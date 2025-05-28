URLA KADASTRO MAHKEMESİ

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URLA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2005/2 Esas

KARAR NO : 2017/17



Mahkememizin 2005/2 E 2017/17 K sayılı kararı ile İzmir ili Urla ilçesi İskele Limantepe mevkii 289 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin davanın kısmen kabulüne kısmen reddine karar verildiği, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2021/13499 E, 2023/133 K 17.01.2023 tarihli kararı ile hükmün BOZULMASINA karar verildiği, SARA ESKİNAZİ, ORA SHALEV ESKİNAZİ, DALYA HADAR ESKİNAZİ, ŞASONNA GÜLER ESKİNAZİ, ESTER NIR ESKİNAZİ, MORDOHAY ESKİNAZİ, HAYİM ESKİNAZİ, ESTER ESKİNAZİ, JACQUES ESKİNAZİ, JOSE ESKİNAZİ, SEDİA DELOZONA, DAVUT BENCUYA, FULİYA BENCUYA, YILDIZ MELAMET BENCUYA, JOSE ALBERTO BARMAİMON, ESTELA BENMOUR BARMAİMON, DANİEL JASO BARMAİMON, CİNTHYA ELİZABET BARMAİMON, CLOUDİ GABRİEL BARMAİMON tüm aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden Yargıtay İlamı tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/03/2025