TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 01.06.2025 - 00:00
İHALE İPTAL İLANI
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TUZLA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
|İhale Kayıt Numarası
|:
|2025/640619
|1- İdarenin
|a) Adresi
|:
|EVLIYA ÇELEBI MAH. HATBOYU CAD. NO:17 34945 TUZLA/İSTANBUL
|b) Telefon ve faks numarası
|:
|4440906 - 2165814773
|c) Elektronik posta adresi
|:
|satinalma@tuzla.bel.tr
|2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
|a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|15.05.2025 - 5365
|b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
|:
|KARAR / www.haberturk.com - 15.05.2025
|3- İhale İptal Tarihi
|:
|28.05.2025
|4- İptal nedeni veya nedenleri