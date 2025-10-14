TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)
Ardahan il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 23/12/2020 tarih ve 27-1497 no’lu karar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0442 240 01 84-85 telefon numarasından bilgi alınması ve Şükrü Paşa Mah. Filiz Cad. TEDAŞ Tesisleri Yakutiye/ERZURUM adresinde bulunan TEDAŞ 4. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İLÇESİ
|KÖYÜ/ MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|ADI SOYADI
|BABA ADI
|POSOF
|MERKEZ
|146
|22
|FERİDE ÜSTÜN
|NURİ
|POSOF
|MERKEZ
|146
|22
|HANİFE
|ÜLFET
|POSOF
|MERKEZ
|146
|22
|MEHMET
|ÜLFET
|POSOF
|MERKEZ
|146
|22
|OKTAY DEMİRCİ
|NURİ
|POSOF
|MERKEZ
|146
|22
|YUSUF ASLAN DEMİRCİ
|NURİ
|POSOF
|MERKEZ
|113
|7
|ALİŞAN ERGÜN
|ŞÜKRÜ
|POSOF
|MERKEZ
|113
|10
|YAŞAR ERGÜN
|HABİP
|POSOF
|MERKEZ
|146
|19
|SAFİYE YILMAZ
|ASLAN
|POSOF
|MERKEZ
|146
|19
|TURGUT ÖZTÜRK
|HALİM
|POSOF
|MERKEZ
|146
|19
|ZENNURE YILMAZ
|HALİM
|POSOF
|MERKEZ
|151
|7
|GÜLLİZAR
|MUSA
|POSOF
|MERKEZ
|151
|7
|MEVLÜT
|HASAN
|POSOF
|MERKEZ
|151
|7
|MİHRİBAN ERGÜN
|HASAN
|POSOF
|MERKEZ
|151
|7
|SULTAN YILDIZ (YILMAZ)
|MUSA
|POSOF
|MERKEZ
|151
|7
|ZENNURE
|HASAN
|POSOF
|MERKEZ
|151
|8
|MUHLİS EKİCİ
|EŞREF
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|263
|ASİYE COŞKUN
|ŞAKİR
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|263
|GÜLZADE COŞKUN (ÜSTÜN)
|NECATİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|263
|HACER COŞKUN (ÖZMEN)
|NECATİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|263
|KENAN COŞKUN
|NECATİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|241
|RAZİYE ÜSTÜN
|MAHMUT
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|238
|TACİN ÖZCAN
|FAHRETTİN
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|237
|ŞERİFE ÖZCAN
|CUMİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|237
|YAŞAR ÖZCAN
|ELAATTİN
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|409
|ŞERİFE ÖZCAN
|CUMİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|391
|YOSMA GÜNGÖR
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|391
|TÜRKAN ÇİFTÇİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|393
|ASİYE COŞKUN
|ŞAKİR
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|393
|GÜNEŞ COŞKUN
|RİCAL
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|393
|HÜRİYE COŞKUN
|HAYDAR
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|393
|SÜRÜL COŞKUN
|ETHEM
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|389
|SENEM AKKAYA
|SEYFULLAH
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|389
|ŞERİFE ÖZCAN
|CUMİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|13
|ASİYE COŞKUN
|ŞAKİR
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|12
|ŞERİFE ÖZCAN
|CUMİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|14
|BİLGE ÖZCAN (KIZILKAYA)
|İSRAFİL
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|14
|EZİNE ÖZCAN (ÖNER)
|İSRAFİL
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|14
|MÜKRİM ÖZCAN
|İSRAFİL
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|14
|NAZENİ ÖZCAN
|İSRAFİL
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|14
|ÖLKE ÖZCAN
|İSRAFİL
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|11
|EFSAL SOYAK
|AYDIN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|11
|EMRİYE SOYAK (USANMAZ)
|AYDIN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|11
|FİKRİYE SOYAK (TAŞ)
|AYDIN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|11
|GÜLŞEN SOYAK (TEKİN)
|AYDIN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|11
|NECMETTİN SOYAK
|AYDIN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|15
|ERDAL COŞKUN
|ZERAFETTİN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|15
|SEVİLAY COŞKUN (ERGÜN)
|ZERAFETTİN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|15
|SÜLEYMAN COŞKUN
|ZERAFETTİN
|POSOF
|DOĞRULAR
|104
|15
|SÜRÜL COŞKUN
|ETHEM
|POSOF
|DOĞRULAR
|103
|29
|GÖNÜL AKTAN (TEKİN)
|ZİKRİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|103
|29
|GÜNAY AKTAN (ESENOĞLU)
|ZİKRİ
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|131
|GAZİ YILMAZ
|ABBAS
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|127
|MEHRALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|127
|MUHİTTİN YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|127
|VEZİR ALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|125
|KAMİL MERT
|MÜRSEL
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|125
|SEYFET MERT
|FEYZULLAH
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|125
|ŞADİMAN MERT
|FEYZULLAH
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|125
|ŞERAFETTİN MERT
|FEYZULLAH
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|124
|ENVER AKYÜZ
|ŞAHPENDER
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|121
|ERDİNÇ YILMAZ
|RAHİM
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|112
|SADETTİN ERGÜN
|BATTAL
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|111
|NEZENİ YILMAZ
|MUHARREM
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|110
|MEHRALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|110
|MUHİTTİN YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|DOĞRULAR
|101
|110
|VEZİR ALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|UĞURCA
|123
|17
|MEHRALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|UĞURCA
|123
|17
|GAZİ YILMAZ
|ABBAS
|POSOF
|UĞURCA
|123
|17
|İSMET TAŞCI
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|123
|17
|NEZENİ YILMAZ
|MUHARREM
|POSOF
|UĞURCA
|123
|18
|İSMET TAŞCI
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|123
|19
|İSMET TAŞÇI
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|123
|16
|BALLİ KARTAL
|GAFUR
|POSOF
|UĞURCA
|123
|16
|REFİKA KARTAL (IŞIK)
|TUFAN
|POSOF
|UĞURCA
|123
|21
|KEMAL BİLİCAN
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|124
|167
|İLİMDAR YILMAZ
|İSRAFİL
|POSOF
|UĞURCA
|124
|167
|MİKAİL YILMAZ
|HÜRİŞAN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|168
|ALİMERDAN ÖNDER
|MEMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|168
|FEVZİ ÖNDER
|DURSUN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|168
|TAŞTAN ÖNDER
|MEMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|168
|YAŞAR ÖNDER
|DURSUN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|168
|YAZDAN ÖNDER
|DURSUN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|169
|MEHRALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|169
|NEZENİ YILMAZ
|MUHARREM
|POSOF
|UĞURCA
|124
|170
|MUKADDİM ÇİFTÇİ
|AZİZ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|170
|NAZİM ÇİFTÇİ
|AZİZ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|170
|PAŞALİ ÇİFTÇİ
|AZİZ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|175
|FAHRETTİN ÇİFTÇİ
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|124
|175
|İSMET TAŞCI
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|175
|MEHRALİ YILMAZ
|HASRET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|221
|CASİM ÖZER
|TAĞU
|POSOF
|UĞURCA
|124
|165
|ERDİNÇ ÖZTÜRK
|ZİKRİ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|165
|KEMAL BİLİCAN
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|124
|165
|YÜCEL ÖZTÜRK
|ZİKRİ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|222
|KİRMAN YÜCEL
|ABBAS
|POSOF
|UĞURCA
|124
|225
|MÜNEVVER DOĞRU (KARTAL)
|BEDEL
|POSOF
|UĞURCA
|124
|224
|MEMET ALİ GÜNDÜZ
|MECİT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|224
|TALİP GÜNDÜZ
|MECİT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|224
|VEZİR ALİ GÜNDÜZ
|MECİT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|223
|KEMAL BİLİCAN
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|124
|226
|MÜNEVVER DOĞRU (KARTAL)
|BEDEL
|POSOF
|UĞURCA
|124
|226
|ÖMER DOĞRU
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|230
|KİRMAN YÜCEL
|ABBAS
|POSOF
|UĞURCA
|124
|100
|EKREM MERT
|MUKADDİM
|ETEM MERT
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|124
|101
|ALİMERDAN ÖNDER
|MEMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|101
|FEVZİ ÖNDER
|DURSUN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|101
|TAŞTAN ÖNDER
|MEMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|101
|YAZDAN ÖNDER
|DURSUN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|102
|ALİMERDAN ÖNDER
|MEMET
|POSOF
|UĞURCA
|124
|103
|BİNALİ DEMİREL
|NURİ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|103
|KAMAL DEMİREL
|MUHİTTİN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|103
|MÜŞÜR DEMİREL
|POLAT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|103
|NAZIM DEMİREL
|POLAT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|123
|CELİL DEMİREL
|ALİ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|105
|İLİMDAR YILMAZ
|İSRAFİL
|POSOF
|UĞURCA
|124
|105
|MİKAİL YILMAZ
|HÜRİŞAN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|115
|HİLMİ KARTAL
|MUAMMER
|POSOF
|UĞURCA
|124
|114
|FEHİM ERDEM
|TAŞTAN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|114
|FERMAN ERDEM
|TAŞTAN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|114
|SELİM YILDIZ
|FEYZULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|124
|114
|TEMEL ERDEM
|TAŞTAN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|112
|HİLMİ KARTAL
|MUAMMER
|POSOF
|UĞURCA
|124
|112
|YÜKSEL KARTAL
|TUFAN
|POSOF
|UĞURCA
|124
|110
|BİNALİ DEMİREL
|NURİ
|POSOF
|UĞURCA
|124
|55
|EFRAİL BOZKURT
|MÜRSEL
|POSOF
|UĞURCA
|124
|54
|EFRAİL BOZKURT
|MÜRSEL
|POSOF
|UĞURCA
|124
|54
|FİDAN BOZKURT (KARTAL)
|SABİT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|54
|NAZİM DEMİREL
|POLAT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|54
|ÖMER BOZKURT
|SABİT
|POSOF
|UĞURCA
|124
|54
|SEDDİ BOZKURT
|ABDULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|124
|39
|HİLMİ KARTAL
|MUAMMER
|POSOF
|UĞURCA
|124
|39
|NECATİ KARTAL
|MUAMMER
|POSOF
|UĞURCA
|102
|22
|NAZİM DEMİREL
|POLAT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|21
|İLİMDAR YILMAZ
|İSRAFİL
|POSOF
|UĞURCA
|102
|21
|MİKAİL YILMAZ
|HÜRİŞAN
|POSOF
|UĞURCA
|102
|19
|NAZİM DEMİREL
|POLAT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|18
|HİLMİ KARTAL
|MUAMMER
|POSOF
|UĞURCA
|102
|18
|NECATİ KARTAL
|MUAMMER
|POSOF
|UĞURCA
|102
|18
|YAŞAR KARTAL
|TUFAN
|POSOF
|UĞURCA
|102
|18
|YÜKSEL KARTAL
|TUFAN
|POSOF
|UĞURCA
|102
|17
|AĞALİ ARSLAN
|NİYAZ
|POSOF
|UĞURCA
|102
|14
|BİNALİ DEMİREL
|NURİ
|POSOF
|UĞURCA
|102
|13
|ESME ŞENOL
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|102
|13
|HÜSEYİN ŞENOL
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|102
|13
|MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ)
|SAİT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|12
|FAHRETTİN ÇİFTÇİ
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|12
|FERMAN ÇİFTÇİ
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|12
|MENDUH ÇİFTÇİ
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|12
|PAMUK ÇİFTÇİ (GÜNDÜZ)
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|56
|KAMAL DEMİREL
|MUHİTTİN
|POSOF
|UĞURCA
|102
|10
|FİDAN BOZKURT (KARTAL)
|SABİT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|10
|ÖMER BOZKURT
|SABİT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|10
|SEDDİ BOZKURT
|ABDULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|102
|9
|EKREM MERT
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|9
|ETEM MERT
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|7
|EKREM MERT
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|7
|ETEM MERT
|MUKADDİM
|POSOF
|UĞURCA
|102
|4
|NAZIM DEMİREL
|POLAT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|3
|ESME ŞENOL
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|102
|3
|HÜSEYİN ŞENOL
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|102
|3
|MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ)
|SAİT
|POSOF
|UĞURCA
|125
|8
|HÜSEYİN EREN
|HASBİ
|POSOF
|UĞURCA
|125
|6
|FİDAN BOZKURT (KARTAL)
|SABİT
|POSOF
|UĞURCA
|125
|6
|ÖMER BOZKURT
|SABİT
|POSOF
|UĞURCA
|125
|6
|SEDDİ BOZKURT
|ABDULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|125
|5
|ESME ŞENOL
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|125
|5
|MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ)
|SAİT
|POSOF
|UĞURCA
|102
|2
|ESME ŞENOL
|SEYFULLAH
|POSOF
|UĞURCA
|102
|2
|HÜSEYİN ŞENOL
|AHMET
|POSOF
|UĞURCA
|102
|2
|MÜNÜRE ŞENOL (YILDIZ)
|SAİT
|POSOF
|GÜNLÜCE
|138
|9
|HÜSEYİN AYDIN
|MUKİM
|POSOF
|GÜNLÜCE
|138
|9
|ORHAN AYDIN
|MUKİM