        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

        İlandır
        Giriş: 24.10.2025 - 00:00
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Adana il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.04.2025 tarih, 37-652 no’lu karar ile başlanılmıştır.
        Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
        Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 322 235 88 03 telefon numarasından bilgi alması ve Beyazevler Mah. Seyhan Barajı içi Çukurova / Adana adresinde bulunan TEDAŞ 17. Bölge Müdürlüğüne (Adana) müracaatta bulunması rica olunur.
        Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
        Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.


        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

        İlçesi

        Köy/Mahalle

        Ada No

        Parsel No

        Adı Soyadı

        Baba Adı

        Kozan

        Aydın

        132

        3

        BAYRAM BORAN

        AHMET

        Kozan

        Bağtepe

        174

        1

        YUSUF KENAN ŞAHİN

        ALİ

        Kozan

        Bağtepe

        174

        1

        ENES ŞAHİN

        ALİ

        Kozan

        Bağtepe

        174

        1

        MUHAMMET ŞAHİN

        BİLAL

        Kozan

        Bağtepe

        174

        2

        HASAN KÜTÜK

        HALİL

        Kozan

        Bağtepe

        174

        2

        REŞAN ARLIER

        MEHMET

        Kozan

        Bağtepe

        174

        2

        OLCAY KÜTÜK

        MAHMUT

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        HATİCE BOLAT

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        ÜMMÜGÜLSÜM BOLAT

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        YUSUF BOLAT

        DURMUŞ

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        HURİYE BOLAT

        VELİ

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        SULTAN BOLATTAN

        İSMAİL

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        MUSTAFA OKUDUCU

        HÜSEYİN

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        AYŞE BOLAT

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        280

        26

        YETER BOLAT

        MUSTAFA

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        3

        HURİYE BOLAT

        SÜLEYMAN(EŞİ)

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        HASAN DOĞAN

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        MAHMUT DOĞAN

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        CENNET POLAT

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        FADİME(FATMA) DOĞAN

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        HÜSNE(MERYEM) AKTAŞ

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        ŞABAN ÖZPOLAT

        MEHMET ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        AYŞE ÖZPOLAT

        MEHMET ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        TARIK DOĞAN

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        OLCAY OKUYUCU

        SEYFETTİN

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        KÜRŞAT OKUYUCU

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        HATİCE DOĞAN

        HASAN

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        ALİ POLAT

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        DURAN POLAT

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        BAYRAM POLAT

        DURMUŞ ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        CENNET DOĞAN

        DURAN

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        ZEYNEP KARA

        DURAN

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        MEHMET ÜNSAL

        ZEYNEP (EŞİ)

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        MEHMET POLAT

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        ANİŞ SARI

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        MUSTAFA POLAT

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        HATİCE OKUTUCU

        İSMAİL

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        FATMA SARI

        İSMAİL

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        ARZU SARI

        İSMAİL

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        EŞE SARI

        İSMAİL

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        SUNA BERKBASAN

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        NECMİYE BERKBASAN

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        SÜLEYMAN ÖZPOLAT

        MEHMET ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        NİLGÜN SOLMAZ

        NEVZAT

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        AYŞE OKUYUCU

        DURAN (EŞİ)

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        4

        ALİYE YAVUZ

        DURAN

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        2

        MUSTAFA BOLAT(POLAT)

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        279

        2

        OSMAN BOLAT(POLAT)

        ALİ

        Kozan

        Postkabasakal

        253

        3

        SÜLEYMAN ÖZBOLAT

        MEHMET

        Kozan

        Postkabasakal

        253

        3

        GÜLSÜM ÖZBOLAT

        LATİF

        Kozan

        Postkabasakal

        253

        3

        ZÜLÜFER ÖZBOLAT

        YUSUF

        Kozan

        Postkabasakal

        253

        3

        AYŞE ÖZBOLAT(ALPASLAN)

        SÜLEYMAN

