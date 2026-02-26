UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/1204

KARAR NO : 2023/571

İlanen Tebligat Yapılan: Davalı 14819027844 TC Kimlik numaralı Markuz Taner Achatz ve 14825027616 TC Kimlik numaralı Sabine Rebekka Sibel Achatz

Davalılar Markuz Taner Achatz ve Sabine Rebekka Sibel Achatz hakkında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılara çıkartılan bila tebliğ mahkememize iade edildiğinden, gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 23/03/2023 tarih 2022/1204-2023/571 E.K. Sayılı ilamı ile "15/05/2011 ölüm tarihli 24464617116 T.C. Kimlik nolu mirasbırakanMEHMET ÖZKARAHALLI tarafından düzenlettirilen Uşak 3. Noterliğinin 26/09/1991tarih17618 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesi ve Uşak 3. Noterliğinin 21638 yevmiye nolu 23/10/1992 tarihli vasiyetnameden dönme evrakının AYRI AYRI AÇILIP OKUNDUĞUNUNTESPİTİNE, " karar verilmiş olup, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalı Markuz Taner Achatz ve Sabine Rebekka Sibel Achatz'a tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 05/02/2026