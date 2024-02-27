T.C. ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda malik bilgileri yazılı taşınmazların yol, inşaat ve emniyet sahası tesis etmek maksadıyla kamulaştırılmasına karar verildiği, ancak taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığı ve dava konusu taşınmazın metrekare cinsinden belirtilen kısmının; Zile Asliye Hukuk Mahkemesinden Kamulaştırma Bedelinin Tespiti, Tapu Kaydının İptali ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına Yol olarak Terkinine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.Bu itibarla; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, 4650 sayılı kanun gereğince mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin ilgililer adına mahkememizce belirlenen Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Zile Şubesine yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği;Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı kanun ile değişik 10. Maddesi hükmü gereğince İLAN olunur. 16/01/2024
|ZİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NUMARASI
|İLİ
|İLÇESİ
|MAH. / KÖY
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|
MALİKLERİ
ADI SOYADI
|KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) ve VASFI
|2023/686
|TOKAT
|ZİLE
|NAKKAŞ MAHALLESİ
|ÖLLÜKLÜK
|208
|244
|RAMİYE ÖZÜBEK MİRASÇILARI 1-MUSTAFA KENGİL 2-BERRİN ACIBAL 3-MİTAT KENGİL 4-NESRİN KENGİL 5- NAZİK SUNA KÖSLÜOĞLU 6-SAİME YÜKSEL ÖZAYDIN 7-MUSTAFA UĞUR AKMAN 8-NAZİF KENGİL 9- LEYLA OKUCU 10-CELAL AKMAN 11- KENAN CANER AKMAN 12- CEYDA ÖZBİLGİN 13-NİMET KENGİL 14-OSMAN RAHMAN KENGİL 15- OĞUZ KAAN KENGİL 16- NEJLA YÜNİPEK 17-NESRİN AKILLI 18-NİLGÜN KARABIÇAK 19-HASAN SEMİH GENCA 20-SEMRA İSPİRLİ 21-SELMA KURT
|200,94 M2 TARLA
|2023/687
|TOKAT
|ZİLE
|ŞEYHALİ MAH.
|KIRAĞLIK
|352
|151
|1- BİRSEL BIYIK 2- BÜLENT CANBOLAT 3- HÜSEYİN CANBOLAT 4- NURTEN CANBOLAT 5- SATİ CANBOLAT 6- SEDAT CANBOLAT 7 - SULTAN ACAR 8- ZEYNEL CANBOLAT
|144,08 M² TARLA
|2023/688
|TOKAT
|ZİLE
|BAHÇELİEVLER MAH.
|ÇUKUR ARPALIK
|272
|188
|1-BİRAY EMİNE CANER SAYMAN 2- GÜLAY BIYIKLIOĞLU 3-NAZİK SUNAY KÖSLÜOĞLU 4- NİLAY HATİCE BAŞARAN 5- SAMİYE YÜKSEL 6- TÜLAY ERAY 7- MUSTAFA UĞUR AKMAN TAHİR ASLAN AKMAN MİRASÇILARI 1- CELAL AKMAN 2- KENAN CANER AKMAN 3- CEYDA ÖZBİLGİN MÜNİRE NERİMAN SÖNMEZ MİRASÇILARI 1- NEJLA YÜNİPEK 2- NESRİN AKILLI 3- NİLGÜN KARABIÇAK NAZMİYE ÇEVİRGEN MİRASÇILARI 1- NAZİK HACI BALOĞLU 2- PERİHAN ÇEVİRGEN 3- SEFER NAZIM ÇEVİRGEN 4- FİTNET HALİMOĞLU 5- GÜLAY ÇEVİRGEN 6- AHMET MERT ÇEVİRGEN 7- MUSTAFA BERK ÇEVİRGEN 8- FATIMA BETÜL ÇEVİRGEN LÜTFİYE GENCA MİRASÇILARI 1- HASAN SEMİH GENCA 2- SEMRA İSPİRLİ 3- SELMA KURT
|127,23 M² TARLA
|2023/689
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|57
|1- ALİ ZONGUR 2-HALİS ZONGUR 3- HÜSEYİN ZONGUR 4-MUHLİS ZONGUR
|4.358,73 M² TARLA
|2023/690
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAHALLESİ
|GÜVERCİNLİK ÇALI
|155
|96
|1- HİKMET ÖZDEMİR 2- HÜSEYİN ÖZDEMİR 3- UĞUR ÖZDEMİR
|242,71 M² KANAL VE YOL
|2023/691
|TOKAT
|ZİLE
|BAHÇELİEVLER MAH.
|BEYLİK ÇAYIRI
|970
|115
|1-ÇEŞMİNAZ KILIÇ 2-FERHAT KILIÇ 3-SATİ ÖZORMAN 4-SEDAT KILIÇ 5-SERAP KILIÇ 6-SEVGİ KILIÇ 7-VEDAT KILIÇ
|63,73 M² TARLA
|2023/692
|TOKAT
|ZİLE
|NAKKAŞ MAHALLESİ
|ÖLLÜKLÜK
|208
|269
|1-CERAN KARAKÖSE 2-GÜLBEYAZ ATASOY 3-GÜLHAN ŞENTÜRK 4-İSMAİL SÖZEN 5- SADIK SÖZEN 6-SAKİNAZ ŞENTÜRK 7- ŞEMSİ CAN 8- ŞERİFE SÖZEN
|150,28 M2 TARLA
|2023/693
|TOKAT
|ZİLE
|İSTASYON MAH.
|BEYLİK ÇAYIRI
|773
|16
|1-ALİ İLTEKİN 2-ALİYE YEŞİLYURT 3-HATUN İLTEKİN 4-MEHMET İLTEKİN 5-YILMAZ İLTEKİN
|61,05 M² TARLA
|2023/694
|TOKAT
|ZİLE
|NAKKAŞ MAHALLESİ
|ÖLLÜKLÜK
|208
|41
|HAFİZE KOÇGÜRSOY MİRASÇILARI 1-BEDRİYE AKGÖZ 2- MEHMET ZEKİ KOÇGÜRSOY 3- SAFİYE BAŞDEMİR
|98,75 M2 TARLA
|2023/695
|TOKAT
|ZİLE
|NAKKAŞ MAH.
|DABAKHANE
|212
|23
|1-AYŞE KILIÇ 2-BAHAR İLERİ 3-ELİF YİĞİT 4-HASAN YİĞİT 5-İRFAN YİĞİT 6-KİRAZ YİĞİT 7-MEHMET YİĞİT
|3.713,17 M² EV
|2023/696
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAHALLESİ
|GÜVENCİNLİK ÇALI
|156
|175
|AKÇAY ET VE ET ÜRÜNLERİ HAY. İNŞ. TURZ. AŞ. - YENİ UNVANI-ANANOLU ET ÜRÜNLERİ HAY. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. AŞ.
|635,79 M2 TARLA
|2023/697
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|51
|1- FARİS ZONGUR
|2.291,29 M² TARLA
|2023/698
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|123
|DURSUN ZONGUR
|1.448,18 M² TARLA
|2023/699
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|104
|ALİ ZONGUR
|961,55 M² TARLA
|2023/700
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|102
|HALİS ZONGUR
|1.862,15 M² TARLA
|2023/701
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAH.
|GÜVENCİNLİK ÇALI
|156
|160-161
|1-AYHAN AKÇİMEN 2-FETHİ AKÇİMEN 3-NAZAN AKÇİMEN 4-HACI HATUN TEMİZBAL 5-MUSTAFA SAKINAN 6-OSMAN SAKINAN 7-HATİCE ÖZGÜ
|1.445,39 M2 5.267,75 M2 TARLA
|2023/702
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|96
|RIZA NARÇİN MİRASÇILARI 1-AYTEN OKAN 2-ÜNAL NARÇIN 3- HALİT YILMAZ 4- NERMİN KAYA 5-FATMA NEVİN DEMİRHAN 6- MUSTAFA KEMAL ALSANCAK 7-GÖKHAN ALSANCAK 8-NİLÜFER ÖZKAN 9- İLKER DORUK ÖZKAN 10- DAMLA ÖKTEM 11-GAMZE ÖZKILIÇ 12-ESRA ŞAHİN 13-EZGİ ULUSDOYURAN 14-CEYHUN PAYDAK 15-HANDE KÖLÜK
|1.646,95 M2 TARLA
|2023/703
|TOKAT
|ZİLE
|KİREÇLİ KÖYÜ
|ÇETİKKAYA
|117
|37-39
|MEMET AY
|1.142,11 M² 1.326,47 M² TARLA
|2023/704
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|116
|1-ALİ ZONGUR 2- DUDU BAYGAL 3-HALİS ZONGUR 4-HÜSEYİN ZONGUR 5-MUHLİS ZONGUR
|2.389,22 M2 TARLA
|2023/705
|TOKAT
|ZİLE
|KİREÇLİ KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|117
|41
|1-HATİCE GÜVENÇER 2-ENGİN BARIŞ ESEN 3-DİLEK KÜÇÜK ESEN 4-SADIK EMRE ESEN
|791,95 M² TARLA
|2023/706
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|114
|1-ALİ ZONGUR 2- DUDU BAYGAL 3- HALİS ZONGUR 4-HÜSEYİN ZONGUR 5-MUHLİS ZONGUR 6-DURSUN ZONGUR
|4.259,63 M2 EV, AHIR, SAMANLIK, TARLA
|2023/707
|TOKAT
|ZİLE
|KİREÇLİ KÖYÜ
|KURUÇAY
|124
|20
|Sati ERSARI Mirasçıları 1- Cemile ERSARI 2- Samiye EKMEKÇİOĞLU 3- Aliye ERSARI 4- Ahmet GÜL 5- Emine ERMAN 6- Zübeyde BİLGİÇ 7- Şerife ADIGÜZEL Halime ES
|1.428,35 M² TARLA
|2023/708
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|KARAAĞAÇLIK
|136
|38
|1- ALİ ZONGUR 2-DUDU BAYGAL 3- HALİS ZONGUR 4- HÜSEYİN ZONGUR 5- MUHLİS ZONGUR 6- DURSUN ZONGUR 7- ARİFE ZONGUR 8- ŞERİFE TÜRKEL
|7.081,84 M² TARLA
|2023/709
|TOKAT
|ZİLE
|YENİKÖY KÖYÜ
|ÇAL
|102
|20
|TUĞRA FİDANCILIK, TARIM ÜRÜNLERİ, HAYVANCILIK, MADENCİLİK VE TAAHHÜT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|124,09 M² KARGİR AHIR EV VE TARLA
|2023/710
|TOKAT
|ZİLE
|YENİKÖY KÖYÜ
|ÇAL
|101
|5
|MÜRSEL TÜRKMEN
|865,74 M² TARLA
|2023/711
|TOKAT
|ZİLE
|ZİNCİRLİSÜFLA MAH.
|LIĞDAÇUKURU
|92
|197
|SARMET-SAN PLASTİK METAL İNŞAAT KAĞIT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|1.282,58 M² EV
|2023/712
|TOKAT
|ZİLE
|ZİNCİRLİSÜFLA MAH.
|KURUÇAY-LIĞDA ÇUKURU-
|92 VE 94
|36-199-38
|1-SADIK AKIN 2-SAMET AKIN
|2.349,34 M2 -52,57 M2 -1.140,03 M2 TARLA
|2023/713
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAH.
|GÜVENCİNLİK ÇALI
|156
|131
|BEDRETTİN KAYA
|454,93 M² TARLA
|2023/714
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAHALLESİ
|GÜVENCİNLİKÇAL
|156
|137
|ZİTEKS ZİLE TEKSTİL GIDA İHTİYAÇ MAD.SAN. VE TİC. AŞ.
|1.484,67 M2 2 katlı betonarme fabrika, müştemilat bulunan tarla
|2023/715
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAH.
|GÜVENCİNLİK ÇALI
|156
|147
|1-FİKRİYE YAHŞİ 2-HURİYE BÜTÜNER 3-HÜSEYİN YAHŞİ 4-MÜZEYYEN ÖZBEK
|2.249,59 M² TARLA
|2023/716
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAHALLESİ
|GÜVERCİNLİK ÇALI
|156
|149
|ŞİRİN AKTAŞ
|3.128,44 M2 TARLA
|2023/717
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAHALLESİ
|GÜVERCİNLİK ÇALI
|156
|157
|DERVİŞ SEYHAN
|7.374,93 M² Betonarme Ahır ve Tarla
|2023/718
|TOKAT
|ZİLE
|BAHÇELİEVLER MAH.
|HIDIRLIK
|281
|39/31/47
|1- AHMET ÇELEN 2- HATUN ÇELEN 3- MEBRUKE ÇELEN 4- MEHMET ÇELEN 5- MÜBERRA ÇELEN 6- SELİM ÇELEN
|2.136,09 M²/1.940,46 M²/ 478,57 M² TARLA
|2023/719
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|92/92
|1- BEKİR TÜRE 2-HATİCE AHLATCI 3-MUSTAFA TÜRE 4- SAFİYE ÖZGAN 5- ŞEREF TÜRE 6- ŞERİFE KOÇ
|3.315,12 M²/ 191,98 M² TARLA
|2023/720
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|TEPETARLA
|134
|84
|1-ALİ ZONGUR 2-DUDU BAYGAL 3-HALİS ZONGUR 4-HÜSEYİN ZONGUR 5-MUHLİS ZONGUR 6-DURSUN ZONGUR 7-ARİFE ZONGUR 8-ŞERİFE TÜRKEL
|2.090,97 M2 TARLA
|2023/721
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|94
|SAFİYE ÖZGAN
|3814,17 M² TARLA
|2023/722
|TOKAT
|ZİLE
|EMİRÖREN KÖYÜ
|KURUÇAY
|120
|100
|1-CAFER TAŞ 2- DÜRDANE GÜLTEKİN 3- HATİCE ARMAĞAN 4- HAYDAR SATILMIŞ 5-SELVİ UÇAN 6- SEVİM DEMİRCAN
|4.385,81 M2 TARLA
|2023/724
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|KARAAĞAÇLIK
|108
|132
|1-ALİ ZONGUR 2-HALİS ZONGUR 3-HÜSEYİN ZONGUR 4-MUHLİS ZONGUR
|4.629,24 M2 TARLA
|2023/725
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|112
|1ALİ ZONGUR, 2-ARİFE ZONGUR, 3-DUDU BAYGAL, 4-DURSUN ZONGUR, 5-HALİS ZONGUR, 6-HÜSEYİN ZONGUR, 7-MUHLİS ZONGUR 8-ŞERİFE TÜRKEL
|8.055,33 M2 TARLA
|2023/726
|TOKAT
|ZİLE
|İSTASYON MAH.
|BEYLİK ÇAYIRI
|293
|3
|ÖZTAŞ ÖZEN UN VE YEM FABRİKALARI SAN. VE TİC. AŞ.
|421,94 M2 Kargir un ve yem fabrikası, kargir idare binası, kantar ve kantar binası, ahır ve depo bulunan bahçe
|2023/727
|TOKAT
|ZİLE
|BAHÇELİEVLER MAH.
|ÇUKUR ARPALIK
|272
|47
|1- ARZU İŞEVİ 2- FİKRİYE İŞEVİ 3- MEHMET İŞEVİ
|1.931,86 M² TARLA
|2023/728
|TOKAT
|ZİLE
|BAHÇELİEVLER MAH.
|KARABAYRAM ÖZÜ
|280
|54
|1- TÜLAY KIYMALIOĞLU FATMA ANZERLİOĞLU MİRASÇILARI 1- MUHARREM TEVFİK ANZERLİOĞLU 2- ALİ RIZA ANZERLİOĞLU 3- SONER MUSTAFA ANZERLİOĞLU GÜLTEN ÇÖPDEMİR MİRASÇILARI HANDAN DURGUN 2- ADNAN ELMACI 3- FATMA YİĞİT 4- MUHARREM TEVFİK ANZERLİOĞLU 5- ALİ RIZA ANZERLİOĞLU 6- SONER MUSTAFA ANZERLİOĞLU 7- TÜLAY KIYMALIOĞLU 8- AYŞE SEVEN 9- MEHMET KÖKNEL
|753,98 M² TARLA
|2023/729
|TOKAT
|ZİLE
|ŞEYHALİ MAH.
|AKBABA
|370
|132
|HASAN TUNÇER MİRASÇILARI 1- BAHAR TUNÇER 2- ELİFE ALAN 3- ELMAS ÖZCAN 4- ASLAN TUNÇER 5- İLYAS BEKTAŞ TUNÇER
|70,52 M² TARLA
|2023/730
|TOKAT
|ZİLE
|ŞEYALİ MAH.
|KIRAĞLIK
|770
|30
|1-AHMET MURAT KÖFTECİOĞLU 2-HALUK KÖFTECİOĞLU 3-KERİMAN ALTUNALAN
|290,91 M² TARLA
|2023/731
|TOKAT
|ZİLE
|ŞEYALİ MAH.
|KIRAĞLIK
|781
|28
|İLYAS SAVAŞ
|483,88 M² TARLA
|2023/732
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|84
|SAFİYE ÖZGAN
|518,41 M2 KARGİR 2 KATLI BAĞ EVİ, HAVUZ VE BAHÇESİ
|2023/733
|TOKAT
|ZİLE
|KAHYA MAH.
|GÜVENCİNLİK ÇALI
|156
|166
|1-MUSTAFA KILIÇ 2-SAMİ KILIÇ
|908,91 M² TARLA
|2023/734
|TOKAT
|ZİLE
|EMİRÖREN KÖYÜ
|HACIMEHMETPINAR
|121
|75
|DURSUN AYDOĞDU MİRASÇILARI 1- MUSTAFA AYDOĞDU 2- KEMAL AYDOĞDU 3-HACER AYDOĞDU- HATUN AYDOĞDU MİRASÇILARI 1-HURİ ERDOĞAN 2-YILMAZ AYDOĞDU 3- HACER AYDOĞDU 4-MUSTAFA AYDOĞDU 5-KEMAL AYDOĞDU
|1.321,77 M2 TARLA
|2023/736
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|TEPETARLA
|134
|80
|1-GÜLHANIM TUNÇERENLER 2-İSMAİL AYGÜN 3-YAŞAR AYGÜN
|2.098,09 M2 TARLA
|2023/737
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|KARAAĞAÇLIK
|136
|41
|1- NEZİHA SOYTAY
|2.327,24 M² TARLA
|2023/738
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|KARAAĞAÇLIK
|135
|55
|OSMAN TÜRE MİRASÇILARI 1- EMİNE TÜRE 2- MEHMET TÜRE 3- CAVİT TÜRE 4- CEVDET TÜRE
|84,14 M² TARLA
|2023/739
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|KARAAĞAÇLIK
|135
|75
|FİKRİYE ŞEN MİRASÇILARI 1- HARUN UYAROĞLU 2 - HAZAL SEBİHA UYAROĞLU 3- GALİP ŞEN 4- HANDE UYAROĞLU 5- SEHİM ALTINER 6- SELMA SÜZGEN
|39,10 M² TARLA
|2023/740
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|TEPETARLA
|134
|86
|MUHARREM ARTUÇ MİRASÇILARI 1-ZEKİYE SERT 2-SÜRİYE BAYGAL 3-RAİKA BATARYA 4-AYHAN ÇEVİK 5-NEZİHA GÖK 6-HİKMET ARTUÇ 7-MEYREM BEKTAŞ 8-SELAHATTİN ARTUÇ 9-AYŞE SERT 10-HÜLYA SERT 11-NEVİN ÖZTÜRK 12-MERYEM ARTUÇ 13-ZEKİYE SİBEL YILMAZTÜRK 14-FATMA ARTUÇ 15-ADEM ARTUÇ 16-MUSA ARTUÇ 17-EMİNE GÜNAYDIN 18-RABİA ÜLKÜ 19-HATİCE ONAR 20-EMSAL DUR 21-FADİME ARTUÇ 22-DURAN ARTUÇ 23-MUHLİS ZONGUR 24-HALİS ZONGUR 25-ALİ ZONGUR 26-HÜSEYİN ZONGUR 27-DUDU BAYGAL 28-ZEKİYE KILDIŞ 29-NİHAT ARTUÇ 30-AYŞE ARAÇ 31- SEMİH BABUR 32-HÜSEYİN ARİF AYGÜN 33-LEYLA ARTUÇ 34-AHMET BUĞRA ARTUÇ 35- HALİS KOÇ 36- MURAT KOÇ 37-İBRAHİM KOÇ
|1.729,83 M2 TARLA
|2023-741
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|TEPETARLA
|125
|3
|MİRAS BIRAKAN: ZEKİYE AKIN 1-ABDULLAH AKIN 2-ÇETİN BABUR 3-DURSUN ARAL 4-EDAVİYE AKIN 5-EMİNE ARAÇ 6-EMİNE TORUN 7-FARUK TOPRAK 8-FATMA BABUROĞLU 9-FATMA OĞUZ 10-GÜLDEN AKIN 11-GÜLÜMSER GÜLER 12-GÜLÜZAR TORUN 13-HACER TÜRE 14-HÜSEYİN TÜRE 15-KAMURAN TÜRE 16-KERİM ARAL 17-KEZİBAN AKAN 18-LEYLA BABUR 19-LEYLA GÖKTAŞ 20-MAHMUT TÜRE 21-MECBURE ŞERMET 22-METİN BABUR 23-MURAT AKIN 24-MURAT ARAL 25-MUSTAFA AKIN 26-MUSTAFA ARAL 27-NECDET TÜRE 28-NEFİSE ŞERMET 29-NURAY BENGÜ 30-NURDAN ARAÇ 31-NURTEN ERSÖZ 32-OSMAN AKIN 33-OSMAN KARATAY 34-ÖMER AKIN 35-PAKİYE KAZA 36-PERİHAN KARA 37-SARE TÜRE 38-ŞİLVANİ ARAL 39-ŞÜKRİYE ARMAĞAN 40-TEKİN BABUROĞLU 41-TURAN ALTINER 42-TÜLAY TORUN 43-YUNİS ARAL
|1.172,22 M² TARLA
|2023/742
|TOKAT
|ZİLE
|KİREÇLİ KÖYÜ
|ÇETİKKAYA
|117
|35
|HATİCE ÖZYETGİN
|2.053,98 M2 TARLA
|2023/743
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|ÖMERDEDE
|108
|108
|HÜSEYİN ZONGUR
|5.145,17 M² TARLA
|2023/744
|TOKAT
|ZİLE
|EDE KÖYÜ
|KARAAĞAÇLIK
|136
|36
|1-MEHMET ATAK 2-YURDAGÜL KÖSEOĞLU
|1.773,28 M2 TARLA
|2023/745
|TOKAT
|ZİLE
|ŞEYALİ MAH.
|AKBABA
|370
|167
|1-AHMET ÇAKMAKOĞLU 2-BEKİR ÇAKMAKOĞLU 3-DUDU CEYLAN 4-FATMA TOYDEMİR 5-GÜLAY ÇAKMAKOĞLU 6-HATİCE ATASEVEN 7-İBRAHİM ÇAKMAKOĞLU 8-MEHMET ÇAKMAKOĞLU 9-MUSTAFA ÇAKMAKOĞLU 10-SEMİHA YALÇIN 11-ZEYNEP ŞEN
|211,17 M² TARLA