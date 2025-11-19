YOZGAT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 katlı karkas ahır ve 1 katlı karkas yem deposu ve tarlası

30.807,11 m²

149

159

Topaç Köyü Şıhcağız Mevkii 149 Ada 159 parsel Merkez/YOZGAT bulunan taşınmaz 30.807,11m²’ dir. Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarında 1 katlı karkas ahır ve 1 katlı karkas yem deposu ve tarlası niteliklidir. Taşınmaz geometrik olarak amorf formda dikdörtgene yakın ve hafif eğimli topografik bir yapıya sahiptir. Parselin kadastral yola sınırı bulunmakta olup diğer parseller ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde betonarme, prefabrik sandviç panel sistem ile inşa edilmiş 4 adet yapı bulunmaktadır. Ada/Parsel üzerinde idare binası, besi barınağı, yavrulama alanı, depolama alanı vb. Muhtelif yapılar bulunmaktadır. Parsel sınırlarını belirleyecek şekilde herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Konu taşınmaz, ulaşım niteliği açısından iyi durumda olup, kuru ve sulu tarım uygulamaları ile mandıracılık faaliyeti için uygun niteliktedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Lehine 526,13m2’ lik kısmında İrtifak Hakkı vardır. Alıcı/İhaleye katılan Taşınmazı görerek ve bütün eksikleriyle kabul etmiştir.

Topaç Köyü Şıhcağız Mevkii 149 Ada 159 parsel Merkez/

YOZGAT

54.000.000,00 TL

20

4.050.000,00 TL

Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü adına niyabeten Yozgat Vergi Dairesi Müdürlüğü

0 (354) 212 30 00 Dahili:

1662-1663

Yozgat Defterdarlığı 1. Kat Toplantı Salonu

10/12/2025 Saat:10:00

17/12/2025 Saat:10:00