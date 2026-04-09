ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KONUT SATIŞ İLANI

1- Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 879 Ada 137 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde, Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen 20 adet Konutun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, 69 uncu maddesi uyarınca Üsküdar Belediyesi Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Açık Arttırma usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

Sıra Blok No B.B. No Bulunduğu Kat Tipi Niteliği Net Alanı (m²) Brüt Alanı (m²) Arsa Payı KDV Hariç Muhammen Satış Fiyatı 1 A1 8 1. Normal Kat 3+1 Daire 110,32 125,46 7500000000/

937942180000 ₺20.100.000,00 2 A1 13 2. Normal Kat 3+1 Daire 110,32 125,46 8000000000/

937942180000 ₺20.100.000,00 3 A2 4 Zemin Kat 3+1 Daire 110,32 125,46 7449100000/

937942180000 ₺20.500.000,00 4 A2 9 1. Normal Kat 3+1 Daire 110,32 125,46 7378500000/

937942180000 ₺20.000.000,00 5 A2 12 2. Normal Kat 3+1 Daire 110,32 125,46 8000000000/

937942180000 ₺20.450.000,00 6 A3 13 2. Normal Kat 3+1 Daire 110,32 125,46 8000000000/

937942180000 ₺20.000.000,00 7 A3 16 3. Normal Kat 4+1 Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire 202,70 251,96 13006725457/

937942180000 ₺31.300.000,00 8 B1 4 Zemin Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 5644000000/

937942180000 ₺15.800.000,00 9 B1 8 1. Normal Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 6020000000/

937942180000 ₺15.800.000,00 10 B1 16 3. Normal Kat 4+1 Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire 151,85 192,47 11006725457/

937942180000 ₺26.100.000,00 11 B1 19 3. Normal Kat 4+1 Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire 151,85 192,47 9706725457/

937942180000 ₺26.400.000,00 12 B2 4 Zemin Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 5644000000/

937942180000 ₺15.800.000,00 13 B2 5 Zemin Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 5644000000/

937942180000 ₺15.800.000,00 14 B2 19 3. Normal Kat 4+1 Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire 151,85 192,47 10006725457/

937942180000 ₺26.100.000,00 15 B3 4 Zemin Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 5658223333/

937942180000 ₺16.000.000,00 16 B3 8 1. Normal Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 5900000000/

937942180000 ₺16.100.000,00 17 B3 15 2. Normal Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 6704466666/

937942180000 ₺16.000.000,00 18 B3 16 3. Normal Kat 4+1 Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire 151,85 192,47 9938433334/

937942180000 ₺26.600.000,00 19 B4 13 2. Normal Kat 2+1 Daire 84,12 96,15 6719920000/

937942180000 ₺16.200.000,00 20 B4 17 3. Normal Kat 4+1 Çatı Arasında Piyesleri Olan Daire 151,85 192,47 8006725457/

937942180000 ₺26.200.000,00

2- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların Net alanı 150 m² ‘ye kadar olan konutlar için % 1, Net alanı 150 m² ‘yi aşan konutlarda 150 m² için % 1, aşan kısım için % 20 KDV oranı uygulanır.

3- İhale Üsküdar Belediye Binası’nda 16.04.2026 tarihinde Perşembe günü; 10:00 ‘dan itibaren sırasıyla Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4- Geçici Teminat tutarı her bir bağımsız bölüm için 250.000,00 –TL (ikiyüzellibinTürkLirası) dır.

5- İhale şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 2.500,00 -TL (ikibinbeşyüzTürkLirası) bedel karşılığı alınabilir.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte dosya içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

a) Taşınmaz Mal Şartnamesi,

b) Şartname alındı makbuzu,

c) Geçici teminat makbuzu,

d) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (e-devlet üzerinden oluşturulan barkodlu belge),

e) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),

f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

g) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl itibarı ile düzenlenmiş belge.

h) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

ı) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

k) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname,

7- Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini içermiş olması gerekmektedir.

8- İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

9- Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale dosyalarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 15.04.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Telgraf, Faks veya internet üzerinden yapılan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.

10- İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderler istekliye aittir.

11- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Tel : 0216 531 30 00 - ( Dahili:1404-1401 )

Mail : emlakistimlak@uskudar.bel.tr

İLAN OLUNUR.