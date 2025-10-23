VAN YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

BİNA YIKIM İŞLERİ YAPILACAKTIR

1. ÇALDIRAN, MURADİYE, ÖZALP, GEVAŞ VE TUŞBA OKUL VE PANSİYON YIKIM İŞİ ; toplam 27.500 m2 alana sahip Binaların Yıkılması, dosyasındaki teknik ve özel şartlara göre yıkım işi ihale edilecektir.

2. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3. İhale, 12/11/2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat:10.00’ da Şerefiye Mahallesi 502 İpekyolu Bulvarı No 22/1 65100 - İpekyolu/VAN adresinde bulunan YİKOB toplantı odasında yapılacaktır.

4. Tahmin edilen bedel 9.143.484,12 TL olup, geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3’ ünden az olmamak şartıyla yatırılır. Üzerine ihale kalan istekliden sözleşme öncesi teklif edilen bedelin %6’sı oranında kesin teminat alınarak geçici teminatı iade edilir. Verilen teminatlar süresiz olacaktır.

4.1 İşin süresi yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

5.İhale ile ilgili şartnameler ve diğer evraklar, mesai saatleri içerisinde Van Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığında veya Van YİKOB internet adresinde (http://www.van.gov.tr/yikob) bedelsiz görülebilir.

5.1 İhaleye Katılamayacak Olanlar

5.1.1 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesinde sayılanlar, ihaleye katılma şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayanlar, yabancı istekliler, ihaleden yasaklı olanlar, kısmi teklif verenler, konsorsiyum olarak teklif verenler ihaleye katılamaz.

6- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli kriterler İDARİ ŞARTNAMENİN 6. Maddesinde belirtilmiştir.

7. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

8. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9.Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İdare 2886 Sayılı Kanun uyarınca uygun fiyat tespitinde ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10. 2886 Sayılı Kanunun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenlenen teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta yolu ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler geçersiz kabul edilecektir.

11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

12- Diğer Hususlar

a) Üzerine ihale kalan istekliden teklif edilen bedelin tamamı sözleşme öncesi alınır, bu bedeli süresi içerisinde yatırmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.

b) Yüklenici teklif ettiği ihale bedeli üzerinden hesaplanacak Damga Vergisi ve Karar Pulu bedelleri ile her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderler, ilgili mevzuatı çerçevesinde ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (on beş) gün içinde sözleşme imzalanmadan önce peşin olarak Van Defterdarlığına yatıracaktır. Sözleşme bedelini ise peşin olarak YİKOB belirleyeceği hesaba yatırılır

c) İhtilafların çözüm yeri Van Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

d) İlanda yer almayan hususlar için İdari ile Teknik Şartnamesinde belirtilen hükümler ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLAN OLUNUR.