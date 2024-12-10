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        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)

        İlandır
        Giriş: 11.12.2024 - 00:00
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Ordu il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 16.02.2024 tarih, 4-293 no’lu karar ile başlanılmıştır.
        Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
        Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Atakent Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.
        Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
        Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

        İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

        Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

        İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 AYŞE YILMAZ MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 DEMET BORDANACI HACİ EKREM
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 DÖNDÜ TOPKAYA MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 EMİN BORDANACI MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 HAZAR SADIK BORDANACI ERTAN
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 İHSAN BORDANACI MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 MELEK BERÇİN HACI EKREM
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 NAZAR BORDANACI ERTAN
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 PERİHAN TOPKAYA MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 SALİH BORDANACI MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 SERKAN BORDANACI HACİ EKREM
        ALTINORDU ALTUNYURT 3116 9 ÜMMEHAN KANDEMİR MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3123 17 SERPİN YAYLA CELAL
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 61 HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 61 HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 61 HÜLYA GÜNAYDIN MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 61 HÜLYA GÜNAYDIN MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 63 HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 63 HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 63 HÜLYA GÜNAYDIN MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3145 63 HÜLYA GÜNAYDIN MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3160 39 HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3160 39 HACI BAYRAM ERKAN YEŞİLYURT MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3160 39 HÜLYA GÜNAYDIN MEHMET
        ALTINORDU ALTUNYURT 3160 39 HÜLYA GÜNAYDIN MEHMET
        ALTINORDU ARTIKLI 123 8 MEHMET KARADEMİR SALİH
        ALTINORDU ARTIKLI 123 9 HAMDİ ŞENSOY YUSUF
        ALTINORDU BAYADI 206 8 EMİNE MEHMET
        ALTINORDU BAYADI 206 8 HÜSEYİN KUVANCI HASAN
        ALTINORDU BAYADI 206 8 MESUT KUVANCI HASAN
        ALTINORDU BAYADI 206 8 SUNAY KUVANCI AHMET
        ALTINORDU BAYADI 210 21 HANİFE ÖKSÜZ NACİ
        ALTINORDU BAYADI 210 22 AŞKIN USTA TEVRAT
        ALTINORDU BAYADI 211 10 HANİFE ÖKSÜZ NACİ
        ALTINORDU BAYADI 211 11 AŞKIN USTA TEVRAT
        ALTINORDU BAYADI 211 20 AŞKIN USTA TEVRAT
        ALTINORDU BAYADI 211 22 AŞKIN USTA TEVRAT
        ALTINORDU BAYADI 211 33 HANİFE ÖKSÜZ NACİ
        ALTINORDU BAYADI 211 34 AŞKIN USTA TEVRAT
        ALTINORDU BAYADI 211 39 AŞKIN USTA TEVRAT
        ALTINORDU BAYADI 211 41 HANİFE ÖKSÜZ NACİ
        ALTINORDU BAYADI 211 42 HANİFE ÖKSÜZ NACİ
        ALTINORDU BAYADI 211 43 EBRU TİRYAKİ TUNCAY
        ALTINORDU BAYADI 211 43 EBRU TİRYAKİ TUNCAY
        ALTINORDU BAYADI 211 43 EMİNE KARAMAN
        ALTINORDU BAYADI 211 43 GÜLSÜM ABDULLAH
        ALTINORDU BAYADI 211 43 HASAN
        ALTINORDU BAYADI 211 43 HÜSNE
        ALTINORDU BAYADI 211 43 İMREN TİRYAKİ YUNİS
        ALTINORDU BAYADI 211 43 MEHMET FEYZULLAH
        ALTINORDU BAYADI 211 43 MUTLU TİRYAKİ HALİS
        ALTINORDU BAYADI 211 43 MUTLU TİRYAKİ HALİS
        ALTINORDU BAYADI 211 43 ÖMER MUSTAFA
        ALTINORDU BAYADI 211 43 ÖMER
        ALTINORDU BAYADI 211 43 ÖMER TİRYAKİ MUSTAFA
        ALTINORDU BAYADI 211 43 SELİME
        ALTINORDU BAYADI 211 43 ŞABAN TİRYAKİ SALİH
        ALTINORDU KOVANCI 3367 16 ARZU ERMURAT SEFER
        ALTINORDU KOVANCI 3367 16 ARZU ERMURAT SEFER
        ALTINORDU KOVANCI 3367 17 ARZU ERMURAT SEFER
        ALTINORDU KOVANCI 3367 18 CEM KOÇAK NAFIZ
        ALTINORDU KOVANCI 3367 18 CEM KOÇAK NAFIZ
        ALTINORDU KOVANCI 3369 17 ALEYNA YAĞMUR KUVAN CENGİZ
        ALTINORDU KOVANCI 3369 17 CENGİZHAN KUVAN CENGİZ
        ALTINORDU KOVANCI 3369 17 REYHAN SİNOP SELAHATTİN
        ALTINORDU KOVANCI 3369 17 SALİH ŞAHİN OSMAN
        ALTINORDU KOVANCI 3369 17 TEMUR SURMANIDZE IOSEB
        ALTINORDU KOVANCI 3369 58 DERYA SEPET FAHRİ
        ALTINORDU KOVANCI 3369 58 ENİS KUVANCI FAHRİ
        ALTINORDU KOVANCI 3370 7 ALEYNA YAĞMUR KUVAN CENGİZ
        ALTINORDU KOVANCI 3370 7 CENGİZHAN KUVAN CENGİZ
        ALTINORDU KOVANCI 3370 7 REYHAN SİNOP SELAHATTİN
        ALTINORDU KOVANCI 3370 7 SALİH ŞAHİN OSMAN
        ALTINORDU KOVANCI 3370 7 TEMUR SURMANIDZE IOSEB
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 ANIL ÖZATENÇ HİDAYET
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 ATINÇ CAHİT ALTUN HİDAYET
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 BAKİ ALTUN HASAN
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 GÜRAY ALTUN CAHİT AZİZ
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 NEŞE ENGİN MEHMET ALİ
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 NURTEN AYDIN CEMİL
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 TEMEL ALTUN HASAN
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 YEKTA ALTUN HASAN
        ALTINORDU KOVANCI 3370 9 YÜKSEL KAHVECİ CEMİL
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 ANIL ÖZATENÇ HİDAYET
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 ATINÇ CAHİT ALTUN HİDAYET
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 BAKİ ALTUN HASAN
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 GÜRAY ALTUN CAHİT AZİZ
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 NEŞE ENGİN MEHMET ALİ
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 NURTEN AYDIN CEMİL
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 TEMEL ALTUN HASAN
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 YEKTA ALTUN HASAN
        ALTINORDU KOVANCI 3372 1 YÜKSEL KAHVECİ CEMİL
        KABADÜZ ESENYURT 838 3 OĞUZ ŞENER İDİRİS
        KABADÜZ ESENYURT 838 3 OĞUZ ŞENER İDİRİS
        KABADÜZ ESENYURT 838 4 OĞUZ ŞENER İDİRİS
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 AŞKIN ÖZKAN ALAİTTİN
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 AZEM ÖZKAN ALAİTTİN
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 CANAN ÇELİK ALAİTTİN
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 FATOŞ KARADENİZ TELAT
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 FATOŞ KARADENİZ TELAT
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 FERAHA ÇEKİÇ FEYZULLAH
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 FERAHA ÇEKİÇ FEYZULLAH
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 KERİM ÇEKİÇ NAZMİ
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 838 5 ŞAHİN ÇEKİÇ KAMİL KENAN
        KABADÜZ ESENYURT 842 20 ÖZGÜR ÇİÇEK HÜSEYİN
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 AYSUN YILMAZ NAZİF
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 AYSUN YILMAZ NAZİF
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 NAZİF ŞENEROĞLU HALİL İBRAHİM
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 NAZİF ŞENEROĞLU HALİL İBRAHİM
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 SİNAN AYDIN HİKMET
        KABADÜZ ESENYURT 844 11 SİNAN AYDIN HİKMET
        KABADÜZ ESENYURT 844 29 GÜL GÜZELTEPE DURAN RECEP
        KABADÜZ ESENYURT 844 29 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 29 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 29 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 29 SELÇUK ALTUNTAŞ MUSTAFA KEMAL
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 AYSUN YILMAZ NAZİF
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 AYSUN YILMAZ NAZİF
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 GÜL GÜZELTEPE DURAN RECEP
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 NAZİF ŞENEROĞLU HALİL İBRAHİM
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 NAZİF ŞENEROĞLU HALİL İBRAHİM
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 SELÇUK ALTUNTAŞ MUSTAFA KEMAL
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 SİNAN AYDIN HİKMET
        KABADÜZ ESENYURT 844 30 SİNAN AYDIN HİKMET
        KABADÜZ ESENYURT 845 1 HATİCE BİNGÖL TURGUT
        KABADÜZ ESENYURT 845 1 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 845 1 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 AYSUN YILMAZ NAZİF
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 AYSUN YILMAZ NAZİF
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 GÜL GÜZELTEPE DURAN RECEP
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 İBRAHİM AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 NAZİF ŞENEROĞLU HALİL İBRAHİM
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 NAZİF ŞENEROĞLU HALİL İBRAHİM
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 OKTAY AYDIN ALİ OSMAN
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 SELÇUK ALTUNTAŞ MUSTAFA KEMAL
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 SİNAN AYDIN HİKMET
        KABADÜZ ESENYURT 846 35 SİNAN AYDIN HİKMET
        KABADÜZ GÜLPINAR 1087 27 SALİHA ULUAT İLYAS
        KABADÜZ KARAKİRAZ 951 33 EMİNE MIZRAK SELİM ZİYA
        KABADÜZ KARAKİRAZ 951 33 KUBİLAY BORAN MUHARREM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 951 33 SENİYE GÜZELKAYA SELİM ZİYA
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 10 FATMA
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 10 MEHMET
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 10 ORHAN DURAN İLYAS ZEKİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 10 ÖZCAN DURAN ENVER SEZAİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 10 REŞAT YILMAZ MEHMET CEMİL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 13 FATMA
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 13 MEHMET
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 13 ORHAN DURAN İLYAS ZEKİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 13 ÖZCAN DURAN ENVER SEZAİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 13 REŞAT YILMAZ MEHMET CEMİL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 14 RAMADAN KARAMAN YUNUS
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 15 ZİNET AKYAZI CEMAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 15 ZİNET AKYAZI CEMAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 24 ZİNET AKYAZI CEMAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 24 ZİNET AKYAZI CEMAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 71 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 71 YUNUS DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 73 SABİRE UZUNBAY CELAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 73 SABİRE UZUNBAY CELAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 74 SABİRE UZUNBAY CELAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 74 SABİRE UZUNBAY CELAL
        KABADÜZ KARAKİRAZ 957 104 FATMA ÇELİK
        KABADÜZ KARAKİRAZ 963 1 MURAT KORKMAZ MİKTAT
        KABADÜZ KARAKİRAZ 963 3 ASİYE EKİNCİ SITKI
        KABADÜZ KARAKİRAZ 963 4 ASİYE EKİNCİ SITKI
        KABADÜZ KARAKİRAZ 963 5 FATMA ÇELİK
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 4 HAVVA YILMAZ ALİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 4 NADİYE DURAN ALİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 4 RABİA AKSOY ALİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 8 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 8 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 8 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 8 YUNUS DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 8 YUNUS DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 8 ZEHRA KAYA AHMET
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 11 ORHAN DURAN İLYAS ZEKİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 11 ÖZCAN DURAN ENVER SEZAİ
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 16 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 16 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 964 16 YUNUS DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 966 11 ZEHRA KAYA AHMET
        KABADÜZ KARAKİRAZ 966 12 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 966 12 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KARAKİRAZ 966 12 YUNUS DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 EMİNE YILMAZ SALİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 HÜSEYİN AYBASTI SALİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 HÜSEYİN AYBASTI SALİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 ŞİRİN YILMAZ MUHARREM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 ŞİRİN YILMAZ MUHARREM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 YASEMİN MÜEZZİNOĞLU ŞİRİN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 YASEMİN MÜEZZİNOĞLU ŞİRİN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 YUSUF AYBASTI SALİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 6 YUSUF AYBASTI SALİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 8 MESUT AYBASTI CELAL
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 12 SEBAYİTTİN AYBASTI SALİH
        KABADÜZ KİRAZDERE 1370 15 SEBAYİTTİN AYBASTI SALİH
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 11 HİKMET BAYYILMAZ SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 11 HÜLYA PALA SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 11 ŞADİYE KILIÇ SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 11 ŞAZİYE KORKMAZ SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 11 ŞENER BAYYILMAZ SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 13 BİRSEN ERDEM RUFAT
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 13 ÇAKIR BAYYILMAZ ZİYA
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 13 GÖNÜL BAYYILMAZ RUFAT
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 13 MEHMET HAMDİ BAYYILMAZ RUFAT
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 13 NURSEN BAYYILMAZ RUFAT
        KABADÜZ KİRAZDERE 1371 13 SABAHNUR BAYYILMAZ RUFAT
        KABADÜZ KİRAZDERE 1378 37 GAMZE TÜRKELİ YUNİS
        KABADÜZ KİRAZDERE 1378 57 NEVZAT YILMAZ RASİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1382 3 NEVZAT YILMAZ RASİM
        KABADÜZ KİRAZDERE 1394 86 ALİ AK MEHMET
        KABADÜZ KİRAZDERE 1394 86 CEMİL ALAN HASAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1394 86 ÖMER AK MEHMET
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 1 ADNAN ENGİN HAKKI
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 1 KEMAL ENGİN MEHMET
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 1 NURAN ENGİN HAKKI
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 1 ORHAN ENGİN HAKKI
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 1 SUZAN ENGİN HAKKI
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 2 KEMAL ENGİN MEHMET
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 44 KADRİYE POYRAZ SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 44 NERİMAN ÖZDEMİR SÜLEYMAN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 44 YAKUP ENGİN SEZGİN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 44 YASEMİN ENGİN SEZGİN
        KABADÜZ KİRAZDERE 1402 44 YONCA ENGİN SEZGİN
        KABADÜZ MUSAKIRIK 756 2 AYŞEGÜL ŞENER ŞÜKRÜ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 756 3 AYŞEGÜL ŞENER ŞÜKRÜ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 757 8 AYŞEGÜL ŞENER ŞÜKRÜ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 757 9 AYŞEGÜL ŞENER ŞÜKRÜ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 757 13 LÜTFÜ ŞENER AHMET
        KABADÜZ MUSAKIRIK 760 5 AYŞEGÜL ŞENER ŞÜKRÜ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 760 13 AYŞEGÜL ŞENER ŞÜKRÜ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 2 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 2 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 2 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 2 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 3 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 3 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 3 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 3 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 19 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 19 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 19 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 761 19 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 768 5 CEYDA RESULOĞLU RECEP ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 768 5 FURKAN ETHEM RESULOĞLU RECEP ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 768 5 YEŞİM KÖROĞLU MEHMET
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 1 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 1 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 1 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 1 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 1 NİMET AKTEPE MEVLÜT
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 2 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 2 DİLEK TAŞPINAR ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 2 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 2 MEHMET ALİ GÜNAYDIN ALİ
        KABADÜZ MUSAKIRIK 803 2 NİMET AKTEPE MEVLÜT
        KABADÜZ YEŞİLADA 1100 15 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ YEŞİLADA 1100 15 CEVDET DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ YEŞİLADA 1100 15 YUNUS DURAN İBRAHİM
        KABADÜZ YEŞİLADA 1100 16 MUSTAFA KORKMAZ SALİM
        KABADÜZ YEŞİLADA 1100 20 OSMAN ALTUNTAŞ MEHMET
        KABADÜZ YEŞİLADA 1100 23 OSMAN ALTUNTAŞ MEHMET
        KABADÜZ YEŞİLADA 1105 18 OSMAN ALTUNTAŞ MEHMET
        KABADÜZ YEŞİLADA 1105 27 CEMAL YILMAZ MECİT
        KABADÜZ YEŞİLADA 1105 27 EKREM YILMAZ MECİT
        KABADÜZ YEŞİLADA 1108 26 OSMAN ALTUNTAŞ MEHMET
        KABADÜZ YEŞİLADA 1108 39 SALİH KEMAL GÜZELTEPE MEHMET
        KABADÜZ YEŞİLADA 1108 41 SİNAN KÖROĞLU SAİT
        KABADÜZ YEŞİLADA 1134 48 SEBAYİTTİN AYBASTI SALİH
        KABADÜZ YOKUŞDİBİ 1235 12 BEGÜM YILMAZ ALİ NEVZAT
        KABADÜZ YOKUŞDİBİ 1235 49 FATMA KAYA İBRAHİM
        KABADÜZ YOKUŞDİBİ 1235 53 AHMET GÜNDOĞDU MUSTAFA
        KABADÜZ YOKUŞDİBİ 1235 53 CEMİL EVLİ MEHMET
        KABADÜZ YUKARI KİRAZDERE 503 3 NİMET AKTEPE MEVLÜT
        KABADÜZ YUKARI KİRAZDERE 503 4 OKAN UZUNÇAKMAK YUSUF
        KABADÜZ YUKARI KİRAZDERE 503 5 OKAN UZUNÇAKMAK YUSUF
        KABADÜZ YUKARI KİRAZDERE 504 3 NURAY CEYHAN SELAHATTİN
        KABADÜZ YUKARI KİRAZDERE 504 3 TÜLAY ALKAN SELAHATTİN
        KABADÜZ YUKARI KİRAZDERE 507 4 HANİFE GÜRSOY ALİ

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        #Basın no ILN02137126