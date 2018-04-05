Geçtiğimiz ay Facebook’un Android işletim sistemiyle çalışan telefonlara sahip kullanıcılarının arama ve SMS kayıtlarını topladığı ortaya çıkmıştı. Facebook, bunun kullanıcıların iznine tabi bir uygulama olduğunu belirtse de, kullanıcılar bu detaylı bilgilerin sosyal ağ tarafından toplanmasının gereksiz olduğu yönünde eleştirilerde bulunmuştu.

Telefon kayıtlarını toplamaya devam ederek arkadaş önerilerini iyileştirmeye devam edecek olan Facebook, artık bu kayıtların eskisi kadar detaylı olmayacağını açıkladı.

Facebook, bir yıldan eski olan telefon kayıtlarını silecekken, ayrıca telefon görüşmelerinin uzunluğu gibi spesifik verileri kaydetmeyecek. Facebook’un teknolojiden sorumlu tepe yöneticisi Mike Schroepfer ayrıca, söz konusu özelliğin SMS’lerin ya da telefon görüşmelerinin içeriklerini kaydetmediğine dikkat çekti.

Son 3 yıldır Facebook tarafından uygulanan bu özellik, telefon ve SMS kayıtlarından yola çıkarak kullanıcılara daha iyi arkadaş önerilerinde bulunuyor. Apple, kullanıcıların arama ve SMS verilerini paylaşmadığından, bu özellik yalnızca Android kullanıcılarına uygulanıyor.

FACEBOOK SİZİN BİLGİLERİNİZİ DE SATMASIN! NASIL KORUNACAKSINIZ?