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        YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:45

        İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
        SOYAD AD / ÜNVAN VERG NO T.C.KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VERGİ/CEZA NEVİ ANA TAKİP NO VERGİ/CEZA MİKTARI
        BAGIROV ZAUR 99141271318 MERNİS KAYDI YOK. 202301202312 9374 2023071966duJ0002998 64.934,00
        BAGIROV ZAUR 99141271318 MERNİS KAYDI YOK. 202301202312 9374 2023071966duJ0002999 64.934,00
        MOHAMED ABDELWAHAB ABDELSALAM ALLAM MOHA 99211473208 KAYABAŞI MH KAYAŞEHİR BULVARI ADIM İSTANBUL A1 NO. 36A/10 BAŞAKŞEHİR/İSTANBİL 202212202212 9166 2023071966duJ0000865 85.279,10
        YOUSSEF LEGRAM 99750827838 MERNİS KAYDI YOK. 202307202307 9374 2023101266duJ0001358 59.714,00
        ASMO ABDI SAID 0022793793 99984545294 AKŞEMSETTİN MH.SARIGÜZEL CD.No:16 / 1 FATİH İSTANBUL 202301202312 9374 2025111466duJ0000062 59.714,00
        SERHAN AKIN 0260227021 39128063710 SİYAVUŞPAŞA MAH. MUSTAFA KEMALPAŞA CAD. BEYAZ KONAKLAR SITESI SİTESİ NO: 21A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 202001202012 9166 2025120566duJ0000001 30779,67
        İZZET AKYAR 0430032582 55531035052 11910 WATERSTONE LOOP DR 34786 WİNDERMEREFL / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 201501201501 9339 2026091166duJ0000003 850.040.083,76
        MOATASEM KHALID NAJM AL.ZUABIDI 0451200440 99366579824 İSKENDERPAŞA MH HATTAT FEHMİ SK BABA YUVASI No:17/1 FATİH İSTANBUL 202311202311 9374 2025111466duJ0000060 59.714,00
        SAİF ALABAYECHI 0472263691 20615900328 BAHÇELİEVLER MH. ESKİ LONDRA ASFALTI CD NEF C1 BLOK No:5B/7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 202202202202 9339 2026021766duJ0000514 1.422.222,76
        SÜLEYMAN ALTUĞ 0660047614 46516354824 YENİ MAHALLE MH. 3.ÇEŞME SK No:4/4 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 9318 2022110866duJ0000001 65.400,00
        TARIK ARICI 0750248294 10220974128 TATARLI MH AŞAĞI SK Kapı No:20/1 ÇARŞAMBA SAMSUN 202106202106 9339 2025011766duJ0000003 33.867,00
        TARIK ARICI 0750248294 10220974128 TATARLI MAH. AŞAĞI SK. NO: 20/1 ÇARŞAMBA / SAMSUN 202106202106 9339 2025011766duJ0000003 50.569,00
        TARIK ARICI 0750248294 10220974128 TATARLI MAH. AŞAĞI SK. NO: 20/1 ÇARŞAMBA / SAMSUN 202106202106 9339 2025011766duJ0000003 32.400,00
        TARIK ARICI 0750248294 10220974128 TATARLI MAH. AŞAĞI SK. NO: 20/1 ÇARŞAMBA / SAMSUN 202106202106 9339 2025011766duJ0000003 33.867,00
        MUSTAFA ARSLAN 0830014324 31813611824 MAREŞAL ÇAKMAK MH YARDIMCI SK No:8/5 GÜNGÖREN İSTANBUL 201710201710 9005 2026101566duJ0000013 49.180,00
        HASAN BAFRA 1290333330 27026435852 İSLAMBEY MH.DURAK SK.No:8 -10 / 1 EYÜPSULTAN İSTANBUL 202101202112 9375 2024121866duK0000004 35.000,00
        HASAN BAFRA 1290333330 27026435852 İSLAMBEY MH.DURAK SK.No:8 -10 / 1 EYÜPSULTAN İSTANBUL 202001202012 9375 2024121866duK0000004 33.000,00
        ALİ BAŞYİĞİT 1490290658 11267694444 ŞIH MAH.85205. SK.No:16 / 1 DOĞANHİSAR / KONYA 202111202111 9338 2025010766duK0000005 35.100,00
        UĞUR AYDIN BATUR 1500114325 34930741764 VİLBUR STREET ABRAHAM APT.NO:20111 LOS ANGELES/AMERİKA LOS ANGELES / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 202101202112 9166 2021101866duK0004770 30991,17
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202106202106 9339 2025111866duK0000004 193.735,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202105202105 9339 2025111866duK0000004 117.691,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202208202208 9339 2025111866duK0000004 103.395,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202208202208 9339 2025111866duK0000004 96.439,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202204202204 9339 2025111866duK0000004 95.535,00
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        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202105202105 9339 2025111866duK0000004 88.338,00
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        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202007202007 9339 2025111866duK0000004 48.273,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202103202103 9339 2025111866duK0000004 47.720,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 202208202208 9339 2025111866duK0000004 44.160,00
        HIDIR BOZKURT 1840299936 40105881838 ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR 201903201903 9339 2025111866duK0000004 40.574,00
        ŞENGÜL BOZKURT 1850886828 33346853870 KAZIM KARABEKİR MH 343. SK No:2/6 BAĞCILAR İSTANBUL 202307202307 9371 2024011866duK0001320 45.920,00
        BÜLENT ÇALIŞKAN 2261416736 55567009782 RUSELBERG STR. 64 94469 DEGGENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 202209202209 9004 2026100566duL0000011 85.870,86
        ALİ ÇELEBİ 2340003790 51796160386 MAREŞAL ÇAKMAK MH MURAT SK KALINTAŞ APT No:17A GÜNGÖREN İSTANBUL 201601201612 9166 2026022566duL0000001 33.462,87
        GÜLŞEN ÇELEBİ 2340149282 51778160960 BAHÇELİEVLER MH TALATPAŞA CD DOSTLAR APT B BLOK No:15/1 D:4 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 201601201612 9166 2026022566duL0000002 33.462,87
        ERKAN ÇETİN 2430647792 51391489134 620 JONES ST. 94102 SAN FRANCİSCO / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 202307202307 9318 2025070766duL0000003 344.470,00
        IMAD ISMAEL ALI DIYBS 2951128876 99774825742 MOLLA GÜRANİ MH İMAM MESUT SK SOYDAN APT No:4/1 Tel:5318302356 FATİH/İSTANBUL 202301202312 9374 2025111466duL0000080 59.714,00
        MUZAFFER DURSUN 3180297959 18427616612 MERKEZ MAH. MECİT SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 7 GÜNGÖREN / İSTANBUL 202207202207 9004 2025103066duM0000001 31511,49
        ÜMİT ERKOYUNCU 3630178613 13703334082 ZEYREK MH KIRBACI SK BAHAR APT No:30/2 FATİH/İSTANBUL 201704201704 9005 2026100266duM0000009 138.062,31
        BAKRI FALLAHA 3851068460 99416228146 DENİZKÖŞKLER MH RÜZGARLI SK No:46/ 6 AVCILAR/İSTANBUL 202301202312 9308 2023071966duM0003162 66.257,00
        ÇAĞATAY FIRAT 3860214993 29509919880 ŞENLİKKÖY MH FLORYA CD MELEK APT No:51/ 8 BAKIRKÖY/İSTANBUL 201906201906 9327 2025032466duM0000008 38.376,00
        HİKMET GEÇİT 3890467040 16841630122 ZAFER MH CİHANGİR SK KARADENİZ No:16/ 2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL 201805201805 9005 2026011466duM0000906 38.100,00
        ENVER GEDİK 3900071180 17521516682 RİNGLAAN 78 2610 ANTWERPEN / BELÇİKA KRALLIĞI 201601201612 9318 2026020966duM0000003 45.001,50
        DİLAN GÜNER 4310371001 20645503308 VİA MARİO MONA N.63 00144 ROMA / İTALYA CUMHURİYETİ 202101202112 9023 2021102066duN0000586 35.738,88
        EDİZ İNAN 4750807878 44782247222 SMAJE SİKALA BR.20 71000 SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK 202212202212 9004 2023101766duN0001644 34.760,98
        KAMAL JALILOV 4831111192 AKŞEMSETTİN MH ADNAN MENDERES VATAN BLV. FATIH BELEDIYESI No:54/ YOK FATİH/İSTANBUL 202111202111 9339 2026101966duN0000001 217.440,00
        MELİH KARA 5001392919 29692347552 AM JESUİTENHOF 3 BONN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 202101202112 9023 2021102066duO0000023 39.840,00
        HASAN KARAYEL 5230013988 32020600250 BÜK MEVKII BÜK KÜME EVLERİ No:118/ YOK MERKEZ/GİRESUN 201603201603 9005 2024112866duO0000001 300.000,00
        HACER KARTAL 5260238606 57328560624 MERNİS KAYDI YOK. 202105202105 9166 2024061366duO0000005 31888,28
        SEHAM FOUAD ISMAIL KHALIFA 5482050941 99738902984 DENİZKÖŞKLER MH MUZAFFER SK NO. 13/ 9 KARDEŞLER APT AVCILAR İSTANBUL 202301202312 9374 2026101966duO0001247 64.934,00
        AHMET KIYI 5590772939 19790671932 HASAN KUNDAKCI PAŞA SK NO. 8 PAŞA KÖY GAZİMAĞUSA / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 202309202309 9004 2026101966duO0001248 49.597,02
        BARBAROS KÖKSAL 5840280308 17534762656 CLEMENSTR 2 44789 BOCHUM / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 202101202112 9023 2021102066duO0005937 39.839,91
        BİLGE KURBAN 5930422196 22553072624 AKŞEMSETTİN MH HALICILAR CD No:60/ 9 FATİH/İSTANBUL 202001202012 9166 2021102066duO0006539 37.516,20
        MOHAMMED EZULDEEN NASIR MANSOUR 6121411346 99285617478 MERKEZEFENDİ MH MEVLANA CD TERCÜMAN SİTE Sİ A3 BLOK No:130/ 59 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 202301202301 9343 2024072266duP0000271 35.815,00
        ENGİN MUĞLA 6232070434 23219088058 AV. JOSSE GOFFİN 76/1 1082 BERCHEM SAİNTE AGATHE / BELÇİKA KRALLIĞI 202210202210 9004 2023082166duP0000406 43.345,38
        İBRAHİM VOLKAN OK 6360162850 31099694078 BADEMLİK MH NAİM SÜLEYMANOĞLU SK No:32/ YOK MERKEZ/KIRKLARELİ 201901201901 9005 2021121666duP0000931 36.420,00
        MUSTAFA ÖNER 6580340367 26278124248 TAKENT MAH. 219. SK. ERGUVAN EVLERİ NO: 6A İÇ KAPI NO: 30 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL 202101202112 9182 2024111566duP0000001 30410,79
        MUSTAFA ÖNER 6580340367 26278124248 ATAKENT MAH. 219. SK. ERGUVAN EVLERİ NO: 6A İÇ KAPI NO: 30 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL 202101202112 9182 2024111566duP0000001 30411,67
        HÜMAY ÖZER 6880066015 29506712552 BURGAZADA MH YENİYALI SK No:31/ 2 ADALAR/İSTANBUL 202012202012 9166 2024092066duP0000004 37.993,80
        İZZET ÖZKAN 6980464072 13478548752 PW ZAANDAM/HOLLANDA PW ZAANDAM / HOLLANDA KRALLIĞI 201501201501 9339 2026091166duP0000002 850.040.837,60
        OKTAY EKMEL ÖZTOPRAK 7080122308 35482702876 27 ELEANOR CRES L7G 2T7 GEORGETOWN / KANADA 202001202012 9166 2021031866duQ0000067 39.130,17
        NEVZAT SAĞLIK 7390004133 13222378086 KORDONBOYU MAH. ANKARA CAD. IST MARINA SİTESİ E BLOK NO: 147E İÇ KAPI NO: 26 KARTAL / İSTANBUL 201601201612 6166 2024071866duQ0000003 30259,55
        YORKINOY SULAYMANKHODJAEVA 7830297020 99596962274 KATİP KASIM MH LANGA KARAKOLU SK No:6/ 3 FATİH/İSTANBUL 202301202312 9374 2025111466duQ0000047 59.714,00
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        Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
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