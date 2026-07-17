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        Haberler Gündem Güncel Menemen'de 18 bin metrekarelik TIR parkı hizmete girdi

        Menemen'de 18 bin metrekarelik TIR parkı hizmete girdi

        İzmir'de Menemen Belediyesi'nce yapımı tamamlanan 18 bin metrekarelik tır parkı ve sosyal tesis törenle hizmete girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Menemen'de TIR parkı hizmete girdi
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        İzmir'in Menemen Belediyesince yapılan 18 bin metrekarelik TIR parkı ve sosyal tesis törenle hizmete girdi.

        Camiikebir Mahallesi'ndeki tesisin açılışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla önemli bir projeyi ilçeye kazandırdıklarını belirtti.

        Tesisin sadece bir otopark değil, modern bir yaşam alanı olarak tasarlandığını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti: "Toplam 18 bin metrekarelik alanda yaklaşık 100 tırın aynı anda güvenle park edebileceği bir merkez oluşturduk. Kapalı sosyal tesisimizde şoförlerimizin ihtiyaç duyacağı kafe, restoran, duş alanları, otel konforunda dinlenme odaları, araç yıkama bölümü, mescit ve idari birimler yer alıyor. Amacımız, uzun yoldan gelen kaptanlarımızın güven içinde dinlenmesini sağlamaktır. Dinlenmiş bir şoför, güvenli bir yolculuk demektir."

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        AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise Menemen'in öz kaynaklarıyla üretilen bu projenin tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiği ifade etti.

        AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yerel yönetimlerin halkın hayat kalitesini artıracak vizyoner projeler üretmesinin önemine dikkati çekti.

        Törene Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

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