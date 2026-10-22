TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Giriş: 22 Ekim 2026 - 23:45
YOL YAPTIRILACAKTIR ihalesi,
İhale yetkilisi tarafından işin muhteviyatının değişmesinden ötürü ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/1845877
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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1.2. Adresi
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EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ HATBOYU CADDESİ NO:17 PK:34945 TUZLA/İSTANBUL
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1.3. Telefon numarası
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02164440906
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2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
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2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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05.10.2026 - 5713
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2.2. Gazete ve internet haber sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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ANALİZ/www.haberturk.com - 03.10.2026
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3- İhale İptal Tarihi
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20.10.2026