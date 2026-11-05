T.C.

UZUNKÖPRÜ

İCRA DAİRESİ

2018/486 ESAS

İLAN

BORÇLU: AHMET ORHAN ÇİLE, 32218431802 T.C. Nolu Alacaklı tarafından aleyhinize açılan Örnek 10 Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu; Müdürlüğümüze tebligata yarar yut içi ikametgah adresiniz olarak bildirilen TELSİZ MAHALLESİ 81. SOKAK KÖŞEM NO:5/1 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL adresinize tebligat çıkartılmış ve adreste tanınmıyor şerhiyle tebligat yapılamamıştır. Sistemde kayıtlı mernis adresi bulunmadığından TK m. 21/2'ye göre tebliğ yapılamamış veyapılan adres araştırmasından da bir netice alınamamış olduğundan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunun borçluya ilanen tebliğine karar verilmiştir. Kıymet takdirinin tebliği yerine geçmek üzere;KARAR: Dava konusu Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Eskiköy 266 ada 2 parsel sayılı taşınmaz 37.440,84 m2 alanlı tarladır.Taşınmazın imar planı bulunmayıp tarla konumundadır.Dava konusu 266 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz Eskiköy yerleşim alanının yaklaşık 903 m. kadar kuzeybatısında kalmaktadır.Eskiköy ova yoluna yaklaşık 86 m. Mesafededir. Meriç nehrine yaklaşık 850 m. Mesafede olup, sulama kanalı yanından geçmektedir. Ovadaolduğundan sulama imkanı vardır. Dava konusu parsel dikdörtgen şeklinde bir geometriye sahiptir. Taşınmaz kadastro yoluna cephelidir. Bitkisel üretimde, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alındığında; Mutlak tarım arazisisınıfı özelliğine sahiptir. Alışılmış ziraat metodları uygulanabilen % 0,92' lik eğime sahip, düz, derin, verimli ve kolayca işlenebilen toprakları ihtiva eden arazidir. Arazi az da olsa su ve rüzgar erozyonuna uğrayabilir. Dava konusu taşınmaz iyi derecede drenaja sahiptir. Su taşkın zararlarına maruz niteliktedir. Killi, kumlu toprak yapısında, sulu tarım arazisidir. Havalanma seviyesi orta seviyededir. Üzerinde sulu tarıma uygun ağırlıklı olarak çeltik yetiştiriciliği yapılmaktadır. Zeminde tarlada çeltik anızı olduğu görülmüştür. Taşınmazın miktarı, mevkii, konumu, mevcut durumu, yola ve köye mesafesi mahallin alım-satım rayiçleri, değerine etki edecek tüm etkenler ile günün ekonomik koşulları da nazara alındığında, halihazır durumu itibarı ile keşif tarihindeki ederinin ve borçlu hisse tutarı( 36484/37441) 9.850.637,90 TL dir. İİK.128/a maddesi gereğince ''Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir.'' hükmü gereğince , ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.