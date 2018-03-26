Ünlü şarkıcı Alişan, dün sevgilisi Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti. Alişan ile Buse Varol çifti dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Ünlü çifti bu özel gününde yalnız bırakmayan Ece Erken törenden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacak.