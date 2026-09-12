İLAN

ÜNYE 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/224 Esas

KARAR NO : 2024/485



Mahkememizde açılan Babalık (Babalık Davası) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; davalı Mustafa Muzaffer AKKÜL'ün tespit edilen tüm adreslerinde kendisine tebliğ yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile,

Ordu İli, Ünye ilçesi, Gölcüğez Mahallesi/Köyü, Cilt No;42, Hane No:18 , BSN;109'da nüfus kayıtlı, Keçiören 01/08/1990 doğumlu, Bülent ve Emine oğlu 666*****120 T.C.kimlik numaralı BERRAK DENİZ USTAOĞLU'nun BABASININ Ordu İli, Ünye ilçesi, Kaledere Mahallesi/Köyü, Cilt No:6, Hane No:641, BSN No:1'da nüfusa kayıtlı 716*****340 T.C.kimlik numaralı, Mustafa ve Zöhre oğlu Ankara 30/12/1955 doğumlu BÜLENT AKKÜL'ÜN OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE SOYBAĞININ TESPİT HÜKMÜ DOĞRULTUSUNDA DÜZELTİLMESİNE/NÜFUS KAYITLARINA TESCİLİNE,

2-Karar kesinleştiğinde karardan 2 suret Ünye Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gereken427,60TLkarar ve ilam harcından davacı tarafından yatırılan 44,40 TLpeşin harcın mahsubu ile noksan 383,20 TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 88,80 başvuru gideri, toplam 3.824,70 TL keşif harcı ile 33.498,99 TL yargılama gideri olmak üzere toplamı 37.412,49 TL 'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

5-Davacı tarafından yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

6-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. göre hesaplanan 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair verilen kararın, davalı Mustafa Muzaffer AKKÜL'e gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.05/06/2026