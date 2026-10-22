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        TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:45

        YOL YAPTIRILACAKTIR ihalesi,

        İhale yetkilisi tarafından işin muhteviyatının değişmesinden ötürü ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

        iptal edilmiştir.

        İhale Kayıt Numarası (İKN)

        :

        2026/1845877

        1- İdarenin

        1.1. Adı

        :

        TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

        1.2. Adresi

        :

        EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL

        1.3. Telefon numarası

        :

        02164440906

        2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

        2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

        :

        05.10.2026 - 5713

        2.2. Gazete ve internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

        :

        ANALİZ/www.haberturk.com - 03.10.2026

        3- İhale İptal Tarihi

        :

        20.10.2026
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02576543