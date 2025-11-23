ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/182 Esas

KARAR NO : 2021/101



Dahili davalı- ĞAZİ KAVÇİN -18698877880 ŞIRNAK ili, ULUDERE ilçesi, İNCELER mah/köy, 15

Cilt, 9 Aile sıra no, 24 sırada nüfusa kayıtlı, SADIK ve HALİM oğlu/kızı, 01/02/1966 dogumlu,

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Gerekçeli karar ve davacı kurum vekili tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı kurum vekili tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.