TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



Iğdır il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.04.2022 tarih 15-1249 no’lu karar ile başlanılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi

İLİ İLÇESİ KÖYÜ/ MAHALLESİ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI IGDIR ARALIK GÖDEKLİ 164 253 CENGİZ HAN GÜDEKLİ ŞENER IGDIR ARALIK GÖDEKLİ 164 251 AYİZER EM YUSUF IGDIR ARALIK GÖDEKLİ 164 247 AHMET EM ŞAHİSMAİL IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 117 2 RESUL GÜNEŞ KADİR IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 32 LÜTFİYE YERDELEN KURBAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 32 NEZAKET EYRİCE KURBAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 32 NEZAKET EYRİCE KURBAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 31 ZAFER ÇİFLİK ARSLAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 30 İBRAHİM ÇETİN HASAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 BEYHAN BENAN ÖZGÜL TAĞIORHAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 GÜLTEKİN ÇİFTLİK TEVFİK IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 GÜRBÜZ TÜRKYILMAZ HÜSEYİN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 HATİCE DİDAR ÇİFTLİK (KARADAŞ) AYDIN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 HÜSEYİN TÜRKYILMAZ KULU IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 MEMNUNE VURAL AZİZ IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 MİNE KARAKOÇ HÜSEYİN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 SAİME TÜRKYILMAZ (ÇETİNKAYA) HÜSEYİN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 29 YAVUZ TÜRKYILMAZ HÜSEYİN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 28 GÜNNAZ ATAY ABBAS IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 25 DİLBER TEKDAL (KIRBAŞ) ABDULLAH IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 25 GÜLLÜZAR AKÇAY İBRAHİM IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 25 MEHMET KARADAĞ PAŞA IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 22 AYTEN ÖZDEMİR AĞAALİ IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 22 DİLBER TEKDAL (KIRBAŞ) ABDULLAH IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 22 GÜLLÜZAR AKÇAY İBRAHİM IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 22 MEHMET KARADAĞ PAŞA IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 21 AKİF ÇİFTLİK RAMAZAN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 19 MECİT ÇİFLİK HÜSEYİN IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 18 AHMET TEKDAL MİRZAAĞA IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 18 DİLBER TEKDAL (KIRBAŞ) ABDULLAH IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 18 GÜLLÜZAR AKÇAY İBRAHİM IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 18 MEHMET KARADAĞ PAŞA IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 15 HABİB TÜRKYILMAZ MUHTAR IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 11 HAMİT DEMİR ZAHİR IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 9 SEFER TEMEL MÜSLÜM IGDIR ARALIK AŞAĞIÇİFTLİK 114 5 AZİZ ÇİFTLİK NAĞI IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 154 1 HAMİT DEMİR ZAHİT IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 112 1 HÜSEYİN GÜNDOĞDU AHMET IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 10 ELİF ŞEN SETTAR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 10 ÖMÜR FIRAT SETTAR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 8 GÜLSEREN YILMAZ SULTAN IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 8 HAKİME YILMAZ SULTAN IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 7 HASAN EKİNCİ FETALİ IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 6 SURE TAYMUŞ AHMET IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 4 ARZU MERİK TEMUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 4 BAYRAM ÇETİNKAYA TEMUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 4 KADER YILDIZ TEMUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 3 HÜMMET GÜNER HABİP IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 ADİL GÜNER MANSUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 AYSER GÜNER HAMİT IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 ESRA GÜNER EKREM IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 GÜLÜSÜM GÜNER (ÇOBAN) MANSUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 MEHBULE GÜNER MANSUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 MUHARREM GÜNER MANSUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 ÖZLEM İNAN EKREM IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 SEMA KARAGÖZ MEHMETALİ IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 SEVİL ÖZER MEHMETALİ IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 TENZİL GÜNER ALİ IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 TÜRKAN GÜNER MANSUR IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 111 2 ÜMİT GÜNER MEHMETALİ IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 161 4 ESRA GÜNER EKREM IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 161 4 ÖZLEM İNAN EKREM IGDIR ARALIK YUKARIÇİFTLİK 161 4 TENZİL GÜNER ALİ