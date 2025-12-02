ULUÇINAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kocaeli Defterdarlığı

Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Sayı : E-65570335-250.04 - 81580

Konu : 2025/2 Gayrimenkul Satış İlanı

28.11.2025

MÜDÜRLÜK MAKAMINA

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI



1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası: Bayramoğlu Mahallesi, Aytaç Sokak, Ekşioğlu Villaları 1. Etap Sitesi B1 Blok , No: 7B /2 Darıca / Kocaeli (2260 Ada 1 Parsel)

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mah. 2260 Ada 1 Parselde 3611 m² arazi üzerine kurulu 4/A yapı sınıfında, ayrık nizamda ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş Ekşioğlu Villaları 1. Etap Sitesi B1 Blok 2 numaralı dubleks villadır. Parsel ayrık nizam 2 kat Taks: 0.25, Kaks :0.50 yoldan mesafesi 3 m yapılaşma koşullarına sahiptir. Onaylı mimari projesine göre yaklaşık brüt 215m² ve 182,60 net alan bulunmaktadır. Meskenin zemin katı 101 m² kapalı alan + 15 m² açık teras kullanım alanına sahip olup ,bu kat; antre/hol, salon, mutfak, oda, depo, wc bölümlerinden oluşmaktadır. 1.normal kat :114 m² brüt kullanım alanına sahip olup, 4 oda , antre/hol, 2 banyo + wc balkon ve giyinme odası bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın blok, kat, konum olarak projesiyle uyumlu olduğu ve sitede ayrıca havuzun olduğu görülmüştür. Etrafta yapılaşma ve nüfus yüksektir. Bölge genelinde çoğunlukla 1 , 2 katlı konut yapıları mevcuttur ve ulaşım imkanları iyidir. Taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde konut alanında kalmaktadır.

3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 16.000.000 TL + (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir)

4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 1.200.000 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1- 4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; a.Para b.Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) d. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat,teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.

5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisi 18/12/2025 Saat: 14:30 ilk arttırması yapılacaktır.İlk ihalede satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci ihale 7 gün sonra 25/12/2025 Saat:14:30 aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6- İlgilenenler Gayrimenkul Satış Şartnamesini Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğünden(Satış Servisinden) temin edilebileceği gibi bu dairenin ilan panosunda görülebilir.

7-Gayrimenkul malın satışına iştirak edeceklerin rayiç değerin %7,5 oranında 1.200.000 TL (bir milyon iki yüzbin TL) teminat tutarı veya bu miktardaki değerleri en geç 12:30 'a kadar Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırarak veya vezneye teslim ederek alındının Gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir. Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir. 8-Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini (12.000.000 lira + %20 KDV)yi bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 25/12/2025 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

10- Söz konusu ilana Kocaeli Defterdarlığının, https://kocaeli.gib.gov.tr / adresi ile https://ilan.gib.gov.tr adresindende ulaşılabilir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebilirler.