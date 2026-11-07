İHALE İLANIDIR

YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

SABİT HAZIR BETON SANTRALİ İŞLETME HAKKI KİRALAMA İHALE İLANI

Yalova İl Özel İdaresine ait, Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi 134 Ada 8 Parsel üzerinde bulunan 160 m³/saat kapasiteli sabit hazır beton santralinin, yer teslimi envanterindeki makine, ekipman ve müştemilatıyla birlikte işletme hakkı, Yalova İl Genel Meclisinin 04/09/2026 tarihli ve 131 sayılı kararı ile Yalova İl Encümeninin 17.09.2026 tarihli ve 262 sayılı kararı doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 37’nci maddelerine istinaden kapalı teklif usulü ile 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecektir. Taşınmazın ve tesisin mülkiyeti devredilmeyecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adı : YALOVA İL ÖZEL İDARESİ

b) Adresi : Adnan Menderes Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi 201 77200 YALOVA MERKEZ/YALOVA

c) Telefon ve faks numarası : (0226) 814 10 48 - (0226) 812 43 16

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve temin edilebileceği yer : Yalova İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

2-İhale konusu işin

a) Adı : 160 m³/saat Kapasiteli Sabit Hazır Beton Santralinin İşletme Hakkının Kiralanması

b) Niteliği, türü ve miktarı : Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Beldesi 134 Ada 8 Parsel üzerinde bulunan 160 m³/saat kapasiteli sabit hazır beton santralinin, yer teslimi envanterindeki makine, ekipman ve müştemilatıyla birlikte işletme hakkının kiraya verilmesi.

c) Taşınmazın yeri : Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi, 134 Ada 8 Parsel

ç) Kiralama süresi : 5 (beş) yıl; süre yer teslimi tarihinde başlar.

d) Kira bedelinin ödenmesi : Yıllık kira bedeli, her kira yılı başında peşin ve tek seferde ödenir. İkinci ve sonraki kira yıllarında bedel, TÜİK tarafından yayımlanan kira yılının başladığı aydan bir önceki aya ait TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranına ilave yüzde 10 (on) puan artış uygulanarak güncellenir. İlk yıl kira bedeli; ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ve KDV ile birlikte İdare adına ilgili hesaplara yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale tarih ve saati : 19.11.2026 Perşembe- 14:10

b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yalova İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu

c) İhalenin Türü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 37’nci Maddeleri (Kapalı Teklif Usulü)



4- Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Tutarı

a) Yıllık Muhammen Kira Bedeli : 18.600.000,00 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

b) Geçici Teminat Tutarı : İhaleye katılacak olan istekliler 2.790.000,00 TL

tutarındaki geçici teminatı, katılım evraklarıyla birlikte İdareye sunacaktır. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması halinde TR66 0001 5001 5800 7260 7548 86 İBAN Nolu Vakıflar Bankası Yalova Şubesinde Özel İdare adına (İdare Alıcı Adı; T.C. Yalova Valiliği Özel İdare Müdürlüğü, VKN:6850055850) açılmış olan hesaba, açıklaması “Hazır Beton Santrali Kiralama İhalesi Geçici Teminat Bedeli” olacak şekilde yatırılmalıdır.

c) Kesin Teminat Tutarı : İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, İdari Şartnamede belirtilen esaslara göre 5 (beş) yıllık toplam kira bedeli (teklif edilen yıllık kira bedelinin 5 katı) üzerinden %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

a) Gerçek Kişiler:

• İhaleye katılım dilekçesi,

• Kimlik belgesi,

• Türkiye’de tebligata esas adres beyanı,

• Noter onaylı imza beyannamesi,

• Vekâleten katılım halinde noter onaylı vekâletname ile vekilin kimlik belgesi,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

• 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde sayılan ve ihalelere katılmaktan yasaklı olanlardan olmadığına dair taahhütname,

• İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

b) Tüzel Kişiler:

• İhaleye katılım dilekçesi,

• İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve/veya sanayi odası kayıt belgesi,

• Tüzel kişiliğin güncel ticaret sicili bilgilerini gösteren belge,

• Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri,

• Vekâleten katılım halinde noter onaylı vekâletname ile vekilin kimlik belgesi,

• Türkiye’de tebligata esas adres beyanı,

• Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu,

• 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde sayılan ve ihalelere katılmaktan yasaklı olanlardan olmadığına dair taahhütname,

• İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

c) Ortak Girişimler: Ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ile ortakların her birinin gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre yukarıda sayılan belgeleri sunması gerekir. Beyannamede pilot ortak belirtilir. Ortaklar, işin tamamının sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden idareye karşı müteselsilen sorumludur.

6- Teklif mektubunda teklif edilen yıllık kira bedeli rakam ve yazıyla, okunaklı, silintisiz ve kazıntısız olarak yazılır. Teklif mektubunda şartnamenin okunup aynen kabul edildiğinin yazılı olması ve mektubun teklif sahibi veya yetkili temsilcisi tarafından adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle imzalanması zorunludur. Teklifler KDV hariç olarak verilir. Teklif mektubu bir iç zarfa konularak yapıştırılır ve iç zarfın üzerine teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılarak imzalanır. İç zarf; geçici teminat belgesi ve yukarıda sayılan katılım belgeleriyle birlikte dış zarfa konulur. Dış zarfın üzerine teklif sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır; zarfın yapıştırılan yeri teklif sahibi tarafından imzalanır. İstekliler tekliflerini 19.11.2026 Perşembe günü saat 14:10’a kadar Yalova İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında elden veya 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun şekilde iadeli taahhütlü posta ile teslim edecektir. Evrak Kayıt Servisince teslim alınan teklif zarfları, alınış sırasına göre düzenlenen tutanakla ihale saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. İstekliler, istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini sunmak zorundadır. İstekliler, belgelerin aslı yerine ihale saatinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülen suretlerini de teklif dosyalarına ekleyebilirler. Süresinden sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklif zarfları ve diğer işlemler 2886 sayılı Kanunun kapalı teklif usulüne ilişkin hükümlerine tabidir.

7- İdareye verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.

8- Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- Bu ilan kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu, 2886 sayılı Kanunun 29’uncu maddesi uyarınca gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile, istekliler İdareden herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.

10- İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar Yalova İl Özel İdaresi Evrak Kayıt Servisine ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler.

11- E-posta, telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle süresinden sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- 2886 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi kapsamında bulunanlar ile ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.

13- İşletmeci, Yalova İl Özel İdaresinin hazır beton taleplerini öncelikle ve talebin bildiriminden itibaren en geç 48 saat içinde karşılayacak; İdareye yapacağı beton satışlarında güncel piyasa satış fiyatı üzerinden %10 indirim uygulayacaktır. Ayrıntılar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.

14- İşletme faaliyetleri için gerekli ruhsat ve izinler tamamlanmadan üretime başlanamaz. İzin ve ruhsat süreçlerinin takibi, sorumluluğu ve masrafları kiracıya aittir; bu süreçlerde yaşanacak gecikmeler kira süresini uzatmaz ve kira bedelinde indirim talebine konu edilemez.

15- İdari Şartname, Teknik Şartname ve diğer evraklar, mesai saatleri içinde Yalova İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adnan Menderes Mah. Şehit Ömer Faydalı Cd. No:201 Merkez/YALOVA)’nde görülebilir ve 2.000,00 TL bedel ile temin edilebilir. İhale doküman bedeli İdareye ait Vakıflar Bankası Yalova Şubesinde Özel İdare adına (İdare Alıcı Adı; T.C. Yalova Valiliği Özel İdare Müdürlüğü, VKN:6850055850) açılmış olan TR66 0001 5001 5800 7260 7548 86 İBAN Nolu hesaba, açıklaması “Hazır Beton Santrali Kiralama İhalesi Doküman Bedeli” olacak şekilde yatırılmalıdır.

16- İhale kararının ita amirince onaylanarak ihale üzerinde kalan istekliye tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde; istekli kesin teminatı vermek, ilk yıl kira bedeli ile ihale ve sözleşmeye ilişkin vergi, resim ve harçları yatırmak suretiyle sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın İdareye gelir kaydedilir.

17- Teklifler açıldıktan sonra, 2886 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesi uyarınca geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınarak ihale sonuçlandırılacaktır. Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle yapılır. Sözlü artırmaya katılmak isteyen isteklilerin veya yetkili temsilcilerinin ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İlan olunur.