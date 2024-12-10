TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)
Ordu il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.02.2024 tarih, 4-293 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Atakent Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|AYŞE YILMAZ
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|DEMET BORDANACI
|HACİ EKREM
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|DÖNDÜ TOPKAYA
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|EMİN BORDANACI
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|HAZAR SADIK BORDANACI
|ERTAN
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|İHSAN BORDANACI
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|MELEK BERÇİN
|HACI EKREM
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|NAZAR BORDANACI
|ERTAN
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|PERİHAN TOPKAYA
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|SALİH BORDANACI
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|SERKAN BORDANACI
|HACİ EKREM
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3116
|9
|ÜMMEHAN KANDEMİR
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3123
|17
|SERPİN YAYLA
|CELAL
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|61
|HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|61
|HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|61
|HÜLYA GÜNAYDIN
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|61
|HÜLYA GÜNAYDIN
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|63
|HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|63
|HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|63
|HÜLYA GÜNAYDIN
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3145
|63
|HÜLYA GÜNAYDIN
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3160
|39
|HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3160
|39
|HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3160
|39
|HÜLYA GÜNAYDIN
|MEHMET
|ALTINORDU
|ALTUNYURT
|3160
|39
|HÜLYA GÜNAYDIN
|MEHMET
|ALTINORDU
|ARTIKLI
|123
|8
|MEHMET KARADEMİR
|SALİH
|ALTINORDU
|ARTIKLI
|123
|9
|HAMDİ ŞENSOY
|YUSUF
|ALTINORDU
|BAYADI
|206
|8
|EMİNE
|MEHMET
|ALTINORDU
|BAYADI
|206
|8
|HÜSEYİN KUVANCI
|HASAN
|ALTINORDU
|BAYADI
|206
|8
|MESUT KUVANCI
|HASAN
|ALTINORDU
|BAYADI
|206
|8
|SUNAY KUVANCI
|AHMET
|ALTINORDU
|BAYADI
|210
|21
|HANİFE ÖKSÜZ
|NACİ
|ALTINORDU
|BAYADI
|210
|22
|AŞKIN USTA
|TEVRAT
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|10
|HANİFE ÖKSÜZ
|NACİ
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|11
|AŞKIN USTA
|TEVRAT
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|20
|AŞKIN USTA
|TEVRAT
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|22
|AŞKIN USTA
|TEVRAT
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|33
|HANİFE ÖKSÜZ
|NACİ
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|34
|AŞKIN USTA
|TEVRAT
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|39
|AŞKIN USTA
|TEVRAT
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|41
|HANİFE ÖKSÜZ
|NACİ
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|42
|HANİFE ÖKSÜZ
|NACİ
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|EBRU TİRYAKİ
|TUNCAY
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|EBRU TİRYAKİ
|TUNCAY
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|EMİNE KARAMAN
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|GÜLSÜM
|ABDULLAH
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|HASAN
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|HÜSNE
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|İMREN TİRYAKİ
|YUNİS
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|MEHMET
|FEYZULLAH
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|MUTLU TİRYAKİ
|HALİS
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|MUTLU TİRYAKİ
|HALİS
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|ÖMER
|MUSTAFA
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|ÖMER
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|ÖMER TİRYAKİ
|MUSTAFA
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|SELİME
|ALTINORDU
|BAYADI
|211
|43
|ŞABAN TİRYAKİ
|SALİH
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3367
|16
|ARZU ERMURAT
|SEFER
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3367
|16
|ARZU ERMURAT
|SEFER
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3367
|17
|ARZU ERMURAT
|SEFER
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3367
|18
|CEM KOÇAK
|NAFIZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3367
|18
|CEM KOÇAK
|NAFIZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|17
|ALEYNA YAĞMUR KUVAN
|CENGİZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|17
|CENGİZHAN KUVAN
|CENGİZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|17
|REYHAN SİNOP
|SELAHATTİN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|17
|SALİH ŞAHİN
|OSMAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|17
|TEMUR SURMANIDZE
|IOSEB
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|58
|DERYA SEPET
|FAHRİ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3369
|58
|ENİS KUVANCI
|FAHRİ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|7
|ALEYNA YAĞMUR KUVAN
|CENGİZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|7
|CENGİZHAN KUVAN
|CENGİZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|7
|REYHAN SİNOP
|SELAHATTİN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|7
|SALİH ŞAHİN
|OSMAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|7
|TEMUR SURMANIDZE
|IOSEB
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|ANIL ÖZATENÇ
|HİDAYET
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|ATINÇ CAHİT ALTUN
|HİDAYET
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|BAKİ ALTUN
|HASAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|GÜRAY ALTUN
|CAHİT AZİZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|NEŞE ENGİN
|MEHMET ALİ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|NURTEN AYDIN
|CEMİL
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|TEMEL ALTUN
|HASAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|YEKTA ALTUN
|HASAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3370
|9
|YÜKSEL KAHVECİ
|CEMİL
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|ANIL ÖZATENÇ
|HİDAYET
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|ATINÇ CAHİT ALTUN
|HİDAYET
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|BAKİ ALTUN
|HASAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|GÜRAY ALTUN
|CAHİT AZİZ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|NEŞE ENGİN
|MEHMET ALİ
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|NURTEN AYDIN
|CEMİL
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|TEMEL ALTUN
|HASAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|YEKTA ALTUN
|HASAN
|ALTINORDU
|KOVANCI
|3372
|1
|YÜKSEL KAHVECİ
|CEMİL
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|3
|OĞUZ ŞENER
|İDİRİS
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|3
|OĞUZ ŞENER
|İDİRİS
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|4
|OĞUZ ŞENER
|İDİRİS
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|AŞKIN ÖZKAN
|ALAİTTİN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|AZEM ÖZKAN
|ALAİTTİN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|CANAN ÇELİK
|ALAİTTİN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|FATOŞ KARADENİZ
|TELAT
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|FATOŞ KARADENİZ
|TELAT
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|FERAHA ÇEKİÇ
|FEYZULLAH
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|FERAHA ÇEKİÇ
|FEYZULLAH
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|KERİM ÇEKİÇ
|NAZMİ
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|838
|5
|ŞAHİN ÇEKİÇ
|KAMİL KENAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|842
|20
|ÖZGÜR ÇİÇEK
|HÜSEYİN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|AYSUN YILMAZ
|NAZİF
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|AYSUN YILMAZ
|NAZİF
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|NAZİF ŞENEROĞLU
|HALİL İBRAHİM
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|NAZİF ŞENEROĞLU
|HALİL İBRAHİM
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|SİNAN AYDIN
|HİKMET
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|11
|SİNAN AYDIN
|HİKMET
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|29
|GÜL GÜZELTEPE DURAN
|RECEP
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|29
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|29
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|29
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|29
|SELÇUK ALTUNTAŞ
|MUSTAFA KEMAL
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|AYSUN YILMAZ
|NAZİF
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|AYSUN YILMAZ
|NAZİF
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|GÜL GÜZELTEPE DURAN
|RECEP
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|NAZİF ŞENEROĞLU
|HALİL İBRAHİM
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|NAZİF ŞENEROĞLU
|HALİL İBRAHİM
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|SELÇUK ALTUNTAŞ
|MUSTAFA KEMAL
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|SİNAN AYDIN
|HİKMET
|KABADÜZ
|ESENYURT
|844
|30
|SİNAN AYDIN
|HİKMET
|KABADÜZ
|ESENYURT
|845
|1
|HATİCE BİNGÖL
|TURGUT
|KABADÜZ
|ESENYURT
|845
|1
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|845
|1
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|AYSUN YILMAZ
|NAZİF
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|AYSUN YILMAZ
|NAZİF
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|GÜL GÜZELTEPE DURAN
|RECEP
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|İBRAHİM AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|NAZİF ŞENEROĞLU
|HALİL İBRAHİM
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|NAZİF ŞENEROĞLU
|HALİL İBRAHİM
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|OKTAY AYDIN
|ALİ OSMAN
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|SELÇUK ALTUNTAŞ
|MUSTAFA KEMAL
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|SİNAN AYDIN
|HİKMET
|KABADÜZ
|ESENYURT
|846
|35
|SİNAN AYDIN
|HİKMET
|KABADÜZ
|GÜLPINAR
|1087
|27
|SALİHA ULUAT
|İLYAS
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|951
|33
|EMİNE MIZRAK
|SELİM ZİYA
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|951
|33
|KUBİLAY BORAN
|MUHARREM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|951
|33
|SENİYE GÜZELKAYA
|SELİM ZİYA
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|10
|FATMA
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|10
|MEHMET
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|10
|ORHAN DURAN
|İLYAS ZEKİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|10
|ÖZCAN DURAN
|ENVER SEZAİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|10
|REŞAT YILMAZ
|MEHMET CEMİL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|13
|FATMA
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|13
|MEHMET
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|13
|ORHAN DURAN
|İLYAS ZEKİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|13
|ÖZCAN DURAN
|ENVER SEZAİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|13
|REŞAT YILMAZ
|MEHMET CEMİL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|14
|RAMADAN KARAMAN
|YUNUS
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|15
|ZİNET AKYAZI
|CEMAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|15
|ZİNET AKYAZI
|CEMAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|24
|ZİNET AKYAZI
|CEMAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|24
|ZİNET AKYAZI
|CEMAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|71
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|71
|YUNUS DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|73
|SABİRE UZUNBAY
|CELAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|73
|SABİRE UZUNBAY
|CELAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|74
|SABİRE UZUNBAY
|CELAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|74
|SABİRE UZUNBAY
|CELAL
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|957
|104
|FATMA ÇELİK
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|963
|1
|MURAT KORKMAZ
|MİKTAT
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|963
|3
|ASİYE EKİNCİ
|SITKI
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|963
|4
|ASİYE EKİNCİ
|SITKI
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|963
|5
|FATMA ÇELİK
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|4
|HAVVA YILMAZ
|ALİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|4
|NADİYE DURAN
|ALİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|4
|RABİA AKSOY
|ALİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|8
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|8
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|8
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|8
|YUNUS DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|8
|YUNUS DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|8
|ZEHRA KAYA
|AHMET
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|11
|ORHAN DURAN
|İLYAS ZEKİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|11
|ÖZCAN DURAN
|ENVER SEZAİ
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|16
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|16
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|964
|16
|YUNUS DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|966
|11
|ZEHRA KAYA
|AHMET
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|966
|12
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|966
|12
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KARAKİRAZ
|966
|12
|YUNUS DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|EMİNE YILMAZ
|SALİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|HÜSEYİN AYBASTI
|SALİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|HÜSEYİN AYBASTI
|SALİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|ŞİRİN YILMAZ
|MUHARREM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|ŞİRİN YILMAZ
|MUHARREM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|YASEMİN MÜEZZİNOĞLU
|ŞİRİN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|YASEMİN MÜEZZİNOĞLU
|ŞİRİN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|YUSUF AYBASTI
|SALİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|6
|YUSUF AYBASTI
|SALİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|8
|MESUT AYBASTI
|CELAL
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|12
|SEBAYİTTİN AYBASTI
|SALİH
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1370
|15
|SEBAYİTTİN AYBASTI
|SALİH
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|11
|HİKMET BAYYILMAZ
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|11
|HÜLYA PALA
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|11
|ŞADİYE KILIÇ
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|11
|ŞAZİYE KORKMAZ
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|11
|ŞENER BAYYILMAZ
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|13
|BİRSEN ERDEM
|RUFAT
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|13
|ÇAKIR BAYYILMAZ
|ZİYA
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|13
|GÖNÜL BAYYILMAZ
|RUFAT
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|13
|MEHMET HAMDİ BAYYILMAZ
|RUFAT
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|13
|NURSEN BAYYILMAZ
|RUFAT
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1371
|13
|SABAHNUR BAYYILMAZ
|RUFAT
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1378
|37
|GAMZE TÜRKELİ
|YUNİS
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1378
|57
|NEVZAT YILMAZ
|RASİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1382
|3
|NEVZAT YILMAZ
|RASİM
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1394
|86
|ALİ AK
|MEHMET
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1394
|86
|CEMİL ALAN
|HASAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1394
|86
|ÖMER AK
|MEHMET
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|1
|ADNAN ENGİN
|HAKKI
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|1
|KEMAL ENGİN
|MEHMET
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|1
|NURAN ENGİN
|HAKKI
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|1
|ORHAN ENGİN
|HAKKI
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|1
|SUZAN ENGİN
|HAKKI
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|2
|KEMAL ENGİN
|MEHMET
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|44
|KADRİYE POYRAZ
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|44
|NERİMAN ÖZDEMİR
|SÜLEYMAN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|44
|YAKUP ENGİN
|SEZGİN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|44
|YASEMİN ENGİN
|SEZGİN
|KABADÜZ
|KİRAZDERE
|1402
|44
|YONCA ENGİN
|SEZGİN
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|756
|2
|AYŞEGÜL ŞENER
|ŞÜKRÜ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|756
|3
|AYŞEGÜL ŞENER
|ŞÜKRÜ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|757
|8
|AYŞEGÜL ŞENER
|ŞÜKRÜ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|757
|9
|AYŞEGÜL ŞENER
|ŞÜKRÜ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|757
|13
|LÜTFÜ ŞENER
|AHMET
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|760
|5
|AYŞEGÜL ŞENER
|ŞÜKRÜ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|760
|13
|AYŞEGÜL ŞENER
|ŞÜKRÜ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|2
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|2
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|2
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|2
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|3
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|3
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|3
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|3
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|19
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|19
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|19
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|761
|19
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|768
|5
|CEYDA RESULOĞLU
|RECEP ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|768
|5
|FURKAN ETHEM RESULOĞLU
|RECEP ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|768
|5
|YEŞİM KÖROĞLU
|MEHMET
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|1
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|1
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|1
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|1
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|1
|NİMET AKTEPE
|MEVLÜT
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|2
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|2
|DİLEK TAŞPINAR
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|2
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|2
|MEHMET ALİ GÜNAYDIN
|ALİ
|KABADÜZ
|MUSAKIRIK
|803
|2
|NİMET AKTEPE
|MEVLÜT
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1100
|15
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1100
|15
|CEVDET DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1100
|15
|YUNUS DURAN
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1100
|16
|MUSTAFA KORKMAZ
|SALİM
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1100
|20
|OSMAN ALTUNTAŞ
|MEHMET
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1100
|23
|OSMAN ALTUNTAŞ
|MEHMET
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1105
|18
|OSMAN ALTUNTAŞ
|MEHMET
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1105
|27
|CEMAL YILMAZ
|MECİT
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1105
|27
|EKREM YILMAZ
|MECİT
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1108
|26
|OSMAN ALTUNTAŞ
|MEHMET
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1108
|39
|SALİH KEMAL GÜZELTEPE
|MEHMET
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1108
|41
|SİNAN KÖROĞLU
|SAİT
|KABADÜZ
|YEŞİLADA
|1134
|48
|SEBAYİTTİN AYBASTI
|SALİH
|KABADÜZ
|YOKUŞDİBİ
|1235
|12
|BEGÜM YILMAZ
|ALİ NEVZAT
|KABADÜZ
|YOKUŞDİBİ
|1235
|49
|FATMA KAYA
|İBRAHİM
|KABADÜZ
|YOKUŞDİBİ
|1235
|53
|AHMET GÜNDOĞDU
|MUSTAFA
|KABADÜZ
|YOKUŞDİBİ
|1235
|53
|CEMİL EVLİ
|MEHMET
|KABADÜZ
|YUKARI KİRAZDERE
|503
|3
|NİMET AKTEPE
|MEVLÜT
|KABADÜZ
|YUKARI KİRAZDERE
|503
|4
|OKAN UZUNÇAKMAK
|YUSUF
|KABADÜZ
|YUKARI KİRAZDERE
|503
|5
|OKAN UZUNÇAKMAK
|YUSUF
|KABADÜZ
|YUKARI KİRAZDERE
|504
|3
|NURAY CEYHAN
|SELAHATTİN
|KABADÜZ
|YUKARI KİRAZDERE
|504
|3
|TÜLAY ALKAN
|SELAHATTİN
|KABADÜZ
|YUKARI KİRAZDERE
|507
|4
|HANİFE GÜRSOY
|ALİ