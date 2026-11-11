YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:45
|
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ
|SOYAD AD / ÜNVAN
|VERG NO
|T.C.KİMLİK NO
|ADRES
|VERGİ DÖNEMİ
|VERGİ/CEZA NEVİ
|ANA TAKİP NO
|VERGİ/CEZA MİKTARI
|BAGIROV ZAUR
|99141271318
|MERNİS KAYDI YOK.
|202301202312
|9374
|2023071966duJ0002998
|64.934,00
|BAGIROV ZAUR
|99141271318
|MERNİS KAYDI YOK.
|202301202312
|9374
|2023071966duJ0002999
|64.934,00
|MOHAMED ABDELWAHAB ABDELSALAM ALLAM MOHA
|99211473208
|KAYABAŞI MH KAYAŞEHİR BULVARI ADIM İSTANBUL A1 NO. 36A/10 BAŞAKŞEHİR/İSTANBİL
|202212202212
|9166
|2023071966duJ0000865
|85.279,10
|YOUSSEF LEGRAM
|99750827838
|MERNİS KAYDI YOK.
|202307202307
|9374
|2023101266duJ0001358
|59.714,00
|ASMO ABDI SAID
|0022793793
|99984545294
|AKŞEMSETTİN MH.SARIGÜZEL CD.No:16 / 1 FATİH İSTANBUL
|202301202312
|9374
|2025111466duJ0000062
|59.714,00
|SERHAN AKIN
|0260227021
|39128063710
|SİYAVUŞPAŞA MAH. MUSTAFA KEMALPAŞA CAD. BEYAZ KONAKLAR SITESI SİTESİ NO: 21A BAHÇELİEVLER / İSTANBUL
|202001202012
|9166
|2025120566duJ0000001
|30779,67
|İZZET AKYAR
|0430032582
|55531035052
|11910 WATERSTONE LOOP DR 34786 WİNDERMEREFL / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|201501201501
|9339
|2026091166duJ0000003
|850.040.083,76
|MOATASEM KHALID NAJM AL.ZUABIDI
|0451200440
|99366579824
|İSKENDERPAŞA MH HATTAT FEHMİ SK BABA YUVASI No:17/1 FATİH İSTANBUL
|202311202311
|9374
|2025111466duJ0000060
|59.714,00
|SAİF ALABAYECHI
|0472263691
|20615900328
|BAHÇELİEVLER MH. ESKİ LONDRA ASFALTI CD NEF C1 BLOK No:5B/7 BAHÇELİEVLER İSTANBUL
|202202202202
|9339
|2026021766duJ0000514
|1.422.222,76
|SÜLEYMAN ALTUĞ
|0660047614
|46516354824
|YENİ MAHALLE MH. 3.ÇEŞME SK No:4/4 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
|201601201612
|9318
|2022110866duJ0000001
|65.400,00
|TARIK ARICI
|0750248294
|10220974128
|TATARLI MH AŞAĞI SK Kapı No:20/1 ÇARŞAMBA SAMSUN
|202106202106
|9339
|2025011766duJ0000003
|33.867,00
|TARIK ARICI
|0750248294
|10220974128
|TATARLI MAH. AŞAĞI SK. NO: 20/1 ÇARŞAMBA / SAMSUN
|202106202106
|9339
|2025011766duJ0000003
|50.569,00
|TARIK ARICI
|0750248294
|10220974128
|TATARLI MAH. AŞAĞI SK. NO: 20/1 ÇARŞAMBA / SAMSUN
|202106202106
|9339
|2025011766duJ0000003
|32.400,00
|TARIK ARICI
|0750248294
|10220974128
|TATARLI MAH. AŞAĞI SK. NO: 20/1 ÇARŞAMBA / SAMSUN
|202106202106
|9339
|2025011766duJ0000003
|33.867,00
|MUSTAFA ARSLAN
|0830014324
|31813611824
|MAREŞAL ÇAKMAK MH YARDIMCI SK No:8/5 GÜNGÖREN İSTANBUL
|201710201710
|9005
|2026101566duJ0000013
|49.180,00
|HASAN BAFRA
|1290333330
|27026435852
|İSLAMBEY MH.DURAK SK.No:8 -10 / 1 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|202101202112
|9375
|2024121866duK0000004
|35.000,00
|HASAN BAFRA
|1290333330
|27026435852
|İSLAMBEY MH.DURAK SK.No:8 -10 / 1 EYÜPSULTAN İSTANBUL
|202001202012
|9375
|2024121866duK0000004
|33.000,00
|ALİ BAŞYİĞİT
|1490290658
|11267694444
|ŞIH MAH.85205. SK.No:16 / 1 DOĞANHİSAR / KONYA
|202111202111
|9338
|2025010766duK0000005
|35.100,00
|UĞUR AYDIN BATUR
|1500114325
|34930741764
|VİLBUR STREET ABRAHAM APT.NO:20111 LOS ANGELES/AMERİKA LOS ANGELES / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|202101202112
|9166
|2021101866duK0004770
|30991,17
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202106202106
|9339
|2025111866duK0000004
|193.735,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202105202105
|9339
|2025111866duK0000004
|117.691,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202208202208
|9339
|2025111866duK0000004
|103.395,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202208202208
|9339
|2025111866duK0000004
|96.439,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202204202204
|9339
|2025111866duK0000004
|95.535,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|201910201910
|9339
|2025111866duK0000004
|90.786,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202105202105
|9339
|2025111866duK0000004
|88.338,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202012202012
|9339
|2025111866duK0000004
|82.664,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|201903201903
|9339
|2025111866duK0000004
|73.560,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202209202209
|9339
|2025111866duK0000004
|71.576,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202103202103
|9339
|2025111866duK0000004
|57.217,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202103202103
|9339
|2025111866duK0000004
|54.469,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|201906201906
|9339
|2025111866duK0000004
|49.432,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202007202007
|9339
|2025111866duK0000004
|48.273,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202103202103
|9339
|2025111866duK0000004
|47.720,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|202208202208
|9339
|2025111866duK0000004
|44.160,00
|HIDIR BOZKURT
|1840299936
|40105881838
|ATATÜRK MH.207 SK.No:3A / YOK BUCA İZMİR
|201903201903
|9339
|2025111866duK0000004
|40.574,00
|ŞENGÜL BOZKURT
|1850886828
|33346853870
|KAZIM KARABEKİR MH 343. SK No:2/6 BAĞCILAR İSTANBUL
|202307202307
|9371
|2024011866duK0001320
|45.920,00
|BÜLENT ÇALIŞKAN
|2261416736
|55567009782
|RUSELBERG STR. 64 94469 DEGGENDORF / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|202209202209
|9004
|2026100566duL0000011
|85.870,86
|ALİ ÇELEBİ
|2340003790
|51796160386
|MAREŞAL ÇAKMAK MH MURAT SK KALINTAŞ APT No:17A GÜNGÖREN İSTANBUL
|201601201612
|9166
|2026022566duL0000001
|33.462,87
|GÜLŞEN ÇELEBİ
|2340149282
|51778160960
|BAHÇELİEVLER MH TALATPAŞA CD DOSTLAR APT B BLOK No:15/1 D:4 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|201601201612
|9166
|2026022566duL0000002
|33.462,87
|ERKAN ÇETİN
|2430647792
|51391489134
|620 JONES ST. 94102 SAN FRANCİSCO / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|202307202307
|9318
|2025070766duL0000003
|344.470,00
|IMAD ISMAEL ALI DIYBS
|2951128876
|99774825742
|MOLLA GÜRANİ MH İMAM MESUT SK SOYDAN APT No:4/1 Tel:5318302356 FATİH/İSTANBUL
|202301202312
|9374
|2025111466duL0000080
|59.714,00
|MUZAFFER DURSUN
|3180297959
|18427616612
|MERKEZ MAH. MECİT SK. NO: 12 İÇ KAPI NO: 7 GÜNGÖREN / İSTANBUL
|202207202207
|9004
|2025103066duM0000001
|31511,49
|ÜMİT ERKOYUNCU
|3630178613
|13703334082
|ZEYREK MH KIRBACI SK BAHAR APT No:30/2 FATİH/İSTANBUL
|201704201704
|9005
|2026100266duM0000009
|138.062,31
|BAKRI FALLAHA
|3851068460
|99416228146
|DENİZKÖŞKLER MH RÜZGARLI SK No:46/ 6 AVCILAR/İSTANBUL
|202301202312
|9308
|2023071966duM0003162
|66.257,00
|ÇAĞATAY FIRAT
|3860214993
|29509919880
|ŞENLİKKÖY MH FLORYA CD MELEK APT No:51/ 8 BAKIRKÖY/İSTANBUL
|201906201906
|9327
|2025032466duM0000008
|38.376,00
|HİKMET GEÇİT
|3890467040
|16841630122
|ZAFER MH CİHANGİR SK KARADENİZ No:16/ 2 BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
|201805201805
|9005
|2026011466duM0000906
|38.100,00
|ENVER GEDİK
|3900071180
|17521516682
|RİNGLAAN 78 2610 ANTWERPEN / BELÇİKA KRALLIĞI
|201601201612
|9318
|2026020966duM0000003
|45.001,50
|DİLAN GÜNER
|4310371001
|20645503308
|VİA MARİO MONA N.63 00144 ROMA / İTALYA CUMHURİYETİ
|202101202112
|9023
|2021102066duN0000586
|35.738,88
|EDİZ İNAN
|4750807878
|44782247222
|SMAJE SİKALA BR.20 71000 SARAYBOSNA / BOSNA HERSEK
|202212202212
|9004
|2023101766duN0001644
|34.760,98
|KAMAL JALILOV
|4831111192
|AKŞEMSETTİN MH ADNAN MENDERES VATAN BLV. FATIH BELEDIYESI No:54/ YOK FATİH/İSTANBUL
|202111202111
|9339
|2026101966duN0000001
|217.440,00
|MELİH KARA
|5001392919
|29692347552
|AM JESUİTENHOF 3 BONN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|202101202112
|9023
|2021102066duO0000023
|39.840,00
|HASAN KARAYEL
|5230013988
|32020600250
|BÜK MEVKII BÜK KÜME EVLERİ No:118/ YOK MERKEZ/GİRESUN
|201603201603
|9005
|2024112866duO0000001
|300.000,00
|HACER KARTAL
|5260238606
|57328560624
|MERNİS KAYDI YOK.
|202105202105
|9166
|2024061366duO0000005
|31888,28
|SEHAM FOUAD ISMAIL KHALIFA
|5482050941
|99738902984
|DENİZKÖŞKLER MH MUZAFFER SK NO. 13/ 9 KARDEŞLER APT AVCILAR İSTANBUL
|202301202312
|9374
|2026101966duO0001247
|64.934,00
|AHMET KIYI
|5590772939
|19790671932
|HASAN KUNDAKCI PAŞA SK NO. 8 PAŞA KÖY GAZİMAĞUSA / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
|202309202309
|9004
|2026101966duO0001248
|49.597,02
|BARBAROS KÖKSAL
|5840280308
|17534762656
|CLEMENSTR 2 44789 BOCHUM / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ
|202101202112
|9023
|2021102066duO0005937
|39.839,91
|BİLGE KURBAN
|5930422196
|22553072624
|AKŞEMSETTİN MH HALICILAR CD No:60/ 9 FATİH/İSTANBUL
|202001202012
|9166
|2021102066duO0006539
|37.516,20
|MOHAMMED EZULDEEN NASIR MANSOUR
|6121411346
|99285617478
|MERKEZEFENDİ MH MEVLANA CD TERCÜMAN SİTE Sİ A3 BLOK No:130/ 59 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
|202301202301
|9343
|2024072266duP0000271
|35.815,00
|ENGİN MUĞLA
|6232070434
|23219088058
|AV. JOSSE GOFFİN 76/1 1082 BERCHEM SAİNTE AGATHE / BELÇİKA KRALLIĞI
|202210202210
|9004
|2023082166duP0000406
|43.345,38
|İBRAHİM VOLKAN OK
|6360162850
|31099694078
|BADEMLİK MH NAİM SÜLEYMANOĞLU SK No:32/ YOK MERKEZ/KIRKLARELİ
|201901201901
|9005
|2021121666duP0000931
|36.420,00
|MUSTAFA ÖNER
|6580340367
|26278124248
|TAKENT MAH. 219. SK. ERGUVAN EVLERİ NO: 6A İÇ KAPI NO: 30 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
|202101202112
|9182
|2024111566duP0000001
|30410,79
|MUSTAFA ÖNER
|6580340367
|26278124248
|ATAKENT MAH. 219. SK. ERGUVAN EVLERİ NO: 6A İÇ KAPI NO: 30 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
|202101202112
|9182
|2024111566duP0000001
|30411,67
|HÜMAY ÖZER
|6880066015
|29506712552
|BURGAZADA MH YENİYALI SK No:31/ 2 ADALAR/İSTANBUL
|202012202012
|9166
|2024092066duP0000004
|37.993,80
|İZZET ÖZKAN
|6980464072
|13478548752
|PW ZAANDAM/HOLLANDA PW ZAANDAM / HOLLANDA KRALLIĞI
|201501201501
|9339
|2026091166duP0000002
|850.040.837,60
|OKTAY EKMEL ÖZTOPRAK
|7080122308
|35482702876
|27 ELEANOR CRES L7G 2T7 GEORGETOWN / KANADA
|202001202012
|9166
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|Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.