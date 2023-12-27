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        TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE

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        Giriş: 27.12.2023 - 00:00

        TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
        1-Belediyemize ait taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.,35/a ve 36 Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 09.01.2024 Salı günü Saat:14:00'da Açık ve Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
        S.No. Pafta Ada Parsel Mahalle Miktarı Adresi Kullanımı Kira Süresi İmar Durumu Tahmini Bedel(Aylık) G.teminat İhale Tarihi İhale Saati İhale Usulü
        1 …… ….. …… Cami 2.492.00m2 Cami Mah. Balıkçılar Sokak üzerindeki Sosyal Tesis Boş 10 Yıl Park+Rekreasyon 99.000.00₺KDV 356,400.00₺ 9.01.2024 14:00 Kapalı Teklif
        2 …… ….. …… Aydıntepe …… Aydınlı Yolu Cad.Şelale Park İçindeki Go-Kart Pisti Boş 10 Yıl Park 20.000.00₺KDV 7,200.00₺ 9.01.2024 14:00 Açık Teklif
        3 Aydıntepe …… Aydıntepe Mah.Yeşildere Cad. Üzerindeki Park alanı Boş 10 Yıl Park 55.000.00₺KDV 19,800.00₺ 9.01.2024 14:00 Kapalı Teklif
        2-488 Sayılı Damga Vergisi kanununun 8.maddesine istinaden ( binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
        3-488 Sayılı Damga Vergisi kanununa istinaden ( binde 1.89) Kira Mukavele süresine göre damga vergisi tahsil edilecektir.
        4-Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden satın alınabilir.
        5-Taşınmaz malın kira süresi 10 yıldır.
        6-İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
        Şirketlerin;
        a)Şartname Dosyası
        b)İmza sirküleri,
        c)Ticaret odası belgesi, Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi
        d)Geçici teminat.
        Şahıslar;
        a)Şartname Dosyası
        b)Nüfus cüzdan sureti,
        c)Yerleşim Yeri Belgesi
        d) Geçici Teminat
        Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
        Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        İlan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955203
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