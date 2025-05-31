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        TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 01.06.2025 - 00:00

        İHALE İPTAL İLANI

        SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

        TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ


        SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
        İhale Kayıt Numarası : 2025/640619
        1- İdarenin
        a) Adresi : EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
        b) Telefon ve faks numarası : 4440906 - 2165814773
        c) Elektronik posta adresi : satinalma@tuzla.bel.tr
        2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
        a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 15.05.2025 - 5365
        b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : KARAR / www.haberturk.com - 15.05.2025
        3- İhale İptal Tarihi : 28.05.2025
        4- İptal nedeni veya nedenleri
        Harcama yetkilisi tarafından yapılması gereken işlemler nedeniyle iptal edilmiştir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02235551