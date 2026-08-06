T.C.

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜLKİYETİ URLA BELEDİYESİNE AİT

TAŞINMAZLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ



İHALE İLANI



MADDE 1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yer alan taşınmazlar 2886 Sayılı İhale Kanununun 35/a Maddesine göre, Urla Belediye Encümenince Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak satış ile ihaleye verilecektir.

Sıra Adres Ada Parsel Cinsi Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Türü İhale Tarihi İhale Saati 1 Bademler Mahallesi 460 2 Arsa 1.523,17 m²

45.695.100,00 TL 4.569.510,00 TL Kapalı Teklif 21.08.2026 10:30 2 Bademler Mahallesi 460 3 Arsa 1.535,28 m²

46.058.400,00 TL 4.605.840,00 TL Kapalı Teklif 21.08.2026 11:00 3 Bademler Mahallesi 460 4 Arsa 1.535,52 m²

46.065.600,00 TL 4.606.560,00 TL KapalıTeklif 21.08.2026 11:30 4 Bademler Mahallesi 460 5 Arsa 1.599,90 m²

47.997.000,00 TL 4.799.700,00 TL Kapalı Teklif 21.08.2026 12:00 5 Bademler Mahallesi 460 6 Arsa 1.536,38 m² 46.091.400,00 TL 4.609.140,00 TL Kapalı Teklif 21.08.2026 13:30 6 Bademler Mahallesi 460 7 Arsa 1.536,91 m² 46.107.300,00 TL 4.610.730,00TL Kapalı Teklif 21.08.2026 14:00 7 Bademler Mahallesi 460 8 Arsa 2.105.29 m² 60.000.765,00 TL 6.000.076,50 TL Kapalı Teklif 21.08.2026 14:30 8 Bademler Mahallesi 460 9 Arsa 2.500,79 m² 71.272.515,00 TL 7.127.251,50 TL KapalıTeklif 21.08.2026 15:00



MADDE 2- İhale Urla Belediyesince 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Maddesi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

MADDE 3-.- İhale dokümanının görülmesi ve temini,

3.1. İhale dokümanı Urla Belediyesi Hacıisa Mh. Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla / İzmir adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ve Belediyemiz internet sitesinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3.2.İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Urla Belediyesi Hacıisa Mh. Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla / İzmir Urla/İzmir adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

3.3. İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Bulvarı No:3 Urla/İzmir adresinde bulunan Urla Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

3.4. İhale dökümanı satış bedeli 1.000,00 TL (Bintürklirası)

MADDE 4 - Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri; Geçici Teminat için ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreli teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

MADDE 5- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir.



A) Istekli Gerçek Kişi İse:



1. Teklif (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine göre düzenlenmiş olmalıdır.)

2. Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3. Şartname satış bedelinin ödendiğine dair alındı makbuzu (aslı)

4. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Bankalardan alınan Teminat Mektubu (aslı)

5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ihale gününden en geç 3(üç) gün önce alınmış olması gerekmektedir.) (Aslı)

6. Nüfus cüzdanı (fotokopi)

7. İkametgah belgesi

8. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

9. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.





B) Istekli Tüzel Kişi ise:



1. Teklif (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine göre düzenlenmiş olmalıdır.)

2. Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

3. Şartname satış bedelinin ödendiğine dair alındı makbuzu (aslı)

4. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Bankalardan alınan Teminat Mektubu (aslı)

5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ihale gününden en geç 3 gün önce alınmış olması gerekmektedir.) (Aslı)

6. Vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

7. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

8. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı (Aslı veya tasdikli örneği)

9. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirküleri.



C) Ortak Girişimci İse:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ve ortak girişim beyannamesi

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ve 83. maddelerinde sayılan gerçek ve tüzel kişilikler ihalelere katılamazlar ve mevzuatta tanımlanan yasak fiil ve davranışlarda bulunamazlar.

İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. İhaleye teklif verecekler, ihaleye gireceği yeri gördüğünü kabul etmiş sayılır. İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Dosyaların verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk dosya verene aittir.

İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.

Kapalı teklif ihale usulüne göre ihale edilecek yer için teklifleri dosya halinde; 21.08.2026 tarihinde Cuma günü ihale saatine kadar Urla Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Encümen) ve/veya İhale Komisyonu Sekretaryasına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

Kapalı teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini yazılı olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye (Urla Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü eliyle Encümen Başkanlığına sunulacaktır.) ulaşması şarttır. Posta ile gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak tekliflerin alış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Son teslim zamanı için, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.



İlgililere İlanen Duyurulur.