEVLÜDİYE ALDANMAZ
|ŞABETTİN
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|HURİYE KAÇGIN
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|SABRİ YALÇIN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|ZEYNEL YALÇIN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|MEHMET ŞEFİK YALÇIN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|SELAMİ ÖZPOLAT
|BAKÖ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|YASİN ÖZPOLAT
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|AZİZ ÖZPOLAT
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|EMİNE ÖZPOLAT
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|55
|HATUN ÖZPOLAT
|SELİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|HURİYE KAÇGIN
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|SABRİ YALÇIN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|ZEYNEL YALÇIN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|MEHMET ŞEFİK YALÇIN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|SELAMİ ÖZPOLAT
|BAKÖ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|YASİN ÖZPOLAT
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|AZİZ ÖZPOLAT
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|EMİNE ÖZPOLAT
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|136
|54
|HATUN ÖZPOLAT
|SELİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|7
|İSMAİL ÇOLAK
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|8
|MEHMET RESUL ÇOLAK
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|9
|ALİ ÖZDEMİR
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|10
|ALİ ÇOLAK
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|10
|KEVE ÇOLAK
|AHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|4
|MURAT ALDANMAZ
|MUSA
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|4
|MEHMET TAHİR ALDANMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|3
|FETİH AHMET GELMEZ
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|2
|CEMAL DEMİR
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|1
|BEYAZ ERCAN
|BEKİR
|Kovancılar
|Tepebağ
|140
|1
|FETİH AHMET GELMEZ
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|10
|AZİZ ÖZDEMİR
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|10
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|10
|ADİL ÖZDEMİR
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|10
|AZİME ÖZÇELİK
|CEMAL
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|11
|SONGÜL ÇETİNBERK
|ZÜLFİKAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|11
|MEHMET ÖZDEMİR
|ZÜLFİKAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|11
|YUNUS ÖZDEMİR
|ZÜLFİKAR
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|12
|HÜSNÜ SARIKAYA
|ALİ
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|14
|İSMAİL DOĞAN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|14
|SÖNMEZ DOĞAN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|14
|FETHİ DOĞAN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|15
|HAYATİ DOĞAN
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|16
|İSMAİL DOĞAN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|16
|SÖNMEZ DOĞAN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|16
|FETHİ DOĞAN
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|17
|HAYATİ DOĞAN
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|1
|SEYFETTİN DOĞAN
|MEMET ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|1
|İSMAİL DOĞAN
|MEMET ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Tepebağ
|141
|1
|MUSTAFA DOĞAN
|MEMET ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Akmezra
|119
|3
|(SN:7982932) ZİGANA ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:9980796684
|Kovancılar
|Akmezra
|119
|3
|(SN:7982932) ZİGANA ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:9980796684
|Kovancılar
|Akmezra
|119
|3
|(SN:7982932) ZİGANA ENERJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ VKN:9980796684
|Kovancılar
|Akmezra
|118
|2
|YUNUS AKYILDIZ
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|118
|2
|MİYASE ÖZDEMİR
|YUSUF
|Kovancılar
|Akmezra
|118
|2
|TEVFİK SARIGÜL
|MEHMET EMİN
|Kovancılar
|Akmezra
|118
|2
|MEHMET EMİN SARIGÜL
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|SALİHA DEMİREL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|ABDULKADİR BALÇIK
|CUMALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|CİHAN ORAKLI
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|HANIM BİÇER
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|MEHMET SALİH EROL
|AHMET HİLMİ
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|ALİ DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|İKRAM DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|KUMRU EKMEN
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|HARUN DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|SELAHATTİN DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|HÜSAMETTİN DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|SEVDA DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|ABDULBAKİ DEMİRKAPU
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|6
|MEDİNE CANPOLAT
|REŞİT
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|5
|AYHAN YILDIRIM
|M. ZEKİ
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|5
|ATAMAN YILDIRIM
|M ZEKİ
|Kovancılar
|Akmezra
|114
|2
|YUNUS AKYILDIZ
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|ALİ ÇELİK
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|EKREM ÇELİK
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|FEVZİ ÇELİK
|MEHMET
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|AHMET ÇELİK
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|NURİYE DAĞOĞLU
|İSMAİL
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|AYFER ÇELİK
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|7
|MEHMET EMİN SARIGÜL
|ALİ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|SÖNMEZ YILDIRIM
|MEHMET
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|BÜŞRA KIZAR
|YAŞAR
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|KÜBRA ÖZGEN
|YAŞAR
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|ŞAHİN YILDIRIM
|YAŞAR
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|SONER YILDIRIM
|MEMİŞ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|ZÜLFÜ YILDIRIM
|YAŞAR
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|MEHMET REFİK YILDIRIM
|ARSLAN
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|FATMA DEMİR
|HÜSEYİN
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|FATMA YENİSU
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|ASLAN CEMİL DEMİR
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|CEM DEMİR
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|FİGEN DURKAN
|ŞÜKRÜ
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|SEMİHA ÖZDEMİR
|ŞABAN
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|SEMA NUR AKPINAR
|HALİL
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|HAYRİYE YILDIRIM
|MEHMET
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|RABİA GÜNEY
|HALİL
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|SELMA ÜNAL
|HALİL
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|AYŞE ÖZEL
|HALİL
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|2
|ŞERİFE AKPINAR
|AHMET
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|1
|HACI YILDIRIM
|NÜSRETTİN
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|1
|NAZİRE DOĞAN
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Akmezra
|112
|1
|NEŞE SERTDEMİR
|İZETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|14
|ZEKİYE İŞLEK
|KADİR
|Kovancılar
|Taşören
|105
|15
|SAİT TAŞDÖĞEN
|GİYASETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|16
|SAİT TAŞDÖĞEN
|GİYASETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|20
|SEVDA BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|20
|İSMET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|105
|20
|BEHÇET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|105
|20
|NUZHET BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|20
|ABDULNASIR BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|21
|SEDAT BİNGÖL
|RAHMUN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|22
|SEVDA BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|22
|İSMET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|105
|22
|BEHÇET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|105
|22
|NUZHET BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|22
|ABDULNASIR BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|NEBAHAT KIVANÇ
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|HÜSEYİN BALCI
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|HÜSEYİN BALCI
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|HÜSEYİN BALCI
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|GÜLSÜM YETER
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|HASAN BASRİ BALCI
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|ZÖHRE DÖNEL
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|ZÜBEYDE KILIÇ
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|ZÜBEYDE KILIÇ
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|ŞAHABETTİN BALCI
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|ALİ BALCI
|MEHMET
|Kovancılar
|Taşören
|105
|23
|HAVA BALCI
|SABRİ
|Kovancılar
|Taşören
|120
|8
|SEVDA BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|120
|8
|İSMET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|120
|8
|BEHÇET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|120
|8
|NUZHET BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|120
|8
|ABDULNASIR BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|104
|7
|BAGER BİNGÖL
|MUZAFFER
|Kovancılar
|Taşören
|104
|7
|DEVRİM BİNGÖL
|MUZAFFER
|Kovancılar
|Taşören
|104
|7
|DİLAVER BİNGÖL
|LATİF
|Kovancılar
|Taşören
|104
|7
|MUZAFFER BİNGÖL
|HASAN MAKSUT
|Kovancılar
|Taşören
|116
|12
|İBRAHİM BİNGÖL
|YUSUF
|Kovancılar
|Taşören
|116
|12
|NUSRETTİN BİNGÖL
|YUSUF
|Kovancılar
|Taşören
|116
|11
|BAGER BİNGÖL
|MUZAFFER
|Kovancılar
|Taşören
|116
|11
|DEVRİM BİNGÖL
|MUZAFFER
|Kovancılar
|Taşören
|116
|11
|DİLAVER BİNGÖL
|LATİF
|Kovancılar
|Taşören
|116
|11
|MUZAFFER BİNGÖL
|HASAN MAKSUT
|Kovancılar
|Taşören
|116
|10
|ZEKİ TAŞDÖĞEN
|MEMET
|Kovancılar
|Taşören
|116
|9
|SEVDA BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|116
|9
|İSMET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|116
|9
|BEHÇET BİNGÖL
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Taşören
|116
|9
|NUZHET BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Taşören
|116
|9
|ABDULNASIR BİNGÖL
|NUSRETTİN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|277
|MEHMET ÇETİNKAYA
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|BEZE ÇETİNKAYA
|HASAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|BEDRİYE ÇETİNKAYA
|HASAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|CEMİLE KARABULUT
|HASAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|RUKİYE ÇETİNKAYA
|HASAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|BEYAZ MORKOYUN
|HASAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|FİRDEVS DEMİRBAĞ
|SÜLEYMAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|HASAN DEMİRBAĞ
|MEHMET
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|ALİ DEMİRBAĞ
|MEHMET
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|257
|AHMET DEMİRBAĞ
|HASAN
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|41
|FADIL CANPOLAT
|FADLI
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|41
|MUSTAFA CANPOLAT
|FADLI
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|41
|ABDULKADİR CANPOLAT
|FADLI
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|41
|AHMET CANPOLAT
|FADLI
|Kovancılar
|Kuşçu
|0
|41
|SEYRAN CANPOLAT
|YUSUF
|Kovancılar
|Beşpınar
|101
|18
|(SN:8351855) AYVAZ ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VKN:1260914691
|Kovancılar
|Akmezra
|148
|71
|(SN:7567398) ETAŞ EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.A.Ş. VKN:3810019180
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|FATMA KIRATLI
|SEYFULLAH
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|MEHMET YAVUZ YILDIRIM
|ADEM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|MUHAMMED TAŞ
|TEVFİK
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|EMANET TURĞUT
|SEYFULLAH
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|MİYASE TANRIVERDİ
|MEMET
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|ŞAZİYE ERDEM
|ADEM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|NEZAHAT CANPOLAT
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|AHMET CANPOLAT
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|FİRDES ASLANER
|MEHMET
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|99
|FERİDE CANPOLAT
|SEYFULLAH
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|FATMA KIRATLI
|SEYFULLAH
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|GÜLLÜ ÖZLÜK
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|MEHMET YAVUZ YILDIRIM
|ADEM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|MUHAMMED TAŞ
|TEVFİK
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|EMANET TURĞUT
|SEYFULLAH
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|ŞAZİYE ERDEM
|ADEM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|NEZAHAT BAYRAM
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|ÖZLEM SAYGILI
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|AHMED ASLANER
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|AHMED ASLANER
|MUSTAFA
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|AHMET CANPOLAT
|İBRAHİM
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|FİRDES CANPOLAT
|MEHMET
|Kovancılar
|Akmezra
|111
|98
|FERİDE CANPOLAT
|SEYFULLAH
|Kovancılar
|Akmezra
|185
|4
|CEMİLE ÇİMEN
|MEMET ZEKKİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|114
|4
|SIDIK YILMAZ
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|114
|4
|SIDIK YILMAZ
|ZÜLFÜ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|114
|5
|FATMA ÇELİK
|TAHSİN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|114
|6
|MEHMET BULUT
|MAHMUT
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ALİ İHSAN YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ALİ İHSAN YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ÖMER YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ÖMER YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|CİHAN YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|CİHAN YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ERHAN YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ERHAN YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|SABRİ YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|SABRİ YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|HANIM YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|HANIM YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|YİĞİT YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|YİĞİT YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|HACİ YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|HACİ YILMAZ
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|HALİL YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|HALİL YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|SOLMAZ YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|SOLMAZ YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|MEHMET HADİ YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|MEHMET HADİ YILMAZ
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|TÜRKAN ÇELİK
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|TÜRKAN ÇELİK
|MEHMET HAYRİ
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|MEHMET HAYRİ YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|MEHMET HAYRİ YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ZEYNEP YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|ZEYNEP YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|MERVE YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|MERVE YILMAZ
|AHMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|BEYAZ AYTİMUR
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|111
|1
|BEYAZ AYTİMUR
|ALİ İHSAN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|4
|ABDULNASIR İNCE
|MÜHİTTİN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|4
|ABDULNASIR İNCE
|MÜHİTTİN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|HASAN İNCE
|MÜHİTTİN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|ABDULNASIR İNCE
|MÜHİTTİN
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|ZÜBEYDE BULUT
|M. SIDIK
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|ABDULLAH BULUT
|İSMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|DERVİŞ BULUT
|İSMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|HEVES AKTAŞ
|İSMET
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|KADİR DOĞAN
|M. SIDIK
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|MEHMET ALİ DOĞAN
|M. SIDIK
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|5
|AHMET DOĞAN
|M. SIDIK
|Kovancılar
|Bayramyazı
|110
|6
|MEHMET BULUT
|MAHMUT
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|NURTEN NEBİOĞLU
|NİYAZİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|DÜZGÜN FIRAT ERDOĞAN
|JİHAT
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|DİCLE ERDOĞAN
|JİHAT
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|AYFER AKMUGAN
|FEDLİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|EGEMEN ERDOĞAN
|ALİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|BİLSEN KAYA
|MEHMET ALİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|NİLÜFER KAPLAN
|FEDLİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|PENBE ÖZDEMİR
|FEDLİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|GÜLCAN ERYİĞİT
|DERVİŞ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|AYLİN ERDEM
|ATTİLA
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|MUTLU YEDİEL
|NURETTİN
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|SELÇUK ERDOĞAN
|NURETTİN
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|HÜLYA ERDOĞAN
|HASAN
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|KAYA ERDOĞAN
|MEMET ALİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|ZEKİ MURAT ERDOĞAN
|MEMET ALİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|GÜLER ARVUZ
|FEDLİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|MUZAFFER ATAŞ
|FEDLİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|REŞAN YILDIRIM
|ATTİLA
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|ALİ BARAN ERDOĞAN
|JİHAT
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|RUCBİN YILDIRIM
|ATTİLA
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|ALİ HAKİ YILDIRIM
|ATTİLA
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|SEÇİL ERDOĞAN
|ALİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|TUNCEL TOPRAK
|ALİ
|Kovancılar
|Soğukpınar
|255
|1
|BİRDAL KARAMAN
|TALİ
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|MAKBULE
|SIDDIK
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|YASİN
|HALİT
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|TÜRKAN
|ALİ OSMAN
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|NAİL
|ALİ OSMAN
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|MEHMET ŞÜKRÜ
|ALİ
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|SIDDIKA DUMAN
|NEDİM
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|AHMET NARÇİÇEĞİ
|ARİF
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|FİKRET YASAN
|NEDİM
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|NAİL YASAN
|NEDİM
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|VAHİT YASAN
|NEDİM
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|ABDURRAHMAN YASAN
|NEDİM
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|TAHİRE ALAN
|ALİ
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|MEHMET ŞIK
|ARAP
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|ASLIHAN
|CEMAL
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|ABDULLAH SADAK
|MEVLÜT
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|27
|EMİNE ALTUNTAŞ
|NEDİM
|Merkez
|Işıkyolu
|120
|53
|EVYAŞAM ZÜCCACİYE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TEKSTİL İNŞAAT GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKET
|Merkez
|Işıkyolu
|120
|54
|MEMET DOĞAN
|ÖMER
|Merkez
|Işıkyolu
|119
|11
|AHMET KAHYA
|ALİ
|Merkez
|Işıkyolu
|110
|28
|HATİCE BİLİCİ
|ABDÜSSELAM
|Merkez
|Temur
|114
|3
|RAZİYE COŞKUN
|HASAN
|Merkez
|Temur
|107
|4
|RAZİYE COŞKUN
|HASAN
|Merkez
|Temur
|108
|5
|KATİBE SALLAR
|TEMUR
|Sivrice
|Görgülü
|103
|34
|MUSTAFA ERASLAN
|HASAN
|Sivrice
|Görgülü
|101
|13
|HÜSEYİN CAN
|AHMET SABRİ
|Sivrice
|Görgülü
|101
|15
|NURİ CAN
|AHMET SABRİ
|Sivrice
|Görgülü
|101
|28
|HANİFE KARAASLAN
|HALİL
|Sivrice
|Görgülü
|101
|28
|SULTAN ALTUNKAYA
|HALİL
|Sivrice
|Taşlıyayla
|129
|214
|EMOŞ ALTUN
|HASAN
|Sivrice
|Taşlıyayla
|129
|215
|OSMAN KARAASLAN
|HASAN
|Sivrice
|Taşlıyayla
|129
|216
|HÜSEYİN SARTIK
|ALİ
|Sivrice
|Taşlıyayla
|129
|220
|MEMET ALÇIN
|OSMAN
|Sivrice
|Taşlıyayla
|129
|220
|HÜSEYİN SARTIK
|ALİ
|Sivrice
|Taşlıyayla
|129
|220
|ALİ BAYDOĞAN
|HACI MEMET
|Sivrice
|Taşlıyayla
|128
|1
|SEFER ALTUNBAŞ
|OSMAN
|Sivrice
|Karaçalı
|213
|1
|RAHİME KAPAR
|SEFER
|Sivrice
|Karaçalı
|213
|2
|ALİKAYA ÖZALP
|ZEKİ
|Sivrice
|Karaçalı
|213
|2
|KEMAL TURGUT
|MEVLÜT
|Sivrice
|Karaçalı
|213
|2
|ZÜLFÜKAR TURGUT
|MEVLÜT
|Sivrice
|Karaçalı
|213
|3
|HASAN ŞİRİNOCAK
|TAHİR
|Sivrice
|Karaçalı
|186
|53
|AYŞE POLAT
|ALİ
|Sivrice
|Karaçalı
|186
|53
|NAZİRE POLAT
|ZİLFO
|Sivrice
|Karaçalı
|186
|53
|İNCİ POLAT
|HALİL
|Sivrice
|Karaçalı
|186
|53
|ZÜLFÜKAR POLAT
|POLAT
|Sivrice
|Karaçalı
|186
|53
|CUMA POLAT
|POLAT
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|2
|AYŞE POLAT
|ALİ
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|2
|NAZİRE POLAT
|ZİLFO
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|2
|İNCİ POLAT
|HALİL
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|2
|ZÜLFÜKAR POLAT
|POLAT
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|2
|CUMA POLAT
|POLAT
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|FİLİZ AKTAŞ
|CELAL
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|TANDOĞAN POLAT
|ALİ
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|EDİP MURAT POLAT
|ALİ
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|YEŞİM POLAT
|ALİ
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|CABİR POLAT
|CELAL
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|TURGAY POLAT
|ALİ
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|GÜLGÜLE POLAT
|ÖMER
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|CAHİT POLAT
|CELAL
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|ZÜLKÜF POLAT
|CELAL
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|ZÜLFÜ POLAT
|CELAL
|Sivrice
|Karaçalı
|190
|4
|İNCİ POLAT
|HALİL
|Sivrice
|Akbuğday
|143
|1
|İNAYET DANIŞMANOĞLU
|ZÜLFÜ
|Sivrice
|Akbuğday
|143
|3
|RAMAZAN BOZO
|YUSUF
|Sivrice
|Akbuğday
|143
|6
|İNAYET DANIŞMANOĞLU
|ZÜLFÜ
|Sivrice
|Akbuğday
|144
|1
|ELİF TABUR
|ALİ
|Sivrice
|Akbuğday
|144
|1
|PERİZE TABUR
|ALİ
|Sivrice
|Akbuğday
|144
|1
|CEMİLE TABUR
|ALİ
|Sivrice
|Akbuğday
|144
|1
|SÜREYYA TABUR
|ALİ
|Sivrice
|Akbuğday
|144
|5
|ERTUĞRUL TABUR
|HUREM
|Sivrice
|Akbuğday
|148
|3
|EKREM TABUR
|YUSUF
|Sivrice
|Akbuğday
|148
|3
|HAYRİYE TABUR
|YUSUF
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|142
|ZÜLFİYE ÇOLAK
|YUSUF
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|142
|HİKMET ÇOLAK
|LÜTFÜ
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|142
|HAVA ÇOLAK
|LÜTFÜ
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|142
|EDİBE ÇOLAK
|LÜTFÜ
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|142
|RAFİE ÇOLAK
|YUSUF
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|141
|NAFİA TABUR
|MEHMET
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|141
|ZAHİDE TABUR
|MEHMET
|Sivrice
|Akbuğday
|150
|139
|RAMAZAN BOZO
|YUSUF
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|84
|GAZAL AYKAÇ
|RAMAZAN
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|85
|MUHARREM YAVUZ
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|86
|MUSTAFA YAVUZ
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|89
|HASAN DENİZ
|ALİ
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|87
|İSMAİL DENİZ
|ALİ
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|87
|MUSTAFA YAVUZ
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|87
|MUHARREM YAVUZ
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|98
|EMİNE YANLIZER
|ŞÜKRÜ
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|106
|ALİ GÜRBÜZ
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|105
|ALİ GÜRBÜZ
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|105
|HAMİT YÜZİL
|MEHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|108
|105
|GÜLSÜM YÜZİL
|MUHTAR
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|638
|ABDURRAHMAN AYDOĞMUŞ
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|637
|NURETTİN DENİZ
|İSMAİL
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|637
|FETHİ DENİZ
|İSMAİL
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|637
|SIDIKA ATABAY
|İSMAİL
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|637
|HAYRİYE YÜZİL
|İSMAİL
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|559
|NİMET ERCAN
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|559
|MUHARREM ERCAN
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|559
|YASEMİN YÜZİL
|FETHİ
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|559
|ELİF YÜZİL
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|1
|ALİ GÜRBÜZ
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|3
|MEMET AYKAÇ
|MEMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|7
|DERVİŞ AKGÜL
|DERVİŞ
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|4
|NİMET ERCAN
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|4
|MUHARREM ERCAN
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|4
|YASEMİN YÜZİL
|FETHİ
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|4
|ELİF YÜZİL
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|102
|5
|DERVİŞ AKGÜL
|DERVİŞ
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|509
|FETHİYE KOÇ
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|508
|MEHMET ALİ KOÇ
|AHMET
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|508
|FERAH AVAZ
|RAMAZAN
|Sivrice
|Dörtbölük
|101
|504
|AHMET TOSUN
|YUSUF
|Sivrice
|Karaçalı
|243
|15
|AHMET TÜRER
|MEHMET
|Sivrice
|Karaçalı
|243
|15
|BEKİR KAPAR
|MEHMET
|Sivrice
|Cünt
|288
|1
|REŞİT VURAL
|AHMET
|Sivrice
|Uslu
|132
|21
|FATMA BAYRAK
|MEVLÜT
|Sivrice
|Uslu
|132
|21
|HADİCE BAYRAK
|MEVLÜT
|Sivrice
|Uslu
|132
|22
|MEMET TAŞYÜREK
|ABDULLAH
|Sivrice
|Uslu
|132
|23
|FATMA BAYRAK
|MEVLÜT
|Sivrice
|Uslu
|132
|23
|HADİCE BAYRAK
|MEVLÜT
|Sivrice
|Uslu
|107
|29
|MEMET HAVAN
|İBRAHİM
|Sivrice
|Uslu
|107
|32
|ALİ TOĞRUL
|MEVLÜT
|Sivrice
|Çatakkaya
|139
|3
|FEVZİ ALTUNTAŞ
|FERHAT
|Sivrice
|Çatakkaya
|140
|4
|FERHAT ALTUNTAŞ
|MEMET ALİ
|Sivrice
|Çatakkaya
|143
|30
|HAYRULLAH GÜNDOĞDU
|MUSTAFA
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|38
|FETHİYE TAŞ
|SALİH
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|37
|HAMDİ YILMAZ
|SÜLEYMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|19
|ÜMMÜGÜLSÜM BATMAZ
|OSMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|19
|ZARİF YILMAZ
|OSMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|19
|AYŞE BEKTAŞ
|OSMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|35
|AYŞE DEMİRTAŞ
|MUSTAFA
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|36
|AYŞE DEMİRTAŞ
|MUSTAFA
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|20
|ÜMMÜGÜLSÜM BATMAZ
|OSMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|20
|ZARİF YILMAZ
|OSMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|20
|AYŞE BEKTAŞ
|OSMAN
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|21
|DURSUN AYAZ
|İSMAİL
|Sivrice
|Çatakkaya
|155
|22
|DURSUN AYAZ
|İSMAİL
|Sivrice
|Çatakkaya
|156
|3
|DURSUN AYAZ
|İSMAİL
|Sivrice
|Çatakkaya
|157
|1
|DELAL ÖZTEMEL
|FETAHMET
|Sivrice
|Çatakkaya
|160
|2
|EBUBEKİR YETER
|ALİ
|Sivrice
|Çatakkaya
|153
|2
|İBRAHİM HALİL TEKOCAK
|MUSTAFA
|Sivrice
|Çatakkaya
|153
|1
|EYYUP GÜNDOĞDU
|MAHMUT
|Sivrice
|Çatakkaya
|153
|1
|AVNİ GÜNDOĞDU
|MAHMUT
|Sivrice
|Çatakkaya
|153
|1
|ABİDİN GÜNDOĞDU
|MAHMUT
|Sivrice
|Çatakkaya
|154
|1
|FİKRİ AYAZ
|MEHMET
|Sivrice
|Çatakkaya
|154
|2
|FİKRİ AYAZ
|MEHMET
|Sivrice
|Dikmen
|103
|59
|HASAN ASLAN
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Dikmen
|103
|60
|RÜSTEM TUNÇ
|ALİ
|Sivrice
|Kayapınar
|102
|7
|MUSTAFA KARATAŞ
|AHMET
|Sivrice
|Kayapınar
|103
|18
|AHMET ELBİR
|MUSTAFA
|Sivrice
|Kayapınar
|102
|5
|MEHMET DAĞHAN
|ZÜLFÜKAR
|Sivrice
|Kayapınar
|102
|2
|İSMAİL UĞURLU
|MEHMET
|Sivrice
|Kayapınar
|102
|3
|HATİCE ERDOĞAN
|ALİ
|Sivrice
|Kayapınar
|103
|11
|ALİ ALTINBARIN
|AHMET
|Sivrice
|Kayapınar
|103
|12
|AHMET ELBİR
|MUSTAFA
|Sivrice
|Kayapınar
|103
|13
|ALİ AYTAR
|MEHMET
|Sivrice
|Kayapınar
|103
|10
|İSMAİL UĞURLU
|MEHMET
|Sivrice
|Kayapınar
|105
|40
|OSMAN ANARAT
|AHMET
|Sivrice
|Kayapınar
|107
|51
|HÜSEYİN AKBALIK
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Kayapınar
|107
|54
|HÜSEYİN AKBALIK
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Kayapınar
|107
|53
|HURŞİT ABATAY
|ALİ
|Sivrice
|Kayapınar
|107
|42
|MEHMET ÖNER
|SÜLEYMAN
|Sivrice
|Kayapınar
|108
|50
|HURŞİT ABATAY
|ALİ
|Sivrice
|Hacılar
|114
|11
|HASAN KÖKDEMİR
|FETİ AHMET
|Sivrice
|Hacılar
|104
|66
|SELAMİ ERBAY
|BEKİR ZİYAETTİN
|Sivrice
|Hacılar
|104
|66
|SADULLAH FETİH HAMDİ ERBAY
|ABDURRAHMAN
|Sivrice
|Hacılar
|104
|73
|MUSTAFA ELBAN
|İBRAHİM
|Sivrice
|Hacılar
|104
|72
|AHMET ELBAN
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Hacılar
|104
|74
|İBRAHİM CENGİZ
|MEMET
|Sivrice
|Hacılar
|104
|75
|FAZLI TURGUT
|MEHMET
|Sivrice
|Hacılar
|104
|76
|AHMET TORGUT
|TEMUR
|Sivrice
|Hacılar
|104
|76
|NECATİ TORĞUT
|TEMÜR
|Sivrice
|Hacılar
|103
|27
|ALİ OSMAN TANRIVERDİ
|MEHMET
|Sivrice
|Hacılar
|103
|24
|ALİ OSMAN TANRIVERDİ
|MEHMET
|Sivrice
|Hacılar
|112
|42
|SABRİ YILDIZ
|OSMAN
|Sivrice
|A.Çanakçı
|106
|22
|TAHİR ORAL
|VELİ
|Sivrice
|A.Çanakçı
|106
|24
|ABDURREZZAK AKGÜN
|ALİ
|Sivrice
|A.Çanakçı
|106
|23
|ZÜLFÜKAR YABAŞ
|RAMAZAN
|Sivrice
|Tarlatepe
|114
|15
|CELAL GÜNDOĞDU
|HÜSEYİN
|Sivrice
|Tarlatepe
|114
|9
|ŞÜKRÜ ERDEM
|ALİ
|Sivrice
|Gözeli
|101
|46
|ÖMER DURMUŞ
|MUSTAFA
|Sivrice
|Gözeli
|103
|2
|SULBİYE YERSİZ
|TEMUR
|Sivrice
|Gözeli
|103
|2
|HAYRİYE ERDEM
|TEMUR
|Sivrice
|Gözeli
|103
|3
|ZÜLFÜKAR TAKAN
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|101
|44
|MUHARREM CANİŞ
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|101
|44
|İMİHAN CANİŞ
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|101
|26
|MUHARREM CANİŞ
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|101
|26
|İMİHAN CANİŞ
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|101
|15
|MUHARREM CANİŞ
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|101
|15
|İMİHAN CANİŞ
|ABDULLAH
|Sivrice
|Gözeli
|103
|12
|ÖMER ÇETİNKAYA
|ÖMER