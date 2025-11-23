Habertürk
        Resmi İlanlar

        ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.11.2025 - 00:00
        İLAN
        ULUDERE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2013/182 Esas
        KARAR NO : 2021/101


        Dahili davalı- ĞAZİ KAVÇİN -18698877880 ŞIRNAK ili, ULUDERE ilçesi, İNCELER mah/köy, 15
        Cilt, 9 Aile sıra no, 24 sırada nüfusa kayıtlı, SADIK ve HALİM oğlu/kızı, 01/02/1966 dogumlu,
        Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize Gerekçeli karar ve davacı kurum vekili tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve davacı kurum vekili tarafından yapılan istinaf başvuru dilekçesini gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

