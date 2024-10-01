TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TUZLA İLÇESİ SINIRLARI DAHİLİNDE AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA EVSEL ATIKLARDAN AYRI TOPLANMASI – TAŞINMASI- AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİNİN KİRALANMASI

İHALE İLANI

1.İhalenin Yapılacağı Yer: Tuzla Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu

(Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17 Kat:3 Tuzla/İSTANBUL)

2.Tuzla İlçesinde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Evsel Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi işinin 36 (otuzaltı) Ay süre ile kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

3.İhale Belediye hizmet binamız 3. Katında bulunan Encümen odasında 15 Ekim 2024 tarih, Salı günü saat 14.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır.

4.206.800 TL+ KDV tahmini bedelle 36 (otuzaltı) ay kiraya verilmesi, tahmini bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25. Maddesine istinaden %3’ü (66.204 TL.) tutarında geçici teminat alınması.

5.İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;

a.Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için Telefon numarası ile elektronik posta adresi,

b.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi;Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişilerin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticari sicil gazetesi,

c.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d.Yaklaşık Tahmini bedelin %3 oranında Geçici Teminata ait makbuz ve/veya banka teminat mektubu,

e.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f.İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuz.

g.İhale şartnamelerini altına okudum, anladım yazılarak, imzalı olarak teslimi.

h.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; Standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

i.Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’ nden alınmış borcu yoktur yazısı.

j.SGK’ya borcu olmadığına dair ilan tarihinden sonra alınmış belge vermesi.

k.İhale ilan tarihinden sonra alınmış Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınmış belge.

l.Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 9 Ekim 2021 tarihli 31623 sayılı “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile belirlenen esaslara uygun Tip Tesis lisansı almış, "Toplama ve Ayırma Tesisi" belgesi olması (İş ortaklığı olması halinde ortaklardan herhangi birinde tek belge yeterlidir.).

6.İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

7.İhale dokümanı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünden 1.000,00.-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir. 488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

8.İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

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