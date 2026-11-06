VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İ L A N

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Van Büyükşehir Belediyesi adına;

1. Van İli Erciş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yukarı Işıklı Mahallesi ile Erciş ilçe merkezi arasında toplam 10 (on) adet tahsisli (H) plakalı otobüs ruhsatlı hattın, 2. Van İli Erciş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Haydarbey Mahallesi ile Erciş ilçe merkezi arasında toplam 10 (on) adet, olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet tahsisli (H) plakalı otobüs ruhsatlı hattın, belirlenen hat ve güzergâhlarda bölgesel rotasyon esasına göre toplu taşıma hizmeti verilmesi amacıyla işletme hakkı 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir. İhaleye konu hatlarda çalıştırılacak araçların; en az 1 (bir) engelli yolcu yeri ve 1 (bir) sürücü koltuğu dâhil olmak üzere en az 18 (on sekiz), en fazla 19 (on dokuz) oturma kapasiteli, en fazla 3 (üç) ayakta yolcu taşıma kapasiteli ve engelli yolcuların taşınmasına uygun özellikte olacaktır. Söz konusu kiralama ihalesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (p) bendi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin (f) bendi hükümleri gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecektir.

1. İŞİN ADI : Van Büyükşehir Belediyesi adına;

a. Erciş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Yukarı Işıklı mahallesi - Erciş ilçe merkezi arasında toplam 10 (on) adet,

b. Erciş İlçesi sınırları içerisinde bulunan Haydarbey Mahallesi ile Erciş ilçe merkezi arasında 10 (on) adet, olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet tahsisli (H) plakalı otobüs ruhsatlı hattın kiraya verilmesi.

2. NİTELİĞİ : Van Büyükşehir Belediyesi adına toplu taşıma hizmeti verecek 20 adet tahsisli H plakalı otobüs hattı.

3. YERİ : Van ili şehir merkezi

4. MİKTARI :

 Yukarı Işıklı mahallesi ile Erciş ilçe merkezi arasında 3 adet hatta/güzergahta; 1 (bir) adet H plaka kiraya verme bedeli 800.000,00 TL + KDV

 Haydarbey Mahallesi ile Erciş ilçe merkezi arasında 1 adet hatta/güzergahta; 1 (bir) adet H plaka kiraya verme bedeli 800.000,00 TL + KDV

5. ŞARTNAME VE EKLERİ

a) Alınacağı Yer : Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı

b) Şartname Bedeli : 10.000,00 TL (onbin)

6. İHALE TARİHİ :

 Yukarı Işıklı mahallesi ( 0547-0556 arası plakalar) 24/11/2026 Salı günü Saat 10:30’da

 Haydarbey Mahallesi ( 0557-0566 arası plakalar) 24/11/2026 Salı günü Saat 14:30’da

7. İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesine istinaden Açık Teklif Usulü

8. İHALE YERİ : Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonu İpekyolu/VAN)

9. İHALEYİ YAPACAK MAKAM : Van Büyükşehir Belediyesi Encümeni

İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER:

1. Gerçek Kişiler İçin:

a- Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b- İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e devlet çıktısı olabilir)

c- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

d- Şartname Bedelinin yatırıldığ ına dair makbuz, ( Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacaktır.)

e- Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Teminat Mektubu % 3 T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Van Büyükşehir Belediyesi IBAN: TR 090001200933900007000001 Hesabına yatırılacak)

f- Noterden İmza Sürgüsü,

g- Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma

yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

h- Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

i- İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

2. Tüzel Kişiler İçin:

a- Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi) Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

b- Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz, (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacaktır.)

c- Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Teminat Mektubu % 3 Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu veya Teminat Mektubu % 3 T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Van Büyükşehir Belediyesi IBAN: TR 090001200933900007000001 hesabına yatırılacak)

d- Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

e- Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

f- Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza SürgüsüTüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sürgüsü

g- Belediyemize borcu Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

h- Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

i- Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)

j- İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

3. Şartnamede yazılı şartlara göre;

 Yukarı Işıklı mahallesi ; en az % 3 (24.000,00 TL),

 Haydarbey Mahallesi ; en az % 3 (24.000,00 TL) geçici teminatı vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya hesabına yatırılacaktır).

4. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.

5. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi.

6. Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi haftaiçi mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından;

 Yukarı Işıklı mahallesi ; 10.000,00 TL (onbin TL)

 Haydarbey Mahallesi ; 10.000,00 TL (onbin TL)

 İhaleye katılmak isteyen istekliler, her bir plaka için ayrı ayrı ihale dosyası hazırlaması gerekmektedir. İstekliler, aynı şartnameyi kullanarak aynı hat kapsamında birden fazla plakaya teklif verebilir. Ancak, herhangi bir plaka ihalesini kazanmaları hâlinde, kazandıkları plaka dışında aynı hat kapsamında yer alan diğer plakalar için teklif verme hakları sona erer.

7. İhale üzerine kaldığında U.D.B.' nın hazırlamış Sayfa olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 45 (kırkbeş) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.

8. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (İlan tarihinden sonra alınmış olacak).

9. Kiraya verilecek hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir.

10. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda ihale bedelinin %25'i + ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. İhale bedelinin kalan %75’lik kısmı ise 12 (on iki) ay boyunca eşit taksitler hâlinde ödenecektir. Taksitli ödemelerde, yıllık olarak belirlenen kanuni faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacaktır. 11. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları, UKOME Kurulunca belirlenen güzergahta, hatlarda/güzergahlarda dönüşümlü olarak çalışacaktır.

12. İhaleyi alacak işletmecilerin araç yaşları en fazla 15 yaş olacaktır. Araç yaşları imal edildiği yılı takip eden takvim yılı baz alınarak hesaplanır.

13. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan;

 Yukarı Işıklı mahallesi ; ( 0547-0556 arası plakalar) 24/11/2026 Salı günü Saat 10:30’da

 Haydarbey Mahallesi ; ( 0557-0566 arası plakalar) 24/11/2026 Salı günü Saat 14:30’da İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekaletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır.

14. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir.

15. İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık teklif yolu ile Encümen huzurunda yapılacaktır. İLAN OLUNUR