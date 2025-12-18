YAHYA ALEMDAR TEREKESİ TASFİYE MEMURLUĞU

YAHYA ALEMDAR TEREKESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Dosya No : Araklı Sulh Hukuk Mahkemesi 2023/7 Tereke



Müteveffa Yahya ALEMDAR terekesi, T.M.K. nun 612 nci maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiye edilmekte olup, aşağıda tapu kaydı, vasfı ve muhammen değerleri belirtilen taşınmazlar, 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda belirlenen muhammen değerlerinin altında olmamak kaydıyla pazarlık usulü ile satılacaktır.



Taşınmazların Tapu Kaydı, Nitelikleri, İmar Durumu, Kıymeti :

1. TAŞINMAZ :

TAPU KAYDI : Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ata Mahallesi, 27828 Ada 7 Nolu Parsel, Kat: 4, 16 bağımsız bölüm,

NİTELİĞİ : 163,80 m2 miktarlı mesken nitelikli taşınmaz,

KIYMETİ : 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda 3.276.000,00-TL takdir edilmiştir.

2. TAŞINMAZ:

TAPU KAYDI : Trabzon İli, Araklı İlçesi, Turnalı Mahallesi, Karahasan Mahallesi Mevkiinde konumlu 229 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz.

NİTELİĞİ : 193,11 m2 miktarlı, fındık bahçesi nitelikli taşınmaz,

KIYMETİ : 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda 127.838,82-TL takdir edilmiştir.

3. TAŞINMAZ :

TAPU KAYDI : Trabzon İli, Araklı İlçesi, Turnalı Mahallesi, Karahasan Mahallesi Mevkiinde konumlu 291 ada, 28 parselde kayıtlı taşınmaz.

NİTELİĞİ : 314,12 m2 miktarlı fındık bahçesi nitelikli taşınmaz,

KIYMETİ : 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda 207.947,44-TL takdir edilmiştir.

4. TAŞINMAZ :

TAPU KAYDI : Trabzon İli, Araklı İlçesi, Turnalı Mahallesi, Karahasan Mahallesi Mevkiinde konumlu 291 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmaz.

NİTELİĞİ : 297,28 m2 miktarlı fındık bahçesi nitelikli taşınmaz,

KIYMETİ : 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda 196.799,36-TL takdir edilmiştir.

5. TAŞINMAZ:

TAPU KAYDI: Trabzon İli, Araklı İlçesi, Turnalı Mahallesi, Karahasan Mahallesi Mevkiinde konumlu 291 ada, 46 parselde kayıtlı taşınmaz.

NİTELİĞİ : 101,78 m2 miktarlı çayırlık nitelikli taşınmaz,

KIYMETİ : 11/07/2025 tarihli bilirkişi raporunda 48.243,72-TL takdir edilmiştir.

Alıcı adaylarının tekliflerini her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere, en geç 02/01/2026 Cuma günü, saat 17.00’ye kadar Trabzon Adliyesi Asliye Ticaret Mahkemesi Kaşüstü, Yomra/TRABZON adresinde mesleki faaliyette bulunan Tereke Tasfiye Memuru Enis AKYÜZ’e vermeleri gerekmektedir. Teklifler değerlendirildikten sonra T.M.K. nun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 50 nci maddesi uyarınca; en yüksek teklifleri veren en az üç istekli, daha sonra belirlenecek ihale gününde davet edilerek, Araklı Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda kendileriyle yapılacak pazarlık sonucunda, taşınmaz, en yüksek bedeli veren alıcısına ihale edilecektir. Binde 5,69 ihale damga vergisi ile tarla ve arsa vasıflılarda %10, bağımsız bölümlerde % 20 KDV, tapu alım ve satım harçları ve masrafları ihale alıcısı tarafından ödenecektir. Pazarlıkla satışa davet edilenlerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nisbetinde pey akçesini memleket parası ile nakit olarak veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini pazarlık başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. İhale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. İhale, Tereke Hakiminin satış tutanağını onaylaması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Satış şartnamesi ile taşınmazlara ilişkin bilgileri içeren bilirkişi raporları mahkeme dosyasındadır. İlan olunur.