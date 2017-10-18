Eminem'den Trump'a gönderme: 'Fantastik tek yanı ırkçılık!'

Eminem şarkısında, Kuzey Kore ile nükleer restleşme, göçmen politikaları, yükselen aşırı sağ, Amerikan Ulusal Futbol Ligi ve bireysel silahlanma gibi son dönemde ABD gündemini meşgul eden konulara yer verdi.

Eminem şarkısında, "Obama'nın hakkını vermeliyiz, çünkü şimdilerde onun yerinde nükleer felakete neden olabilecek bir kamikaze oturuyor" sözlerine yer verdi.

Fantastik Dörtlü filmine gönderme yaparak Trump'ın fantastik tek yanının ırkçılık olduğunu söyledi. Ayrıca Trump'ı destekleyen hayranlarına, kendisiyle onun arasında tercih yapmalarını, aksi takdirde araya sınır çizileceğini söyledi. Şarkısını "Ordumuzu seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, ama Trump'tan nefret ediyoruz" diyerek bitirdi.

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